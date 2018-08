La 2è édition du Salon d’Affaires et d’Investissements a tenu ses promesses

L’ÉDITION 2018 du Salon d’Affaires de Kinshasa a bien porté son thème : « Investir-Diversifier-Développer ». À la cérémonie d’ouverture de l’événement, devant un parterre d’invités : officiels, députés, chefs d’entreprise…, Joël Kanyonyo Bamutanga, le coordonnateur de Transformers Days n’a pas dérogé au protocole d’usage en pareille circonstance. Il a tenu d’abord à « rendre grâces au Maître de la moisson, Créateur de merveilles ineffables du Ciel, de la terre et des eaux dont le Congo constitue le microcosme le plus parfait ». Lui qui les a choisis, « parmi la multitude de jeunes congolais pour travailler comme ouvriers de sa prestigieuse moisson ».

Il a tenu à exprimer également ses « hommages les plus déférents au Chef de l’État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour son sublime sens de responsabilité ». Car, a-t-il souligné, « en sa qualité de Garant de la Nation, il a donné l’exemple historique du respect de la constitution, gage d’un climat de paix et de quiétude favorable à la tenue de pareilles rencontres ».

Plus qu’un devoir, il a adressé ses remerciements au parrain de cette deuxième édition du Salon d’Affaires de Kinshasa, aux différents partenaires qui ont daigné leur faire confiance et aux startups qui ont accepté de venir exposer à « cette grand-messe de l’entrepreneuriat et de l’investissement ». Il n’a pas oublié de remercier en particulier le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango et le ministre provincial du Plan, Robert Luzolano; et d les sponsors inconditionnels, à savoir la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le Fonds pour la promotion des investissements (FPI), la Société nationale d’électricité (SNEL), la société nationale de transports (TRANSCO), la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Agence nationale des investissements (ANAPI), la Bracongo, ainsi que le journal Business et Finances. Et comment ne pas dire sa reconnaissance à l’hôte du salon, l’Hôtel Invest de presse et particulièrement à Brigitte Piedbœuf pour avoir soutenu le projet dès ses aurores.

Justification

Joël Kanyonyo a expliqué la motivation qui a conduit à la création du Salon d’Affaires et des Investissements et au choix de Kinshasa comme le lieu de sa tenue. « Kinshasa est la plus grande agglomération de la RDC et compte environ 12 000 000 d’habitants, soit plus d’un dixième de la population totale du pays, ce qui fait de cette ville bordée par le majestueux fleuve Congo un pool économique important », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « Donc, la ville de Kinshasa n’est pas seulement une mégalopole mais surtout un vaste marché. Un défi immense lui reste, par ailleurs, à relever. C’est indubitablement celui de ne plus constituer uniquement de réservoir de consommation mais de pépinières des productions soit-il dans le secteur primaire, secondaire tertiaire que quaternaire. »

Aussitôt après l’adresse du coordonnateur de Transformers Days, les invités ont été conviés à une visite de stands ; laquelle a été suivie d’une conférence sur le thème même du salon à travers trois communications. Il faut dire que le salon a regroupé les entreprises publiques et privées, les acteurs de développement internationaux (investisseurs/bailleurs de fonds), les entreprises étrangères et les autorités politico-administratives.

Le Salon d’affaires et d’investissement de Kinshasa a ainsi offert un cadre d’interactions, de promotion des activités économiques, de partage d’expérience, de recherche et d’encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à la transformation de la société congolaise vers des hauteurs appréciables de développement durable.

L’événement a été également conçu comme un « rendez-vous unique » de se rencontrer et d’échanger avec des responsables des entreprises réputées, de découvrir de nouvelles opportunités d’affaires, de nouveaux marchés et aussi de trouver des stratégies pour l’internationalisation des entreprises. Évidemment comme tout salon, des conférences et des ateliers ont été organisés en marge. Pour rappel, le Salon d’Affaires est conçu de manière à « permettre l’interaction, l’apprentissage et le réseautage entre des opportunités d’affaires et d’investissement concrètes, l’organisation des conférences internationales, des plénières, ateliers thématiques et salons B2B ».

Exposition

C’est pour cela que s’est tenu une exposition avec des stands d’exposition dédiés aux entreprises congolaises pour « leur permettre de se faire connaître ainsi que leurs produits et de tisser des liens de partenariat forts » pour l’implantation de nouvelles initiatives économiques de développement. Le Salon d’affaires et d’Investissements de Kinshasa a donc pour vocation de « créer les conditions favorables à un pullulement d’entrepreneurs et une prolifération d’investisseurs, d’abord locaux mais aussi extérieurs ».

Pour ce faire, a encore expliqué Kanyonyo, il met « en musique » les jeunes pousses appelées aussi startups, les entreprises publiques qui œuvrent dans la promotion des jeunes entrepreneurs et des investissements ainsi que de la sécurité sociale, les pouvoirs publics, les organisateurs d’élections, les investisseurs extérieurs et les intelligences susceptibles d’organiser l’incubation de créateurs d’emploi.

Cet événement, font remarquer les organisateurs, offre ainsi « un cadre d’interactions, de promotion des activités économiques, de partage d’expérience, de recherche et d’encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à la transformation de la société congolaise vers des hauteurs appréciables de développement durable ». Ainsi, il se décline en ces objectifs spécifiques : organiser des plénières, ateliers thématiques et salons B2B, permettant aux investisseurs de tisser des relations d’affaires ; offrir une plate-forme aux acteurs du secteur privé et aux décideurs politiques aux niveaux national et international où ils pourront se rencontrer et échanger des connaissances tout en formulant des engagements pour améliorer l’environnement des affaires et le climat d’investissement en RDC à travers toutes ses provinces ; établir un lien de partenariat fort avec les autorités politico-administratives pour l’amélioration du climat des affaires ; présenter les opportunités spécifiques non encore exploitées, présentant beaucoup de possibilités de développement et de rentabilité. Mais aussi partager avec les participants les stratégies d’attraction des investisseurs tant locaux qu’internationaux pour le développement des sociétés congolaises ; encourager l’innovation et promouvoir les marchés et les créations locaux ; offrir l’opportunité de faire connaître les inventions locales et la possibilité de leur intégration dans le marché international en suivant les normes et standards internationaux ; et organiser une exposition des entreprises pour leur permettre de se faire connaitre ainsi que leurs produits et de tisser des liens de partenariat forts pour l’implantation des nouvelles initiatives économiques de développement.

Enfin, Kanyonyo Bamutanga demande aux décideurs politiques et aux entreprises publiques de les accompagner dans leurs « inlassables efforts d’encadrement, de réseautage et d’incubation de jeunes entrepreneurs ». Il estime qu’ils ont fait, dès leur jeune enfance, le plein d’énergies en vue de batailler contre la misère et ses corollaires considérés à juste titre comme le plus grand ennemi du peuple congolais. « Aidez-nous donc, chères autorités, à mener à bien cette révolution blanche contre le chômage, la disette, l’oisiveté et l’analphabétisme qui gangrènent notre société. Il en va de votre devoir », a-t-il lancé.

Aux startups, jeunes entrepreneurs ou potentiels créateurs d’emploi que le Salon d’Affaires et d’Investissements de Kinshasa a dû appâter par la pertinence de sa thématique, par la réputation de ses panélistes, ou par les contacts B2B et par les différentes opportunités d’affaires présentées lors des soirées, il les a exhortés de prendre part active aux différents panels qui ont été organisés. Il leur a demandé de s’abreuver des connaissances de ceux qui ont réussi dans leurs différentes entreprises ou de ceux qui savent comment réussir dans les différents domaines.

Nous y reviendrons.