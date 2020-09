Aïssatou Sy-Wonyu a pris la direction de la région Afrique centrale et Grands lacs de l’AUF

LA NOUVELLE directrice régionale de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est maître de conférences des universités françaises, titulaire d’un doctorat en lettres de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. Après avoir œuvré pendant 30 ans dans le secteur de l’enseignement supérieur en France et au Cameroun, Aïssatou Sy-Wonyu a orienté sa carrière vers la coopération internationale et la consultation.

Elle a notamment occupé les postes de responsable-pays de Campus France, de directrice déléguée de l’Antenne de Douala de l’Institut français au Cameroun et de directrice générale d’ASW-Consulting, un cabinet d’expertise-conseil en stratégie et formation.

Feuille de route

Lors de la prise de fonction, le 1er septembre dernier, la nouvelle directrice régionale Afrique centrale et Grands lacs de l’AUF, a déclaré vouloir « travailler dans la continuité de l’action de son prédécesseur, en étroite collaboration avec tous les membres et les partenaires de la région Afrique centrale et Grands lacs de l’AUF, pour la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence ». Aïssatou Sy-Wonyu a souligné par ailleurs qu’elle s’attachera à « renforcer, consolider et développer les échanges entre la Direction Afrique centrale et Grands lacs de l’AUF et les établissements universitaires qui lui sont rattachés, ainsi que les divers partenaires institutionnels de la région ».

Son prédécesseur, Adel Ben Amor, professeur hospitalo-universitaire, ancien président de l’Université de Monastir (Tunisie), ancien chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication, a occupé ce poste du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. La nomination d’Aïssatou Sy-Wonyu s’inscrit dans le cadre du renouvellement de l’équipe de direction de l’AUF, avec une parfaite parité, cette fois-ci.

En effet, c’est pour la première fois depuis sa création en 1961 que l’AUF atteint une parité parfaite dans ses postes de direction, aussi bien dans ses services centraux que régionaux, fait-on savoir. L’équipe largement renouvelée, avec des compétences internationales de très haut niveau, aura pour priorité la promotion de la Francophonie scientifique dans le monde et la préparation de la nouvelle stratégie de l’AUF 2021-2025.

Cette stratégie, explique-t-on, s’appuiera sur les résultats de la grande consultation mondiale de l’AUF lancée en juillet dernier auprès de ses 1 007 établissements-membres dans 119 pays. Une enquête internationale inédite et de grande envergure sur les besoins exprimés par diverses parties prenantes telles que ses membres, les dirigeants, les étudiants et également les partenaires institutionnels, politiques et économiques.

« Ce changement de paradigme sera ainsi porté par une équipe qui consacre la parité. Cette nouvelle dynamique répond à un engagement exprimé très tôt par l’AUF en référence aux instances de gouvernance qui réclament la parité depuis longtemps et qui ont adopté dès 2018 une politique d’égalité Femmes-Hommes, concrétisée aujourd’hui par le recteur Slim Khalbous ». Ce dernier a déclaré à l’occasion de la prise de fonction des directrices et directeurs : « Je suis particulièrement fier que nous ayons pu, pour la première fois à l’AUF, atteindre la parité parfaite Femmes-Hommes dans les différents postes de direction aussi bien en central qu’en région, preuve que le progrès sociétal s’accompagne toujours d’une réelle volonté politique. »

Outre Aïssatou Sy-Wonyu, désormais directrice de la région Afrique centrale et Grands lacs, les autres directrices et directeurs régionaux de l’AUF sont Ouidad Tebbaa (Afrique de l’Ouest), Linda Cardinal (Amériques), Jean-Marc Lavest (Asie-Pacifique), Saulo Neiva (Caraïbe), Mohamed Ketata (Europe centrale et orientale), Olfa Zéribi (Europe de l’Ouest), Danielle Pailler (Maghreb), Jean-Noël Baléo (Moyen-Orient), et Clément Ramiarinjaona (Océan Indien).

À propos de l’AUF

L’Agence universitaire de la Francophonie est le premier réseau universitaire au monde avec 1 007 établissements (universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française) membres dans 119 pays, et 59 implantations réparties sur les cinq continents. Opérateur expert en recherche et savoir de la Francophonie créé en 1961, l’AUF intervient dans de nombreux domaines comme la formation, la recherche, le numérique, la gouvernance universitaire, l’entrepreneuriat et l’employabilité des étudiants, ou encore le développement durable.

L’AUF est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche au monde. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie. À ce titre, elle met en œuvre, dans son champ de compétences, les résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage.

Sa mission est d’agir pour une francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement. Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l’AUF agit pour une francophonie universitaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Selon sa stratégie 2017-2021, elle accompagne les établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour relever 3 grands défis : la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance universitaire ; l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés ; l’implication dans le développement global des sociétés.

Sa méthode : des projets structurants pour une amélioration concrète de l’enseignement supérieur. L’AUF favorise la solidarité entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place de projets qui transforment concrètement le système universitaire. Elle s’associe avec de nombreux partenaires : entreprises privées et leurs fondations, États et gouvernements, agences nationales d’aide au développement, organisations internationales, organisations non gouvernementales, et associations universitaires, scientifiques et culturelles. Ses équipes à travers le monde apportent suivi et conseils pour la conception et le suivi de projets, facilitent le partage de bonnes pratiques, de l’expertise et des innovations

Présente dans 40 pays, l’AUF dispose d’un réseau de 59 représentations locales. Ses services centraux se répartissent entre Montréal (Canada) et Paris (France). Dix directions régionales pilotent ses actions sur le terrain en Afrique centrale et des Grands lacs, en Afrique de l’Ouest, dans les Amériques, en Asie-Pacifique, dans la Caraïbe, en Europe centrale et orientale, en Europe de l’Ouest, au Maghreb, au Moyen-Orient et dans l’Océan Indien. Sept antennes administratives, 36 campus numériques francophones consacrés au numérique et quatre instituts de la Francophonie consacrés à la formation, la recherche, au conseil et à l’expertise, complètent ce dispositif régional d’intervention.