Independance Day : Sylvestre Ilunga Ilunkamba a inauguré le CHIP

CE MARDI 30 juin, il y avait un grand monde autour de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le 1ER Ministre, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration du Centre hospitalier Initiative Plus (CHIP). Ce bijou sanitaire est un don de la très entreprenante Olive Lembe Kabila, l’épouse de Joseph Kabila Kabange, l’ancien président de la République, à la population. Plusieurs personnalités politiques et administratives du pays ont fait le déplacement pour rehausser de leur présence cet événement. C’est notamment le cas d’Alexis Thambwe Mwamba, le président du Sénat ; Jeannine Mabunda Lieko, la présidente de l’Assemblée nationale ; ministres et vice-ministres ; des députés et sénateurs ; Gentiny Ngobila Mbaka, le gouverneur de Kinshasa ; cardinal émérite Laurent Monsengwo Pasinya. Mais il y avait aussi une foule nombreuse venue assister à la manifestation.

Le CHIP construit à Bibwa, un quartier populaire de Kinshasa, dans la commune de Nsele est un nec plus ultra. Le CHIP qui répond aux standards internationaux, est dédié à la couche de la population vulnérable en vue de la couverture de la santé Universelle. C’est un cluster doté d’une capacité d’accueil de 120 lits, des équipements modernes pour plusieurs spécialités : salle d’urgence, pharmacie, trois blocs opératoires, un grand laboratoire avec une technologie de pointe, dentisterie, mammographie, échographie et NST, échographie et radiographie… Livrant ses impressions après la visite du CHIP, le 1ER Ministre a eu ces propos : « C’est vraiment la médecine du futur. Nous avons aujourd’hui un centre hospitalier qui a les équipements les plus modernes. S’ils visitent ce centre hospitalier, ceux qui vont à l’étranger pour se faire soigner, diront qu’il y a ici tous les équipements qu’ils voient dans les pays occidentaux. Aujourd’hui, si on est raisonnable, il n’y a pas de raison d’aller se faire soigner à l’étranger. C’est déjà une forme très forte de la modernité. » Naturellement, la personne la plus heureuse lors de cet événement, en ce mardi de l’Independance Day, c’est Olive Lembe Kabila, la présidente de l’ASBL Initiative Plus après la coupure du ruban symbolique. Dans son mot de circonstance, elle a déclaré : « L’inauguration de ce Centre hospitalier Initiative Plus est la matérialisation de son souci constant en faveur du bien-être des Congolais. » Elle a demandé à la population d’avoir « un esprit de bâtisseur et non de destructeur ».