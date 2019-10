Kibassa Maliba prépare déjà le forum d’avril 2020

AU MOIS d’avril 2020, la République démocratique du Congo va organiser un important forum sur le numérique sur instruction de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l’État, à l’image du forum Afric’up de Tunis que le Augustin Kibassa Maliba, le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, considère d’ailleurs comme « une préparation à ce grand événement de la RDC, qui connaîtra la participation de plusieurs startups africaines ».

Chaque mois, avant cette date, il tiendra, deux fois, des réunions avec les animateurs de services publics des télécoms, a laissé entendre à la presse Odon Kasindi, le numéro de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPTC). Les responsables du Réseau national de télécommunications par satellite (RENATELSAT), du Réseau de télécommunications (RESCOM), du Plan intégral de développement (PIDEP) et de la Société Congolaise de fibre optique (SOCOF) ont également pris part à ladite réunion.

Pour le ministre des PT&NTIC, le numérique est l’épine dorsale du développement socio-économique de la RDC. Kibassa Maliba a, en effet, pris part à l’édition du forum Afric’up, du 24 au 25 septembre 2019 dans la capitale tunisienne sur le thème : Smart Cities et Open Innovation en Afrique, quelles opportunités pour les startups ?

Il a fait part de l’intérêt du gouvernement congolais à investir, au côté du Bénin et du Burkina BLOC Smart Africa, un fonds d’impact investing dédié au financement des startups africaines innovantes et technologiques conçu et développé par Bamboo Capital Parteners. Le ministre congolais des PT&NTIC a, pour ce faire, signé une déclaration d’intention avec Bamboo dédiée à l’innovation, à l’entrepreneuriat, et à la promotion des jeunes entreprises dans le domaine des technologies en Afrique. Ses homologues, Aurélie Adam Soule Zoumarou, la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin ; Hadja Fatimata Ouattara, la ministre du Développement de l’Économie numérique et des Postes du Burkina Faso, lui ont naturellement emboîté les pas. BLOC Smart Africa est le premier fond d’impact investing au monde qui utilise un mix de financements publics et privés pour investir dans les start-up africaines utilisant les nouvelles technologies afin de produire un impact social ou environnemental positif et durable. Il s’est fixé l’objectif de disposer un capital de 100 millions d’euros.