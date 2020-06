Adi-Construct désenclave les communes oubliées et défavorisées de Kinshasa

Regardez bien ces images. Ce n’est ni à Aru dans la province d’Ituri ni à Mbanza-Mateke dans la province du Kongo-Central. C’est à Makala et Kisenso en pleine ville de Kinshasa, la capitale de la RDC ! Le destin a voulu que ça ne soit pas les entreprises chinoises ni japonaises ni encore européennes qui désenclavent ces agglomérations oubliées et perdues, mais bien une entreprise nationale, appartenant à un fils du pays. Entreprise d’études et de construction, Adi-Construct est à pied d’œuvre sur deux chantiers de voirie urbaine : sur l’avenue Elengesa à Makala pour la relier à By Pass à Mont Ngafula, mais aussi sur l’avenue de la Paix à Kisenso.Chaque jour, le spectacle est tout à fait indicible sur le terrain. Les scènes de liesse populaire sont à la mesure de l’attente des habitants. C’est vécu comme un moment historique. En effet, c’est pour la première fois qu’ils vont voir l’asphalte passée devant leurs résidences. En tout cas, ils retiennent leur souffle. Sur une vidéo, on découvre les ouvriers et les ingénieurs d’Adi-Construct portés en héros-bâtisseurs. À Makala, les badauds s’agglutinent aux véhicules et engins d’Adi-Construct. Normal, les enfants n’ont jamais vu des quatre roues de leur vie… À Kisenso, la population ne veut plus des Chinois qui étaient déjà sur le chantier avant Adi-Construct, enchantée par l’exécution des travaux par les « Bana Mboka »…