African Utility Week et POWERGEN Afrique repoussés en novembre

CETTE année marque le 20è anniversaire. L’événement African Utility Week et POWERGEN Afrique attire plus de 10 000 personnes de plus de 90 pays. C’est désormais le plus grand salon de l’énergie en Afrique, attestent les organisateurs. « La santé et la sécurité de nos exposants, les visiteurs, les employés et le grand public est d’une importance capitale pour nous », a déclaré David Ashdown, le directeur général de Clarion Events Afrique, anciennement Spintelligent. C’est de concert avec l’industrie, fait-il remarquer, que la décision du report de l’organisation de l’événement a été prise. Question de minimiser les risques potentiels pour la santé de ceux qui sont liés à l’organisation de l’événement. D’après David Ashdown, le coronavirus ralentira considérablement son impact au cours des prochains mois. Vous cet angle, il est tout à fait possible d’organiser en novembre African Utility Week et l’Afrique POWERGEN, « l’événement le plus significatif en termes de maximisation du retour sur investissement pour les exposants et un excellent contenu et des expériences pour les visiteurs ».

Un contexte difficile

Par ailleurs, souligne David Ashdown, le secteur de l’énergie en Afrique du Sud traverse une période incroyablement difficile : « En s’engageant à organiser l’événement cette année, l’Afrique Clarion Events peut continuer à garantir la sécurité énergétique sur le continent, soutenir l’industrie locale et offrir des opportunités de marché critiques de l’entreprise pour soutenir nos exposants de la prospérité future. » Un porte-parole de la société nationale d’électricité de l’Afrique du Sud, Eskom, a déclaré: « Eskom reconnaît le rôle que joue cet événement pour faire face aux défis que doit relever la fourniture d’électricité sur le continent. Nous reconnaissons que Covid-19 présente des défis sans précédent et nous sommes heureux qu’une solution ait été trouvée pour permettre à l’événement de se tenir cette année. Nous sommes impatients d’accueillir les acteurs de l’énergie du monde entier au Cap en novembre 2020. » Eskom est également l’utilitaire hôte de la Semaine africaine et utilitaire de POWERGEN Afrique. L’événement African Utility Week et POWERGEN Afrique est organisé par Clarion Energy qui fait partie d’Afrique Clarion Events. C’est un groupe qui a un portefeuille de plus de 40 événements couvrant les secteurs du pétrole, du gaz et de l’énergie. African Utility Week est organisée pour promouvoir les opportunités du marché de l’énergie. Le salon primé African Utility Week qui se déroulera du 16 au 18 mai au Cap en Afrique du Sud, présentera les solutions innovantes et locales du continent pour affronter les défis énergétiques et hydrauliques qu’il rencontre, et leur potentiel dans la création d’opportunités aussi passionnantes que lucratives pour les services publics et les fournisseurs du secteur. Des experts représentant des partenaires renommés au sein de l’industrie, tels que la Banque mondiale, KPMG, Power Africa, Huawei, GE, Shell, SAP et d’autres fournisseurs de services publics africains dirigeront les plus de 7 000 professionnels issus de plus de 80 pays, dont 30 pays africains, se réuniront lors de l’African Utility Week. Cette année marque également l’émergence d’une nouvelle tendance au sein du secteur : les projets communautaires hors-réseau de moindre envergure commencent à influencer réellement le développement du continent.

De nouvelles options

« Le paysage africain de l’électricité et de l’énergie est en train de subir une transformation significative », indique Evan Schiff, directeur de l’événement African Utility Week. Il ajoute que « les tendances actuelles englobent la disponibilité d’investissements privés pour les projets du secteur de l’énergie et de l’électricité, le développement rapide du stockage de l’énergie, l’accessibilité accrue des énergies renouvelables, la plus grande attractivité du gaz en tant que moyen de production d’électricité en Afrique, et le fait qu’au cours des 10 prochaines années, l’énergie nucléaire deviendra un mode de production d’énergie de plus en plus important ».

Opportunités d’investir

Les opportunités d’investissement, de commerce et de développement dans le secteur de l’électricité en Afrique subsaharienne sont estimées à 835 milliards de dollars d’investissement en capital, 490 milliards de dollars pour la capacité de production et 345 milliards de dollars en infrastructures. Les projets d’envergure communautaire représentent une autre tendance importante du secteur. « Le développement à échelle industrielle est en baisse », signale Ahmed Jaffer, président de KPMG en Afrique du Sud et responsable de Power and Utilities, « alors que nous constatons une augmentation des projets de production communautaires. Les entreprises et les collectivités cherchent également à être moins tributaires des réseaux nationaux.

En Afrique rurale notamment, d’un point de vue économique, l’expansion des réseaux nationaux n’a pas de sens, c’est pourquoi on observe une forte tendance en faveur de mini-réseaux et d’autres solutions hors-réseau. » Conjointement aux intentions à long terme du salon African Utility Week, une plate forme unique dédiée aux projets d’envergure communautaire et aux fournisseurs de solutions, Energy Revolution Africa, devrait être également lancée au mois de mai de cette année.