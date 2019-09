Gaz naturel : une solution intéressante pour diversifier les sources d’électricité

ON ESTIME à quelque 103 milliards de dollars, les investissements attendus dans des projets au Nigeria, notamment celui du septième train de la NLNG ; en Egypte, avec les développements des capacités dans la Méditerranée ; au Mozambique, en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Guinée équatoriale, etc.

Selon le rapport d’Africa Oil & Power, plusieurs projets ont été annoncés en effet dans ces pays, et les premiers efforts pour leur mise en œuvre ont démarré. C’est là la preuve de la volonté de certains pays africains d’obtenir de l’électricité fiable et rentable, expliquent des experts, dans un contexte où plusieurs études montrent qu’en l’état actuel du marché, la liquéfaction du gaz est considérée comme la stratégie la plus rentable pour réaliser le potentiel gazier de l’Afrique.

Le rapport en question montre qu’en 2019, la forte consommation de charbon et le manque de fiabilité de la production d’électricité font du gaz naturel une solution intéressante pour diversifier les sources de production d’électricité.

Pour rappel, le continent détient 7,1 % des réserves mondiales prouvées de gaz et devrait contribuer à près de 10 % de la croissance de la production mondiale, jusqu’en 2024.

RDV en octobre au Cap

Ce rapport sort au moment où Africa Oil & Power et le Département des minéraux de l’énergie, l’Africa Oil & Power (AOP 2019) présentera, en octobre prochain, au Cap en Afrique du Sud, le secteur de l’énergie comme « un facteur clé de la croissance économique, des emplois et des opportunités pour les secteurs public et privé opérant sur le continent ». D’ores et déjà, Gabriel M. Obiang Lima, le ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée Équatoriale, a annoncé qu’il prendra la parole devant l’AOP 2019.

Champion de l’industrie du gaz et des investissements énergétiques en Afrique, le ministre Obiang Lima a dirigé cette année « l’Année de l’énergie ». Une initiative dans laquelle son pays a lancé d’importants projets nationaux et panafricains de gaz naturel.

Obiang Lima dirigera une délégation de ministres africains du pétrole lors de la 4è conférence et exposition annuelle (AOP) au Cap. Pour Guillaume Doane, le PDG d’Africa & Power, « la Guinée Équatoriale est un chef de file en Afrique pour le renforcement et la croissance de la chaîne de valeur énergétique grâce à la monétisation du gaz et le commerce ». Et de poursuivre : « Aujourd’hui, il défend la coopération gazière entre les pays africains et lance des initiatives passionnantes qui révolutionneront le secteur gazier africain. AOP est fier de faire partie de cette histoire importante et de promouvoir les projets de la Guinée Équatoriale à l’AOP 2019. »

Cette année, dans le cadre de l’initiative de « l’Année de l’énergie », en collaboration avec Africa Oil & Power, le ministre Obiang Lima a fait campagne pour promouvoir les développements gaziers sur le continent en tant que moteur de la croissance économique. La Guinée Équatoriale a fait des pas importants dans son objectif de devenir un pôle énergétique régional, avec des avancées telles que le lancement du cycle de licences de pétrole, de gaz et d’exploitation minière de 2019 offrant 24 blocs offshore et deux blocs onshore; la signature d’accords définitifs pour la monétisation du gaz provenant de l’unité Alen de la Guinée Équatoriale dans le projet Gas Megahub; et – une première pour la région – l’inauguration d’une usine de stockage et de regazéification de GNL dans la région continentale de la Guinée équatoriale dans le cadre du projet LNG2Africa.

Montrer l’exemple

« Le gaz a le potentiel de transformer le secteur énergétique africain. En Guinée équatoriale, nous avons pris la décision de concentrer nos efforts sur le développement du gaz dans le cadre de la priorité du gouvernement consistant à développer un Megahub au gaz régional. Nous voulons montrer l’exemple et montrer les opportunités que la monétisation des ressources en gaz peut créer pour notre économie », a déclaré le ministre Obiang Lima.

Et d’ajouter : « Notre objectif est clair. Nous voulons construire des infrastructures, promouvoir la coopération intra-africaine, développer une économie durable et améliorer notre contenu local. Avec le gaz, tout cela est réalisable dans un proche avenir. »

Dans le cadre de l’Année 2019 de l’énergie, la Guinée Équatoriale a lancé l’année en accueillant le congrès et de l’exposition APPO Cape VII – le premier d’une série d’événements qui se dérouleront à Malabo au cours de l’année. Parmi les événements à venir figurent la journée de la réunion sur le pétrole et le gaz, le 5è Sommet des chefs d’État et de gouvernement du GECF et le 2è séminaire international sur le gaz.