La mission humanitaire de l’UE reçue par le 1ER Ministre Ilunga

À la tête de la délégation de l’Union européenne (UE), Janez Lenarčič, le commissaire européen à la gestion des crises ; Philippe Goffin, le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense ; et Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, ont été reçus le lundi matin 8 juin, aussitôt après leur arrivée dans la capitale congolaise, par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le 1ER Ministre et chef du gouvernement, à l’immeuble Intelligent, le siège du gouvernement.

Le séjour en République démocratique du Congo de cette délégation est en fait une mission (pont aérien) humanitaire pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi, pour la séance de travail, il y avait autour de la table, côté congolais, Gilbert Kankonde Malamba, le vice-1ER Ministre, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières ; Marie Tumba Nzeza, la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères ; Aimé Ngoy Mukena, le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants ; Steve Mbikayi Mabuluki, le ministre des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale ; Albert Mpeti Biyombo, le vice-ministre à la Santé ; et Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfum, le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte au Covid-19.

Le vol de ce lundi matin 8 juin est le tout premier de ce pont aérien humanitaire de l’UE. Il est prévu trois rotations à partir de Bruxelles, siège de l’UE. Concrètement, il s’agit d’un fret humanitaire constitué de purificateurs d’eau, d’un soutien nutritionnel et de fournitures médicales générales, mais aussi de matériel de laboratoire, masques, gants et équipements de protection individuelle. Des humanitaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des ONG font aussi partie de la mission.

Après la rencontre avec le 1ER Ministre Sylvestre Ilunga, la délégation de l’UE a été également reçue par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Dans l’agenda de cette mission, il est aussi prévu des échanges avec des représentants des organisations humanitaires et de la société civile à Kinshasa et à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.