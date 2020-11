Identification des appareils mobiles : le ministre Kibassa assuré du soutien du Collectif des mouvements citoyens pour la sensibilisation de la population

Après avoir été reçus, le samedi 17 octobre 2020, par Augustin Kibassa Maliba, le ministre des Poste, des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (PT-NTIC), les représentants des mouvements citoyens ont bien compris l’importance de l’identification des appareils mobiles à travers le Registre des appareils mobiles (RAM) en République démocratique du Congo. À l’issue de cet « échange fructueux » sur les enjeux(social, économique et sécuritaire) du RAM, les mouvements citoyens ont fait une déclaration le lundi 19 octobre 2020 dans laquelle ils invitent la population à adhérer massivement à l’initiative qui a été décidée par le gouvernement et lancée officiellement le 24 septembre 2020.

Convaincus par la justesse du propos du ministre Kibassa sur le bien-fondé du RAM, et pour en être vraiment rassurés, les représentants des mouvements citoyens ont été reçus, le samedi 24 octobre 2020, par Christian Katende, le président de l’Autorité de régulation des Postes et des Télécommunications du Congo (ARPTC), chargée de la gestion du RAM. Pour Muanda Musoli-Kanga, le coordonnateur du Collectif des mouvements citoyens, qui conduisait la délégation de sa plateforme, le président de l’ARPTC leur a fourni des explications techniques sur le fonctionnement du projet RAM en RDC et surtout sur son l’apport dans le processus du développement du pays sur les plans sanitaire, sécuritaire, économique, social, etc.

C’est à l’issue de cet entretien de deux heures que le Collectif des mouvements citoyens a pris l’engagement de sceller « un pacte social autour de la détermination patriotique à participer activement aux efforts du changement ». À cet effet, précise Muanda Musoli-Kanga, les mouvements citoyens ont lancé le mercredi 28 octobre 2020 la campagne de sensibilisation du projet RAM. Ils invitent la population congolaise à « participer activement à la vulgarisation du projet RAM qui assure le développement numérique dans notre pays ». À partir du 2 novembre 2020, les mouvements citoyens vont se déployer sur le terrain pour concrétiser leur engagement.