Equity Bank Congo s’engage dans un partenariat professionnel avec trois prestataires de services

CES partenariats avec ces différentes structures porteront sur l’expansion de l’inclusion financière dans les zones rurales, fait savoir le service de communication d’Equity Bank Congo. Au terme de ces contrats de partenariat, le cabinet N’seeba Inkluzion mènera une étude de marché dans quatre provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Haut-Lomami, Lomami, Sankuru et Tanganyika, tandis que le cabinet Amarante Consulting sera en action dans trois provinces : le Nord-Ubangi, le Bas-Uele et le Maniema.

Éducation financière

Ainsi, l’étude qui sera réalisée par les deux structures, permettra de déterminer les possibilités locales de déploiement des agents bancaires dans ces différentes provinces en tenant compte des besoins et spécificités de chaque région. Par ailleurs, l’étude consistera également à accompagner l’extension du réseau d’agents bancaires via la prospection et la présélection de potentiels partenaires agents bancaires.

Elle permettra aussi de comprendre le secteur agricole de chaque région et d’identifier plus largement les membres de la population qui peuvent bénéficier d’une éducation financière.

Dans les provinces où la présence d’Equity Bank Congo est déjà effective, la banque lance, dès cette semaine, avec comme prestataire l’association INADOF-CEFORMAD, les formations en éducation financière pour les jeunes, les femmes et les hommes en milieu rural dans le cadre du volet finance agricole. Sur ce volet, fait remarquer le service de communication d’Equity Bank Congo, la banque compte former et sensibiliser en matière d’éducation financière et d’épargne 300 000 personnes.

Le contrat actuel concerne les formations en salle de 640 personnes dans les provinces de Kinshasa et du Kongo-Central. Dans les semaines à venir, indique le même service, la banque va lancer un programme de formation ainsi qu’une campagne de sensibilisation sur l’éducation financière via les radios communautaires et rurales dans les provinces suivantes : Kwango, Kwilu, Haut-Katanga, Lualaba, Nord-Kivu et Sud-Kivu.

À propos des prestataires

Basée à Kinshasa en RDC, N’seeba Inkluzion est une entreprise sociale spécialisée dans le développement, le conseil et assistance technique pour promouvoir l’inclusion financière via les nouvelles technologies. Elle offre des services en consultance et conseil en développement stratégique des services financiers digitaux, études et analyses des marchés, développement et mise en œuvre des projets et développement des marchés pour les populations à faible revenu, contrôle et audit de qualité des agents des services financiers digitaux. N’seeba Inkluzion est dirigée par Estimé Kasakula Kipaika, un professionnel du développement avec plus de 18 ans d’expérience dans le paiement mobile et la finance numérique.

Quant à Amarante Consulting, c’est une société spécialisée dans la finance numérique et le conseil en inclusion financière. Elle a son siège à Dubaï aux Émirats arabes unis. Amarante Consulting conseille sur les projets qui sont à la convergence des outils numériques avec la nécessité d’accroître l’accès aux marchés, au financement et à la création d’impact social. Son objectif est de permettre aux populations locales d’avoir accès à l’information, aux marchés et aux services financiers.

Dans le cadre du partenariat avec Equity Bank Congo, Amarante Consulting va collaborer avec le Groupe d’expertise en microfinance en RDC (GEMIFIC Sarl). Cette dernière est une société à responsabilité limitée constituée en droit congolais, créée le 26 décembre 2006. GEMIFIC Sarl vise à contribuer au développement de la RDC par le biais de services de soutien et de formation adaptés aux besoins des bénéficiaires.

INADOF-CEFORMAD, par contre, est une association momentanée constituée du Centre de formation en management et en développement organisationnel (CEFORMAD) et de la société INADOF Sarl. Le CEFORMAD est spécialisé dans la formation des cadres et agents des associations sans but lucratif (ASBL), des organisations non gouvernementales (ONG), des petites et moyennes entreprises (PME), des institutions financières et des services publics. Opérant en RDC depuis 1996, le CEFORMAD assure des formations dans plusieurs domaines : développement organisationnel, management, finance inclusive, sciences de gestion, éducation financière, kit formation Business Edge, cours d’entrepreneuriat, gouvernance locale, etc.

INADOF Sarl, quant à elle, est un cabinet d’audit et un bureau conseil reconnu. Elle fournit des services de formation, conseil de gestion, audit, commissariat aux comptes, comptabilité, fiscalité et droit des affaires.