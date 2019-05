« Être ensemble pour réussir ensemble », Betty Kusuamina y croit dur comme fer

L’AMBIANCE était bon enfant, ce soir-là. Les invités de Betty Kusuamina n’étaient pas conviés à un cocktail intime, rassurez-vous, mais à une rencontre de lancement de la plateforme Get together, avec le concours organisationnel de Breakfast Connexion. « Pour un départ, la Get together est vraiment bien partie pour rayonner », me souffle à l’oreille un invité.

En effet, la jeune plateforme peut compter sur l’accompagnement des entrepreneurs congolais, des têtes bien pensantes, présents à cette rencontre. Tous ont adhéré à l’idée de la consolidation des liens entre opérateurs économiques congolais à l’objectif de favoriser des partenariats pour un bon climat des affaires dans le pays.

Le concept que vient de lancer Betty Kusuamina, encore au stade de laboratoire, a tout pour être révolutionnaire. « Nous sommes réunis ici, ce soir, pour voir ce que nous pouvons et ce que nous allons faire ensemble. L’objectif, ce soir, est de voir d’où nous venons et où nous allons. Le défi à relever, c’est de nous mettre ensemble, d’être ensemble. Il s’agit pour nous de répondre à la question : qu’est-ce que nous, les Congolais, pouvons faire ensemble ? », a déclaré Betty Kusuamina dans son mot de circonstance.

Le défi à relever, c’est de démentir l’idée reçue selon laquelle les Congolais sont incapables de se mettre ensemble pour réussir alors qu’ils ont la réputation d’être bons, pris individuellement. Get together est donc une initiative louable qui arrive à point nommé et doit rester dans la lumière, me confie un autre invité, sous forme d’hommage à l’initiatrice. Qui a indiqué, dans son mot de circonstance, que l’idée est partie d’un constat : « Plusieurs nationalités ou communautés dans notre pays sont constituées en cartels, sauf les Congolais eux-mêmes. J’ai pensé que nous pouvions nous mettre ensemble, voir dans quelle mesure nous pouvons nous connaître et travailler en synergie. »

Se mobiliser en lobby

Au vu de la qualité et de l’enthousiasme affiché par ses invités, Betty Kusuamina a eu l’air très ému : « Je vous remercie d’avoir accepté de m’accompagner. J’espère qu’ensemble, nous pouvons nous mobiliser en tant que lobby pour pouvoir dire à nos dirigeants nos difficultés, nos problèmes dans notre travail, dans notre quotidien en tant qu’opérateurs économiques, afin de nous permettre d’avoir un bon climat des affaires, d’avoir des facilités… Ensemble, nous pouvons faire quelque-chose… »

Betty Kusuamina sait désormais qu’elle peut compter sur ses pairs. C’était aussi l’occasion pour certains de présenter leurs nouveaux concepts. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions.