« La RDC est habitée mais elle n’est pas encore construite »

EN adressant un aide-mémoire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, ETRABAGEC veut mettre son savoir et son savoir-faire au service de la nation. « Nous comptons secourir la Présidence dans l’exécution des études, le suivi et le contrôle des travaux, en veillant au respect des recommandations du chef de l’État en matière d’infrastructures et d’exécution des projets de développement inhérents à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire national », résume Jean Marie Kalambayi. Concrètement, le Bureau d’études d’ETRABAGEC Sarl entend intervenir dans cinq domaines.

Domaines d’intervention

Premièrement, dans la construction des routes et ponts en milieux urbain et rural, à travers les entreprises publiques et les ministère concernés : Office des Routes (OR), Office de voirie et drainage (OVD), Direction des voies de desserte agricole (DVDA) du Ministère du Développement rural. L’intervention du Bureau d’études d’ETRABAGEC portera sur l’exécution des études du tracé routier et son suivi ; l’exécution des études de dimensionnement de la chaussée et suivi ; l’exécution des études de dimensionnement du ou des pont(s) concerné(s) par chaque tracé et suivi ; l’exécution des études d’évacuation des eaux pluviales et de la réalisation du réseau d’évacuation ; l’exécution des études d’alimentation en eau potable et de réalisation du réseau d’alimentation ; ainsi que sur le suivi et le contrôle des travaux d’exécution des routes et ses dépendances, y compris les ponts (suivi et contrôle des aspects topographiques et géotechniques concernés).

Deuxièmement, dans la construction des bâtiments. Les entreprises publiques et les ministères concernés (Direction des bâtiments civils du ministère des Travaux publics, Direction des infrastructures du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique) peuvent recourir à son expertise, notamment dans l’exécution des études architecturales et de stabilité des bâtiments ; la réalisation des plans d’exécution ; le suivi et le contrôle des essais géotechniques indispensables ; ainsi que dans le suivi et le contrôle des travaux d’exécution des bâtiments.

Troisièmement, dans l’hydraulique urbaine et rurale. Pour le compte de la REGIDESO et du Service national d’hydraulique rural (SNHR) du ministère du Développement rural, le Bureau d’études peut dans chaque province, dans chaque ville et dans chaque village procéder à l’exécution des études d’alimentation en eau potable et à la réalisation du réseau d’alimentation (localisation et appréciation ou évaluation de la source d’alimentation en eau potable, évaluation de la population à desservir, évaluation des débits d’alimentation, étude des pressions d’eau dans les conduites, dimensionnement des conduites et tracé des diagrammes ou profils caractéristiques des écoulements) ; ainsi qu’au suivi et au contrôle de l’exécution du réseau d’alimentation en eau potable dans chaque ville, dans chaque province et dans chaque village.

Quatrièmement, dans l’assainissement hydraulique en milieu urbain. L’OR et l’OVD peuvent y recourir dans chaque province, dans chaque ville et dans chaque village pour l’exécution des études d’évacuation des eaux pluviales et de la réalisation du réseau d’évacuation ou réseau d’assainissement hydraulique (localisation des exutoires et appréciation ou évaluation de leur capacité de réception des rejets, évaluation des bassins versants et leur apports respectifs, dimensionnement des égouts à partir des points d’entrée jusqu’à l’exutoire concerné et tracé des diagrammes ou profils caractéristiques des écoulements) ; ainsi que pour le suivi et le contrôle de l’exécution du réseau d’évacuation des eaux pluviales dans chaque ville, dans chaque province et dans chaque village.

Et cinquièmement, dans la passation et la gestion des contrats d’exécution des marchés publics. La Cellule Infrastructures du ministère des Travaux publics (Projet PROROUTES), le ministère du Plan, le ministère du Budget, le BCECO (Bureau centrale de coordination), la Cellule de passation des marchés du ministère de l’EPST, la Cellule de passation des marchés du ministère du Développement rural (Projet PRISE) et autres peuvent s’appuyer sur le Bureau d’études pour l’indentification de différents projets et leur source de financement ; l’indentification des ministères et entités bénéficiaires de ces projets ; l’indentification des institutions ou entités compétentes pour l’exécution des projets concernés. Mais aussi pour le suivi et le contrôle des procédures de passation des marchés auprès de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et auprès des entités chargées de la passation des marchés ; et le suivi et le contrôle des clauses contractuelles des contrats passés à des entreprises et différents services prestataires, dans l’exécution des marchés.