Digital Energy Festival ou six semaines d’engagement inspirant pour l’Afrique

LES ORGANISATEURS du Forum l’énergie , de la Semaine des services publics africains et de POWERGEN Africa ainsi que de l’Assemblée africaine du Conseil du pétrole et du gaz et de la principale revue de l’énergie ESI Africa accueilleront conjointement le Festival de l’énergie numérique du 20 octobre au 26 novembre 2020. Plusieurs autres publications commerciales de premier plan de Clarion Events sont également partenaires de l’offre numérique, notamment Smart Energy International , Power Engineering International , Renewable Energy World , Hydro Review et Mining Review Africa.

On s’attend à ce que plus de 5 000 participants s’inscrivent au festival, qui utilisera la technologie de l’IA (intelligence artificielle) pour faire correspondre les participants avec du contenu pertinent et des opportunités de réseautage pour une expérience événementielle personnalisée pendant six semaines. En plus de 120 expériences de programme, le festival comprendra un marché en ligne de produits hébergés par des sponsors et des exposants.

5è révolution industrielle

Au milieu de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur de l’énergie en Afrique, les organisateurs du Festival de l’énergie numérique cherchent à aborder des problèmes critiques tels que le passage au numérique, de nouveaux modèles financiers et des sources de production d’énergie innovantes pour permettre aux participants de prendre des décisions et de formuler plans de rétablissement. Simon Gosling, le directeur général d’EnergyNet, organisateur d’Africa Energy Forum, a déclaré qu’il avait été inspiré par la vision de Pratik Gauri de la 5è révolution industrielle comme thème principal de leurs sessions.

Gauri est un Shaper mondial du Forum économique mondial. « Nous examinons le rôle de l’énergie dans le développement socio-économique », explique Simon Gosling, MD EnergyNet, et comment nous pouvons être plus rentables en étant plus responsables et ainsi attirer de nouveaux investisseurs. C’est ce que nous essayons de regarder au cours des 22 dernières années d’accueil du Forum africain de l’énergie : nous concentrer sur le profit et le but. »

Et de poursuivre : « Dans un continent si polarisé par l’accès à l’énergie, nous voulons mettre en évidence les nouvelles façons de rechercher des investissements, qui proviendront du secteur privé et des multilatéraux qui investissent dans le but des investissements. En regardant cela à travers une perspective de genre, les nouvelles technologies et les gains d’efficacité diminuant ainsi l’empreinte carbone, en essayant de marier cet objectif et l’équilibre des bénéfices. »

Chanelle Hingston qui est la directrice du groupe Power & Energy chez Clarion Events Africa, déclare : « C’est inspirant de faire partie d’une telle joint-venture unique avec deux autres acteurs majeurs du secteur des événements énergétiques. Chacun de nous en tant qu’organisateurs d’événements a une équipe solide avec un accent différent et distinctif sur le secteur de l’énergie aux multiples facettes. Par exemple, nous sommes bien connus pour toujours rassembler des experts de classe mondiale pour nos discussions axées sur l’eau dans le cadre de notre événement. »

Et d’ajouter : « Depuis le début de la pandémie, nous avons dû reporter notre événement en direct à deux reprises, mais avec nos partenaires et nos clients, nous avons pleinement adopté les outils numériques à notre disposition pour poursuivre la conversation. Comme nous l’avons proclamé récemment : ‘Le spectacle continuera’, et faire partie du Festival de l’énergie numérique est une continuation pour célébrer et soutenir les professionnels, les projets et les pionniers de l’énergie de notre continent. Nous sommes impatients de reprendre contact avec nos partenaires de longue date en ligne et d’accueillir de nouveaux visages sur notre plate-forme. »

Partenariat unique

Pour sa part, Iain Pitt, le fondateur de l’Assemblée de l’Afrique du Oil & Gas Council, commente : « Reflétant l’importance de l’Afrique pour nos membres, nous avons développé un partenariat unique qui offre l’opportunité de relations précieuses, aussi proches que possible du monde réel. Construire des entreprises énergétiques intégrées avec des pipelines de production, de trésorerie et de développement n’a jamais été aussi important en Afrique. « Le Festival de l’énergie numérique reproduira de nombreuses expériences d’événements en direct que nos membres attendent du Conseil, tout en donnant un accès exclusif à quatre réseaux énergétiques africains de première qualité simultanément. »

Le vaste programme du Festival de l’énergie numérique comprend une variété de formats, y compris des salles de conférence interactives, des projecteurs nationaux, du réseautage vidéo, des tables rondes de haut niveau, des dialogues numériques, des masterclasses de l’industrie, des discussions au coin du feu, des présentations technologiques, un marché de l’énergie, des matinées café VIP, des interviews télévisées des enregistrements de webinaires, des prix de l’industrie, des sessions sur les femmes au pouvoir, des sessions virtuelles, un programme de quiz pour les participants et des initiatives étudiantes.

Il est prévu une table ronde des ministres avec la participation confirmée des ministres de : Égypte, Guinée Équatoriale, Éthiopie, Maroc, Ouganda et Sao Tomé & Príncipe ; une conversation au coin du feu avec Damilola Ogunbiyi, la PDG et représentante spéciale des Nations Unies auprès du secrétaire général pour l’énergie durable pour tous ; des pleins feux sur l’Afrique du Sud avec Eskom et le bureau IPP ; un concours BAD sur « L’utilité du futur » ; des Prix solaires de l’Association africaine de l’industrie solaire (AFSIA)…

La session de l’Assemblée africaine du Conseil du pétrole et du gaz prévoit un focus sur l’investissement dans le dialogue numérique : quelle est la prochaine étape pour le pétrole et le gaz en Afrique?; un dialogue numérique : il n’y a pas d’avenir pour l’exploration des frontières ; un chat au coin du feu avec Ayotola Jagun, le chef de la conformité et secrétaire général de l’Oando ; un fireside chat avec Fathima Hussain, la directrice générale de Oil & Gas Corporate Finance, Standard Chartered Bank ; un dialogue numérique sur l’exploration et la production : est-il trop tard pour que l’Afrique profite de ses ressources?

Le discours d’ouverture virtuel se concentrera sur la participation du secteur privé dans le secteur électrique africain. Entretien au coin du feu avec Gwede Mantashe, ministre des Ressources minérales et de l’Énergie, Afrique du Sud. Puis, il y aura un forum des PDG des services publics (forum panafricain et des dirigeants municipaux), un panel de PDG « Women in Energy » partageant des conseils et discutant des défis de leur parcours vers le C-level ; une série « Doing Business in Africa » avec un accent particulier sur le Rwanda, le Kenya, le Ghana, l’Ouganda et le Sénégal, ouverte par le Dr Albert Butare, ancien ministre d’État rwandais chargé de l’Énergie, de l’Eau et de la Communication et PDG d’Africa Energy Services Group Ltd. du Rwanda.

Le programme d’ESI Africa est sous-tendu par un dialogue numérique : déballer la décision nucléaire « sans regret » de l’Afrique du Sud de 2 500 MW ; un dialogue numérique sur le rôle du nucléaire dans l’avenir de l’énergie verte ; un dialogue numérique sur le guide des cadres de roues en tant que solution énergétique réaliste ; un dialogue numérique sur le marché africain des mini-réseaux, Progrès et obstacles ; et un dialogue numérique sur le Balancing Act, Négociation de PPA tenables pour les IPP et les acheteurs privés.