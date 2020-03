Cobalt : entente cordiale entre Glencore et Samsung pour un approvisionnement responsable

DANS le cadre de l’accord avec Samsung SDI, Glencore a accepté de faire vérifier chaque année ses opérations en République démocratique du Congo, en rapport avec la norme de diligence raisonnable de la chaîne d’approvisionnement de la raffinerie de cobalt, telle que définie par la Responsible Mining Initiative. Au terme de cet accord, la firme suisse fournira environ 63 % de sa production totale de cobalt prévue pour 2020 à Samsung. Glencore a produit 46 300 tonnes de cobalt en 2019, en hausse de 10 % par rapport à 2018, mais prévoit de n’en générer que 29 000 tonnes cette année, après la fermeture en 2019 de sa mine de Mutanda en République démocratique du Congo, la plus grande exploitation de cobalt au monde.

Pour rappel, la décision du géant suisse de fermer MUMI dans la province du Lualaba pour une durée d’au moins deux ans a provoqué une controverse. Pour bien des ONG, les raisons n’étaient pas qu’économiques (viabilité à long terme). C’était aussi une forme de chantage que Glencore voulait exercer sur le gouvernement en poursuivant deux objectifs. Un, forcer le gouvernement à la révision du nouveau code minier qui inclus la baisse du prix du cobalt ; et deux, le refus de Glencore de payer les différentes taxes additionnelles imposées par le code minier révisé.

Selon ces ONG, Glencore aurait pendant plusieurs années profité de l’embelli du prix du cobalt sur le marché pour s’octroyer des avantages indus et excessif. Cependant cette décision de fermeture mettait en péril non seulement l’économie nationale, mais également les communautés locales et ses employés, évalués à plus de 3 000 personnes. À l’époque, ces ONG dont SARW recommandaient au gouvernement d’engager des discussions directes avec Glencore dans le but de procéder à un audit rigoureux des motivations de la décision prise par la multinationale.

Stratégie de vente

Et si les raisons de cette décision ne s’avéraient pas fondées, de remettre en cause l’initiative de Glencore et l’obliger à élaborer un programme clair d’assainissement de son outil de travail. L’approvisionnement du fabricant sud-coréen de batteries proviendra principalement de la mine Katanga de Glencore en RDC. Katanga Mining Limited est une société holding basée en Suisse. Par l’entremise de ses filiales, la société produit du cuivre et du cobalt métal, et possède des actifs en cuivre et en cobalt en RDC. Par l’intermédiaire de ses filiales, elle exploite des installations d’extraction et de traitement du cuivre et du cobalt. Elle mène également des activités d’exploration et de mise en valeur de propriétés susceptibles de produire des ressources minérales de cuivre et de cobalt, et détient un certain nombre d’autres mines.

Par l’intermédiaire de sa filiale Kamoto Copper Company SA, elle est engagée dans l’exploration, l’exploitation minière, la remise en état, la réhabilitation, le développement et l’exploitation du complexe minier Kamoto/Mashamba East, y compris la mine souterraine KTO et la mine souterraine KTE, la mine de cuivre et de cobalt Kamoto Oliveira Virgule (KOV Open Pit ou KOV), la mine T17 constituée de la mine à ciel ouvert T17 et de la mine souterraine T17, diverses ressources d’oxyde à ciel ouvert, le concentrateur Kamoto (KTC) et l’usine métallurgique Luilu (Luilu) en RDC.

« L’accord démontre une poursuite de la stratégie de commercialisation de l’hydroxyde de cobalt de Glencore pour conclure des accords d’approvisionnement à long terme avec les principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion », a déclaré Nico Paraskevas, le responsable de la commercialisation du cuivre et du cobalt de Glencore dans un communiqué.

L’entreprise basée à Baar, en Suisse, a signé l’année dernière un certain nombre de contrats pluriannuels d’approvisionnement en cobalt. En avril dernier, elle s’est engagée à fournir au constructeur allemand de véhicules de luxe BMW du cobalt provenant de sa mine de Murrin en Australie. Glencore a également signé trois autres accords importants à long terme en 2019, avec le fabricant de batteries coréen SK Innovation pour 30 000 tonnes (suffisant pour fabriquer des véhicules électriques de 2 m avec la technologie de cathode actuelle), le géant belge de la chimie Umicore et le chinois GEM, un recycleur de batteries. En janvier, Bloomberg a annoncé que Tesla était en pourparlers pour acheter du cobalt à Glencore pour sa troisième gigafactory, récemment ouverte à Shanghai.

Parallèlement à la fermeture de la Mine de Mutanda (MUMI), ces développements ont donné l’impression que le marché du cobalt s’équilibrera en 2020, aidé par l’augmentation de la demande des secteurs des batteries et des véhicules électriques. Une partie du cobalt provenant de la RDC, qui représente environ 60 % de l’approvisionnement mondial, a fait l’objet d’un examen minutieux pour son utilisation potentielle d’enfants dans les mines.

Tesla, Google et Apple faisaient partie des grands noms poursuivis par un groupe de défense des droits humains en décembre dernier pour leur implication présumée dans des pratiques minières abusives en RDC. Selon Amnesty International, des enfants d’à peine sept ans ont été retrouvés en train de fouiller des roches contenant du cobalt en RDC. Le groupe prétend également avoir des preuves que le cobalt que ces mineurs creusent est entré dans les chaînes d’approvisionnement de certaines des plus grandes marques du monde. Traditionnellement, les mineurs artisanaux ont vendu leur minerai à des coopératives locales, qui le vendent ensuite à des marchands et commerçants locaux et ils vendent à leur tour à des commerçants internationaux ou exploitent des mines avec des liaisons de transport établies et le cobalt finit par être exporté principalement vers la Chine. Ces allégations, ainsi que d’autres, ont exercé des pressions sur les entreprises et les commerçants. Le London Metal Exchange (LME), le plus grand marché du monde pour les métaux industriels, prévoit d’interdire le métal entaché de violations des droits humains. L’initiative visant à garantir un approvisionnement responsable avait initialement 2022 comme date limite, mais LME attendra maintenant jusqu’en 2025.

En mai 2017, l’Union européenne (UE) a adopté un règlement pour empêcher les mineurs d’être maltraités et les minerais de conflit exportés vers l’UE. L’obligation de garantir que les importations de minéraux sont approvisionnées de manière responsable, entrera en vigueur le 1er janvier 2021.