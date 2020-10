Au Canada, sale temps pour le secteur des ressources naturelles

UN RÉCENT rapport de l’ARC Energy Institute, basé à Calgary au Canada, indique que le réinvestissement dans le secteur pétrolier et gazier tombera à 9,5 milliards de dollars cette année, contre 25,3 milliards de dollars en 2019, soit une baisse de 64 %. L’institut s’attend à ce que les revenus du secteur atteignent 69,3 milliards de dollars cette année, une baisse de 42,6 % par rapport à l’année dernière. L’état de délabrement du secteur a alarmé les dirigeants de l’industrie qui recherchent le soutien du gouvernement canadien. L’Association canadienne des producteurs pétroliers a récemment demandé à Ottawa d’accorder l’amortissement accéléré des immobilisations au secteur pétrolier et gazier. Cela comprend l’introduction d’une déductibilité immédiate des 100 % pour les investissements en capital dans le pétrole et le gaz naturel, y compris les technologies propres et les émissions. Il souhaite également que le gouvernement canadien rétablisse le crédit d’impôt à l’investissement dans l’Atlantique (AITC) à 15 % à court terme, pour passer à 10 % à long terme. « L’ACPP estime que plus de 28 000 emplois directs et 107 000 emplois indirects ont été perdus dans le secteur en 2020 », a déclaré le groupe de pression dans un rapport plus tôt. « Les perspectives pour 2021 sont très incertaines et des pertes d’emplois supplémentaires sont possibles si le Covid-19 n’est pas contenu et que la demande d’énergie ne se redresse pas. En raison notamment de la vaste chaîne d’approvisionnement de l’industrie, les pertes d’emplois ont eu un impact sur toutes les régions du pays. »

Forte chute

Statistiques Canada rapporte que l’emploi dans le secteur a chuté de 7,3 %, ce qui est « la plus forte baisse jamais enregistrée », car « les faibles prix des ressources naturelles ont contribué à des pertes d’emplois généralisées ». StatsCan signale que la contribution du secteur des ressources au produit intérieur brut (PIB) du Canada a diminué, tandis que les exportations ont chuté de 9,3 % en raison de l’effondrement des prix des produits de base. Alors que l’implosion des prix du pétrole, à -37 dollars le baril au deuxième trimestre, a retenu l’attention, la demande d’autres ressources naturelles, comme le bois d’œuvre, a également entraîné une baisse des prix des produits de base et des pertes d’emplois dans ces sous-secteurs.

L’industrie de l’énergie a subi le plus gros des pertes d’emplois, 23 600 travailleurs ayant perdu leur emploi, suivis de 11 850 emplois perdus dans l’industrie pétrolière et minière. En outre, 6 100 emplois ont été perdus dans le secteur forestier et 1 400 emplois ont été perdus dans les industries de la chasse, de la pêche et de l’eau. Au total, 42 950 personnes étaient sans emploi dans ces entreprises de ressources naturelles au deuxième trimestre.

Comme le prix du pétrole et des produits raffinés comme l’essence a chuté entre avril et juin, la contribution du secteur des ressources naturelles dans son ensemble à l’économie canadienne et aux exportations a également diminué. « Le Canada est depuis longtemps un exportateur net de ressources naturelles – les valeurs des exportations sont généralement environ le double de celles des importations », a indiqué l’agence.

Les données de StatsCan montrent que les ressources naturelles représentaient environ 8,4 % du PIB nominal du pays au deuxième trimestre, soit une baisse de 9,5 % par rapport au premier trimestre. Il s’agit de la baisse la plus marquée d’un trimestre à l’autre depuis que l’agence a commencé à publier des données trimestrielles en 2007. « Une baisse de 10,1 % dans le sous-secteur de l’énergie était principalement attribuable à une baisse substantielle de la demande de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés. La demande a chuté en grande partie en raison des restrictions mondiales sur les voyages et de la prévalence croissante du travail et de la scolarité à domicile », a déclaré l’agence, notant que le secteur minier avait contracté 14,2 % au deuxième trimestre.