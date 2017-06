Citi primée du Trophée Carrière exemplaire

La tradition a été respectée à Ahmedabad en Inde. C’est la première fois que la cérémonie de remise des Trophées African Banker se déroule en Inde, à Ahmedabad, la capitale de l’État du Gujarat. Actionnaire de la Banque africaine de développement (BAD), l’État indien a proposé d’accueillir cette année les Assemblées annuelles conjointes de la Banque africaine de développement (BAD) et du Fonds africain de développement (FAD) afin de consolider sa relation de longue date avec l’Afrique. Les heureux lauréats des Trophées African Banker 2017 ont été fêtés lors du prestigieux dîner de gala, organisé en marge des ces assemblées annuelles BAD/FAD. Cette cérémonie qui a pour but de rendre hommage aux dirigeants qui excellent dans le secteur de la banque et de la finance en Afrique, est organisée par African Banker. Ce magazine (trimestriel) fait autorité en Afrique dans ce secteur aujourd’hui en plein essor et qui transforme l’économie du continent.

Le Trophée Carrière exemplaire décerné à Citi par African Banker est très symbolique. D’habitude décerné à une personnalité, c’est pour la première fois que ce trophée est allé à une institution, « en reconnaissance de la remarquable contribution » de la Citi au secteur bancaire africain depuis son implantation sur le continent. En effet, cette banque a formé quelques-uns des plus grands banquiers africains, qui dirigent aujourd’hui un nombre croissant d’établissements financiers sur le continent. Citi, c’est avant tout une vision. C’est cette vision, empreinte de bonnes pratiques professionnelles, qui vient d’être couronnée par le très sérieux African Banker.

La 11è édition des African Banker Awards a été placée sous le haut patronage de la BAD. Les Trophées ont été financés par le Fonds africain de garantie, la Bank of Industry, l’African Trade Insurance Agency et la Trade Development Bank. Aucun pays africain n’a eu de position dominante cette année aux African Banker Awards. Lors de la cérémonie, l’éditeur d’African Banker, Omar Ben Yedder, a souligné la diversité des lauréats ainsi que le rôle fondamental que jouent les banques et les établissements financiers dans la croissance et le développement de l’Afrique. « Cette année, a-t-il déclaré, les candidatures des catégories de l’inclusion financière et de l’innovation étaient plus nombreuses que d’habitude. L’inclusion financière est sans doute l’élément le plus important pour mobiliser des fonds et les utiliser efficacement. Les banques sont au cœur de ce processus et relèvent énergiquement le défi. »

Pour la photo de famille

Le président d’Afreximbank, Dr Benedict Oramah, désigné « Banquier de l’année 2017 » pour la croissance considérable de sa banque en 201 et d’autres résultats excellents. Waheed A. Olagunju, directeur général de Bank of Industry, a remporté le « Trophée African Banker Icon ». Le Sénégalais Amadou Ba a obtenu le « Trophée Ministre des Finances de l’année » pour avoir réussi à assainir les finances et l’économie de son pays. Il vient d’émettre une euro-obligation qui a été sur-souscrite sept fois. Le « Trophée Gouverneur africain de l’année » a été attribué à Rameswurlall Basant Roi, de Maurice, l’une des principales capitales financières africaines. La nigériane GT Bank a remporté le « Trophée Banque africaine de l’année » pour avoir affiché une hausse de 37 % de son résultat en 2016, malgré des conditions commerciales difficiles sur son principal marché, le Nigeria. Le « Trophée de Meilleure Banque de détail » est allé à Equity Bank (Kenya). Le « Trophée de Banque d’investissement de l’année » a été donné à Rand Merchant Bank (Afrique du Sud). Le « Trophée de l’inclusion financière » a été remis à la Caisse Centrale de Garantie (Maroc). Le « Trophée Banque socialement responsable de l’année » a couronné le Groupe Crédit Agricole (Maroc). Le « Trophée de l’Innovation a été gagné par Ecobank-MasterCard. Le « Trophée Deal de l’année » par Argentil pour les acquisitions par vente d’OGP à Helios, le « Trophée Deal de l’année » par Standard Bank pour des obligations par Helios Towers, placement à rendement élevé de 600 millions de dollars.

Par ailleurs, le « Trophée Deal de l’année-Infrastructures » est allé à Africa Finance Corporation pour la fusion d’actifs AFC/Harith, Le « Trophée Banque régionale d’Afrique du Nord » à Attijariwafa Bank, le « Trophée Banque régionale d’Afrique de l’Ouest » à Orabank, le « Trophée Banque régionale d’Afrique centrale » à Trust Merchant Bank, le « Trophée Banque régionale d’Afrique de l’Est à KCB Bank, le « Trophée Banque régionale d’Afrique australe » à Mauritius Commercial Bank.