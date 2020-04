DRC Mining Week : Clarion Events Africa veut faire d’une pierre deux coups

DE TOUTE évidence, les prochains mois seront décisifs pour le secteur minier. En attendant le meeting qui a été décalé de quelques mois, Clarion Events Africa (anciennement Spintelligent) qui en est l’organisateur, propose aux habitués et à tous ceux qui veulent rejoindre cet événement de « venir » virtuellement à DRC Mining Week du 17 au 19 juin. Ce nouveau concept, précisent les organisateurs, donnera la possibilité de continuer à interagir avec ses pairs et les principaux experts de l’industrie minière de la RDC. La plateforme virtuelle ainsi imaginée donnera également un avant-goût de ce qui se passera à Lubumbashi en octobre prochain quand organisateurs et participants vont se rencontrer.

Les organisateurs soulignent qu’on est tous ensemble face à cette situation, et que les périodes difficiles voient souvent émerger des idées passionnantes et innovantes. Ils remercient tous ceux (clients et partenaires) qui leur ont chaleureusement manifesté leur soutien suite à la décision du report de l’événement afin d’assurer la sécurité de tous.

John Nsana Kanyoni, le vice-président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), par exemple, a soutenu la décision du report de l’événement étant donné que la pandémie de Covid-19 affecte la RDC. « Nous espérons vous voir dans les prochains mois pour la Semaine minière de la RDC : un point de rencontre essentiel pour l’économie du pays », a-t-il déclaré.

De nombreux exposants sud-africains à la DRC Mining Week sont des membres du South African Capital Equipment Export Council (SACEEC). Pour sa part, Eric Bruggeman, le PDG de SACEEC et ambassadeur de la Semaine minière de la RDC, a fait savoir : « Étant donné l’incertitude actuelle sur la durée de la pandémie, nous soutenons le déplacement de tous les événements vers le deuxième semestre 2020. SACEEC soutiendra pleinement Clarion Events dans la mesure du possible. Seul moyen de garantir le succès des spectacles et des expositions. »

Standard Bank est le sponsor Diamond Plus de l’édition 2020. Amedeo Anniciello, le directeur général de la filiale en RDC, commente : « Au fur et à mesure que nous évoluons face à la situation concernant la propagation du virus, nous sommes informés de la nécessité de protéger de manière affirmée la santé et la sécurité de notre lieu de travail, de notre personnel, de nos clients et des communautés dans lequel nous opérons. En suivant ces conseils, nous soutenons pleinement Clarion Events Spintelligent dans sa décision de reporter la conférence et l’exposition de la Semaine minière de la RDC à octobre 2020. »

Plus de 5 000 acteurs

Bref, l’équipe de Clarion Events Africa se dit impatiente de recevoir les commentaires sur ce qu’elle peut offrir et sur la façon de fournir cette plateforme virtuelle dans les meilleures conditions en juin prochain, en répondant aux besoins et aux défis actuels, par le biais de webinaires et d’outils numériques. Si les dates ont été bousculées en raison de la situation sanitaire actuelle dans le monde et, par conséquent, de l’interdiction appliquée aux rassemblements de masse par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le lieu de l’événement, lui, reste le même : l’hôtel Pullman Grand Karavia à Lubumbashi.

Pour la 16è édition de la Semaine minière de la RDC ou DRC Mining Week, les organisateurs disent attendre plus de 5 000 acteurs et influenceurs miniers locaux et internationaux de tous les secteurs public et privé, faisant des affaires en RDC. DRC Mining Week est reconnue comme la plus grande expo minière B2B du pays. « La santé et la sécurité de nos exposants, visiteurs, employés et du grand public est d’une importance capitale pour nous », déclare David Ashdown, le directeur général de Clarion Events Africa.

« Nous suivons de près la propagation du virus Covid-19 dans le monde et en Afrique et nous souhaitons bonne chance à tous nos clients en cette période difficile. Nous avons pris cette décision avec le plein soutien et l’engagement de nos principales parties prenantes et partenaires. Nous avons donné la durée maximale à l’opportunité de poursuivre l’événement en juin, car le projet génère des revenus vitaux pour les fournisseurs et les exploitants miniers, si importants pour toutes les parties prenantes à l’heure actuelle », souligne-t-il. Cependant, fait-il remarquer, il garde confiance qu’en octobre prochain, les organisateurs pourront offrir un événement de qualité et de valeur égale au secteur industriel.

Pour rappel, Clarion Events Africa est l’un des principaux organisateurs d’expositions et de conférences à Cape Town en Afrique du Sud à travers le continent dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et des mines. Parmi les autres événements bien connus de Clarion Events Africa, on peut citer African Utility Week & POWERGEN Africa, Africa Mining Forum, Nigeria Mining Week, Future Energy East Africa et Future Energy Nigeria. La société fait partie du groupe britannique Clarion Events.