Kylian Mbappe aura le salaire de Lionel Messi

LES QATARIS savent que le mercato d’été (mai-juin) risque d’être très chaud avec les braises soufflées du côté de Real Madrid. Le club espagnol vise les deux joyaux de la couronne du Paris Saint-Germain (PSG): le Brésilien Neymar et le Français Mbappe, champion du monde. Guerre psychologique oblige, le Real Madrid a fait savoir qu’il n’avait aucune offre de préparée pour l’international tricolore (français). Mais en coulisses, la Casa Blanca tiendrait un accord avec les parents du joueur.

Pour réussir ce tour de force, l’entraîneur Zidane, dont le retour au club est d’emblée positif, dispose déjà d’un budget de 500 millions d’euros pour faire ses emplettes. Dans son viseur, on parle bien sûr de Kylian Mbappe, Eden Hazard, Paul Pogba, et même Miralem Pjanić, selon Footmercato du 28 mars. Le quotidien espagnol El Mundo rapporte que le PSG aurait déjà un plan redoutable pour contrer l’offensive du Real Madrid. D’après le journal espagnol, les dirigeants franciliens seront prêts à proposer un nouveau salaire stratosphérique pour convaincre Mbappe de rester à la maison.

En se basant sur les mêmes chiffres que le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone, Kylian Mbappe toucherait une somme qui avoisinerait les 40 millions d’euros par saison. Une contre-attaque qui risque de démontrer son efficacité pour anéantir le plan des Merengues. Selon Footmercato, du côté de Madrid on imagine bien que c’est ce qui va se produire dans les semaines qui viennent et alors, ni le charisme de Zinedine Zidane, ni l’aura du club madrilène ne pourront changer la donne. Mais, revers de la médaille, en essayant de blinder ainsi Mbappe, le PSG risque de déclencher une tempête et enterrer définitivement le fair-play financier, obligeant l’UEFA à entrer sur la ligne.

Par ailleurs, le Real Madrid se prépare pour la prochaine saison qui devra faire oublier les échecs cumulés cette année. Le retour de Zinedine Zidane est synonyme, pour plusieurs supporters, d’une nouvelle ère au sein du club de la capitale espagnole. Les nouvelles recrues vont certainement pleuvoir cet été pour renforcer l’effectif de Zizou.

Sauf que pour attirer ces stars, le Real Madrid doit préparer des offres record. Les médias français et espagnols expliquent que Florentino Perez serait en train de préparer une enveloppe de 280 millions d’euros rien que pour la nouvelle star du football français, Mbappe. Une somme qui ne plaît pas trop à certains observateurs, dont le Brésilien Rivaldo, l’ancienne gloire du FC Barcelone. « Payer 280 millions d’euros pour un joueur comme Kylian Mbappe, c’est trop. Même Messi, Ronaldo ou Neymar ne valent pas ce prix. Le marché est trop gonflé. Si vous voulez attirer les meilleurs joueurs, vous devez payer beaucoup, mais le montant dont la presse parle à Madrid pour Mbappe ne devrait pas être une réalité dans le football », a lâché Rivaldo dans une interview accordée à Betfair, reprise par le site de Onze mondial.

Ceci dit, l’ancien buteur du Barça estime beaucoup le joueur français du PSG. « Cela ne remet pas en question la valeur du joueur, il est talentueux et il n’a que 20 ans. Il n’y a personne qui pourrait justifier un tel investissement, mais c’est la loi du marché actuel », poursuit le Brésilien. Pour le site d’informations, c’est un véritable coup de pied asséné au football moderne.

Offre démentielle pour De Gea

