Baisse des exportations de l’aluminium canadien vers les États-Unis

L’ASSOCIATION du commerce international de Washington a organisé une table ronde jeudi 10 septembre sur le sujet. Les opposants aux tarifs ont fait savoir que les négociants en métaux avaient exploité les retombées économiques du coronavirus. Ils ont reconnu qu’il y avait un pic dans l’aluminium non allié plus tôt cette année, mais ont déclaré que cela était directement lié à la fermeture économique.

La demande d’aluminium allié a chuté après que les constructeurs automobiles ont interrompu la production au plus fort de la pandémie de Covid-19, obligeant les producteurs canadiens à passer temporairement à l’aluminium non allié plus facile à échanger. Les exportations globales d’aluminium du Canada pour l’année restent à des niveaux normaux, et même en dessous des volumes récents. « Ils ont affirmé qu’il y avait une poussée d’aluminium primaire aux États-Unis », a déclaré Tom Dobbins, le président de l’Association américaine de l’aluminium, qui s’oppose aux tarifs, dans ses remarques lors de la table ronde. « En réalité, les données du US Census Bureau montrent que les importations globales d’aluminium primaire du Canada aux États-Unis ont diminué d’environ 2,6 % de mai à juin – les données les plus récentes disponibles. »

Son groupe industriel représente non seulement des producteurs américains, tels que le groupe Rio Tinto et Alcoa Corp. – qui ont tous deux également des activités au Canada – mais aussi de nombreux utilisateurs en aval d’aluminium, qui produisent de tout, des canettes de boisson au papier d’aluminium. Dobbins a déclaré que ses membres avaient été affectés par les tarifs, car les États-Unis ne produisent qu’un tiers de l’aluminium qu’ils utilisent et dépendent donc des importations.

Jeudi dernier, de nouvelles données canadiennes ont montré une baisse encore plus prononcée cet été, les exportations d’aluminium primaire vers les États-Unis ayant chuté de 19 % en juillet, a déclaré Dobbins. Il a ajouté qu’au cours du premier semestre 2020, les exportations canadiennes totales d’aluminium primaire vers les États-Unis devraient baisser de près de 5 % par rapport à 2017, dernière année complète avant que Trump n’impose des droits de douane sur l’aluminium, et au cours de laquelle les fonderies d’aluminium fonctionnaient à plein régime.

Donald Trump, le président des États-Unis, a initialement imposé des droits de douane sur l’aluminium canadien à l’été 2018 et les a maintenus en place jusqu’en mai 2019. Au moment où ils ont été levés, Trump se réservait le droit de réimposer les droits de douane si les volumes d’exportation canadiens « dépassaient de manière significative les volumes commerciaux historiques sur une période donnée de temps. »

Les accusations

En août, l’administration Trump a déclaré que les exportations canadiennes d’aluminium non allié avaient augmenté de 87 % de juin 2019 à mai 2020 par rapport à la période de 12 mois précédente, et a accusé les producteurs canadiens de nuire au secteur américain de l’aluminium. En mai, Alcoa Corp. a annoncé qu’elle licencierait des centaines de travailleurs dans une fonderie d’aluminium à Washington, mais les législateurs fédéraux de l’État ont écrit dans une lettre à Trump que la Chine était responsable d’un marché de l’aluminium déprimé à l’échelle mondiale.

Jean Simard, le président de l’Association de l’aluminium du Canada, qui s’oppose aux tarifs, a déclaré lors de la table ronde de jeudi dernier que lorsque les exportations d’aluminium non allié du Canada ont augmenté, « il y avait une baisse correspondante de la valeur ajoutée de l’aluminium. Il a dit que la définition d’une « poussée » a toujours été vague, mais a soutenu que ces circonstances ne correspondent pas aux critères. « La transition du marché induite par le Covid-19 qui s’est produite au début du printemps et de l’été ici et dans le monde ne correspond certainement pas à cette définition », a déclaré Simard. Les commerçants étrangers, qui gagnent de l’argent en échangeant des quantités physiques d’aluminium P1020, ont été les plus grands bénéficiaires des tarifs, car cela a créé une volatilité des prix, a-t-il déclaré.

Mais Robert DeFrancesco, avocat chez Wiley Rein LLP, qui représente l’American Primary Aluminium Association, faisant pression pour obtenir des tarifs, et ses deux membres, Century Aluminium et Magnitude 7 Metals LLC, a déclaré que les tarifs avaient renforcé la sécurité nationale américaine. DeFrancesco a soutenu que le Canada subventionne son électricité – ce que Dobbins a appelé une « allégation spécieuse » – et que les tarifs aideraient les États-Unis à assurer leur sécurité économique et constituent donc une question de sécurité nationale.

Bien qu’il soit d’accord avec l’affirmation de Simard et Dobbins selon laquelle la Chine avait subventionné son marché et déstabilisé la dynamique de l’offre et de la demande du marché de l’aluminium, il a déclaré que le Canada était également un problème. « Une flambée de… l’aluminium s’est clairement produite », a déclaré DeFrancesco, ajoutant que « l’allégement fourni ramènera l’industrie (américaine) vers la durabilité et l’industrie peut désormais faire les investissements nécessaires pour rester compétitive à l’avenir. »