Au PT-NTIC, les membres du cabinet sortant perçoivent enfin leur prime de rétrocession de juillet

« COMME il fallait s’y attendre, la force de la loi a fini par l’emporter sur les intérêts individuels. Les anciens membres du cabinet Okundji ont perçu samedi 19 octobre 2019, dans la soirée, leur prime de rétrocession du mois de juillet. C’est le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, qui a personnellement supervisé cette opération de payement.

Le Patron des PT-NTIC qui a tenu ferme, contre vents et marées au respect strict de la loi en la matière, vient enfin de dissiper tout le malentendu entretenu sur cette affaire à travers les médias et les réseaux sociaux en quête du sensationnel.

Dans son mot de circonstance devant le collectif de tous les anciens membres du cabinet Okundji, Augustin Kibassa Maliba a levé l’équivoque même sur les chiffres exacts de cette prime de rétrocession. ‘La rétrocession a deux volets : le tout premier c’est d’abord 60 % de la prime du personnel et 40 % pour le fonctionnement du cabinet et l’investissement. Ça c’est la loi, ce n’est pas le ministre Kibassa qui invente, parce qu’il faut qu’on marche avec la loi’, a déclaré le ministre des PT-NTIC.

Augustin Kibassa a par ailleurs donné le montant exact de cette prime de rétrocession dont certains ont crû faussement que c’était 400 mille dollars USD. ‘Pour la prime du mois de juillet, je vais aussi apporter la clarté sur les chiffres.

C’était une prime assez élevée. Les chiffres exacts étaient 422 millions de francs congolais, soit 250 140 dollars USD. C’était une prime assez élevée parce que le pays a eu à vendre à une société de la place la licence 2G’, a précisé le patron des PT-NTIC.

Sur base de ce montant, les 60 % devant revenir de droit aux anciens membres du cabinet Okundji représentent 150 100 dollars USD. Signalons par ailleurs que c’est sur base d’un état de paie bien établi par le comptable du Ministère des PT-NTIC et de la liste de tous les anciens membres du cabinet Okundji que cette opération s’est déroulée, et cela dans un climat de sérénité, à la grande surprise et satisfaction de tous les bénéficiaires qui n’ont pas manqué de remercier Augustin Kibassa Maliba après avoir reçu chacun une enveloppe volumineuse jamais touchée à l’époque d’Okundji.

‘Rassurez-vous Excellence, que vous venez de poser un acte patriotique qui restera gravé dans nos vies et cela répond au mot d’ordre de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place l’homme au centre de toute action, par sa philosophie : le peuple d’abord’, a déclaré Kelly Kalama, président du collectif des anciens membres du cabinet Okundji, dans le mot de remerciement. Cette opération de paie de la prime de rétrocession des anciens membres du cabinet Okundji vient ainsi mettre fin à une série de polémiques et de faux bruits diffusés à travers les médias et par les réseaux sociaux interposés, sur un prétendu détournement. Ceci atteste davantage que le ministre des PT-NTIC, Augustin Kibassa Maliba reste un homme légaliste, attaché aux principes et idéaux de la bonne gouvernance prônés par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. »