Covid-19 : les kits de protection individuelle, don d’Equity Bank Congo, appréciés par les personnels soignants des hôpitaux du Kongo-Central

Le Kongo-Central est l’une des sept provinces retenues par le Fonds national de solidarité contre le coronavirus (FNSCC), créé à l’initiative de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, pour bénéficier du don d’Equity Bank Congo d’une valeur de 1 million de dollars, a précisé Dr Jean Munongo, le coordonnateur adjoint du FNSCC.

En se rendant au Kongo-Central, aux côtés du coordonnateur adjoint du FNSCC, pour la distribution des équipements de protection individuelle, Célestin Mukeba, le directeur général d’Equity Bank Congo, a voulu s’assurer que les kits de protection individuelle sont bel et bien arrivés à destination mais aussi sensibiliser la population au respect « des mesures barrières jusqu’à l’éradication définitive de cette pandémie de notre pays ». Pour le directeur général d’Equity Bank Congo, « protéger les personnels soignants, c’est garantir que la chaîne de transmission ne va pas s’étendre ».

Voilà pourquoi, la banque et le groupe Equity ont décidé d’appuyer l’effort de solidarité nationale qui a été lancé par le chef de l’État afin de freiner la propagation du Covid-19. Partout où Célestin Mukeba est passé, lui-même, (Kisantu, Mbanza-Ngungu, Kimpese et Matadi) ou là où il a été représenté par (Boma et Nkamba), le message subliminal était celui de « remercier et encourager »le personnel médical qui s’engage avec dévouement et efficacité dans la lutte contre le coronavirus. En réalité, la banque et le groupe Equity tiennent à leur engagement d’honorer les personnels soignants qui sont au front de la lutte contre le Covid-19, pour leur « travail héroïque ».

C’est donc une tournée au pas de charge qui a commencé à l’hôpital Saint-Luc de Kisantu. Dr Dany Nzita, le médecin directeur intérimaire, n’a pas caché sa satisfaction car son hôpital avait vraiment besoin de kits de protection individuelle pour les personnels soignants. À l’Hôpital général de référence (HGR)Nsona-Nkulu de Mbaza-Ngungu, Dr Marius Mayuvu, le médecin directeur, n’a pas trouvé mieux que de dire merci à Equity Bank Congo.

À l’Institut médical évangélique (IME) de Kimpese, Dr Désiré Imposo, le médecin directeur général, a accueilli le don d’Equity Bank Congo avec un motif de reconnaissance, car l’hôpital a désormaissuffisamment d’équipements pour continuer à prendre en charge les malades atteints de Covid-19.À Matadi, où il s’est rendu, Célestin Mukeba a été témoin de la marque de reconnaissance exprimée par le personnel médical de l’Hôpital provincial de référence de Kinkanda.

Même satisfaction à Boma où le directeur général d’Equity Bank Congo a été représenté par Hugues Mboma. Le don de la banque en équipements de protection individuelle a été remis à l’Hôpital général de référence de Boma et à la clinique Croix-Rouge. Pour Antoine Bivangu, le médecin directeur de l’HGR de Boma, « le don d’Equity vient réveiller l’esprit de la population qui commence à négliger le respect des gestes barrières ». À la clinique Croix-Rouge de Boma, Dr Magloire Ntoni, le médecin directeur, a vivement remercié Equity Bank pour avoir pensé à son hôpital. Nkamba, le sanctuaire des Kimbanguites, a été la dernière étape de cette tournée de remise des équipements de protection individuelle contre le Covid-19. Après l’accueil de la délégation FNSCC-Equity Banka par Simon Kimbangu, le chef spirituel, remise proprement dite du don au centre hospitalier papa Diangenda Kuntima. Encore une fois, mot de remerciement à l’endroit d’Equity Bank pour le geste posé.