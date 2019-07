Foire de Ndola : la Gécamines a joué son rôle de leader

ARRIVÉ la veille à Lusaka, la capitale zambienne, pour une visite officielle des 48 heures à l’invitation de son homologue zambien, Edgar Chagwa Lungu, le président congolais, a visité le vendredi 28 juin la Foire commercial international de Ndola qui tenait à 55è édition du 26 juin au 2 juillet. La délégation officielle de la République démocratique du Congo à cet événement comprenait Jacques Kyabula Katwe, le Gouv’ du Haut-Katanga, Albert Yuma Mulimbi, le président national de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et président du conseil d’administration de la Générale des carrières et des mines (Gécamines), ainsi que les responsables des entreprises commerciales basées dans le Grand Katanga : la Banque centrale du Congo (BCC), la Direction générale des douanes et accises (DGDA), l’Office congolais de contrôle (OCC), Ogefrem, SONAS, Mulykap, Somika (Revin, Sotrafer, Africa Milling et Terra), Trade Service, Hyper Saro…

Ces sociétés de l’industrie extractive, de manufacture, agricoles, textiles et bien d’autres y ont exposé et vendu des biens et services made in RDC. En tête de ces entreprises nationales, surtout du Katanga, la Gécamines.

En visitant le stand de la Gécamines, en compagnie de son homologue zambien, Félix Antoine Tshisekedi a été impressionné par les câbles électriques produits à la Gécamines. Les deux chefs d’État ont suivi religieusement les explications de Gaëtan Luabeya, le directeur des projets et de Désiré Mbay Mukoj, celui de Business Unit de Shituru, sur le processus de production des métaux à la Gécamines et sur les efforts de relance effective de l’entreprise publique minière. Il s’agit de la construction de nouvelles usines et de la gestion efficiente des partenariats. Avec la volonté du management en place, la modernisation de l’entreprise, ont-ils indiqué, est en marche.

Transformation locale

Favorable à une politique de transformation locale des produits de base en produits finis ou semi-finis, Félix Tshisekedi a été satisfait d’apprendre que Gécamines s’est équipée en laminoirs et câbleries pour produire à Lubumbashi des câbles électriques en cuivre sorti dans ses propres usines. « C’est une chose à encourager », a déclaré le président de la République, avant de quitter le stand de la Gécamines.

Le stand de la Gécamines était supervisé par les responsables de la chaîne de production (le directeur des projets, le directeur de la Business Unit de Shituru, le directeur des laminoirs et câbleries) et le président de l’intersyndicale, venus en soutien à l’équipe de la représentation de la société à Ndola pour la présentation des projets. Le message principal aux visiteurs a été la relance de la production à la Gécamines, avec notamment l’amélioration de la qualité des cathodes de cuivre produites à l’usine rénovée de Shituru (99.98 %).

Mais aussi l’augmentation de la production avec les nouveaux investissements, dont la construction du broyeur de Kamatanda, la mise en place d’une unité de lixiviation en tas à Panda et la construction de l’extraction par solvant à Shituru constituent le socle de cette relance. Pour sa part, Désiré Mbay Mukoj, le directeur de la Business Unit de Shituri, fournissait les explications sur les efforts fournis par le comité de gestion pour le développement de l’entreprise en rénovant les unités de production, en mettant en avant une main-d’œuvre locale et en favorisant la sous-traitance congolaise afin d’assurer l’éclosion de la classe moyenne.

Quant à lui, Mechack Kasongo Mabwisha, le président syndical, rassurait les visiteurs sur les tenants et les aboutissants du plan social actuel de la société. ET en apportant des informations sur les efforts fournis en matière de la santé et de l’éducation dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise publique minière.

Redynamiser le bilatéral

Pour rappel, la Foire internationale de Ndola dans la province du Copperbelt est une rencontre qui réunit plusieurs pays africains. Elle est également une occasion d’opportunités en termes d’affaires. Elle permet aux entreprises participantes de faire connaître leurs produits et services ainsi que leurs dernières innovations, de promouvoir la notoriété de leurs marques et de nouer des liens et des contacts afin de conclure des marchés lucratifs et fidéliser de nouvelles clientèles.

Axé sur les échanges commerciaux entre pays africains, ce grand rendez-vous des opérateurs économiques a l’avantage d’être honoré de la présence des chefs d’État de la région. C’est dans ce cadre que le président congolais a été l’hôte spécial de la 55è édition, précédé par une forte représentation des responsables des sociétés de la RDC. En Zambie, Félix Antoine Tshisekedi est allé « redynamiser les relations bilatérales avec ce pays voisin », selon des sources de la présidence de la République. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée régionale du président de la République dans les 9 pays voisins. La RDC et la Zambie partagent une longue frontière terrestre. Le poste frontalier de Kasumbalesa (Haut-Katanga) est la deuxième grande porte d’entrée du pays, après le port de Matadi dans le Kongo-Central.