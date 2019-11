EQUITY GROUP HOLDINGS PLC. ANNONCE DES AVANCEES DANS SES PLANS D’ACQUISITION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Nairobi, le 18 novembre 2019… Equity Group Holdings, (EGH) a conclu un accord d’achat d’actions avec George Arthur Forrest, en vue d’acquérir 66,53 % des actions détenues par M. Forrest dans la Banque Commerciale du Congo (BCDC), une société anonyme (S.A.) supervisée par la Banque Centrale du Congo en République Démocratique du Congo (RDC).

Après la réalisation de l’opération, les activités de la BCDC seront éventuellement fusionnées avec celles de la filiale bancaire existante d’EGH en RDC, Equity Bank Congo S.A. (EBC). L’accord est soumis aux approbations réglementaires entre autres de la Banque Centrale du Kenya, de la Banque Centrale du Congo, de la Commission de la concurrence du COMESA et des conseils d’administration de la BCDC et d’EGH.

L’accord précise qu’EGH versera une contrepartie en espèces de cent cinq millions de dollars US (105 millions USD) pour les 625.354 actions à acheter, y compris les dividendes déclarés après le 1er janvier 2019 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit un prix de dividende cumulé par action de 167,9 USD par action.

EGH propose également d’augmenter sa participation dans EBC. Sur ce point, les actionnaires d’EGH ont approuvé l’achat par EGH, des actions détenues par KfW représentant 7,6 % du capital social souscrit d’EBC, à la suite de l’exercice d’une option de vente accordée à KfW, en vertu d’une convention conclue entre actionnaires d’EBC, dont EGH et KfW. Le projet d’acquisition des actions détenues par la KfW est également soumis à l’approbation de la Banque Centrale du Congo.

James Mwangi, PDG et Directeur Général de Equity Group Holdings Plc, a déclaré qu’il s’agit d’une opportunité pour le Groupe de concrétiser sa vision de bâtir la première institution financière d’Afrique subsaharienne, en fournissant des produits et services innovants à ses clients, en particulier l’utilisation efficace des technologies. En acquérant la BCDC et les actions de la KfW dans EBC, EGH va étendre sa présence en RDC. Le Groupe a pour objectif de fournir un accès aux services financiers compétitifs et adaptés afin de transformer la vie et les moyens de subsistance des populations, d’accroître les opportunités de création de richesse tout en apportant une valeur significative à ses parties prenantes.

M. George Arthur FORREST est heureux de conclure la transaction avec EGH sachant que son héritage est entre les mains de la Banque qui se développe le plus rapidement en Afrique subsaharienne, déjà présente en RDC, avec l’aspiration et la capacité de développer et d’accroître les offres et le financement de la BCDC.

À propos de BCDC :

La BCDC est une société anonyme (S.A.) agréée par la Banque Centrale du Congo (la Banque centrale de la République Démocratique du Congo) pour fournir des services bancaires en RDC. Les origines de la Banque remontent à 1909, année de sa fondation sous le nom de Banque du Congo Belge. La BCDC est la deuxième banque de la République démocratique du Congo en termes de bilan et de fonds propres.

La BCDC possède une filiale spécialisée dans l’investissement immobilier et présente les états financiers consolidés du groupe.

Au 31 décembre 2018, la BCDC affichait un actif net consolidé de 191,534 millions de CDF (USD 117,10 millions) et un bénéfice consolidé après impôts de 26,314 millions de francs CDF (équivalent à USD 16,09 millions).

La Banque Commercial Du Congo est régulée par la Banque Centrale du Congo.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.bcdc.cd/en/notre- histoire-en

A propos d’EGH PLC :

Equity Group Holdings Plc est une société holding de services financiers cotée à la Bourse de Nairobi, à la Bourse d’Ouganda et à la Bourse du Rwanda. Outre Equity Bank Kenya, le Groupe possède des filiales bancaires au Rwanda, au Sud Soudan, en Tanzanie, en Éthiopie, en Zambie , au Mozambique et en RDC, ainsi que des filiales non-bancaires qui fournissent des services de banque d’investissement, de conservation, d’assurance, de philanthropie, de conseil et d’infrastructure.

Equity Group dispose d’une base d’actifs de plus de USD 6 milliards. Avec plus de 14 millions de clients, le Groupe est l’une des plus grandes banques de la région. Le Groupe dispose d’un réseau de 294 agences, de 50,077 agents bancaires et de 27,576 marchands. Le Groupe est la plus grande banque en termes de capitalisation boursière en Afrique de l’Est et du Centre. Le Banker Top 1000 World Banks 2019 a classé Equity Bank 844 dans son classement mondial, 75ème en termes de solidité (Capital Assets to Assets ratio), 32ème en termes de bénéfices sur le capital et 15ème en termes de retour sur investissement. La même année, Moody’s a attribué à la Banque une note globale de B2 avec une perspective stable, au même titre que la note souveraine du Gouvernement Kenyan, en raison de la forte notoriété de la marque de la Banque, de ses solides réserves de liquidité et de son profil de financement efficace, de son ancrage local et de son adoption étendue des canaux de distribution digitaux et autres.

Equity Group Holdings Plc est réglementé par la Banque Centrale du Kenya.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.equitygroupholdings.com