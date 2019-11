La SCPT renforce la capacité de son réseau Backbone avec de nouveaux équipements de transmission

LA PRÉSENCE d’Augustin Kibassa Maliba a donné de la solennité à une cérémonie qui pouvait se tenir loin des regards. Devant les invités, partenaires et officiels, le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’information et de la communication (PT&NTIC) s’est dit heureux. « Aujourd’hui, c’est un jour qui permet au pays d’avancer vers la concrétisation du numérique », a-t-il déclaré, avant de souligner que cela fait partie de « la vision du chef de l’État qui considère que c’est un secteur important pour notre pays ».

Moment historique

Et comme s’il s’adressait directement au management de la Société congolaise des Postes et des Télécommunications (SCPT), il a eu ces propos : « La République attend énormément de la SCPT. C’est un pas important que la société d’État a franchi aujourd’hui et j’ose croire que nous allons ensemble faire encore d’autres pas. » En tout cas, a-t-il fait savoir, au niveau du ministère, la détermination est tous azimuts pour accompagner le management de la SCPT, mais aussi tous les intervenants du secteur. « Pour nous, il faut réussir le pari de la numérisation de la République et qu’au-delà de tout, ce pari vise un bon service à bon prix pour les consommateurs. Nous ne devons pas oublier qu’il est un fait d’avoir des infrastructures mais il est important qu’au-delà de tout, nous puissions créer la culture numérique. » Voilà qui est bien dit !

Hôte de la cérémonie, Patrick Umba, le directeur général de la SCPT, a souligné, pour sa part, l’importance de cet « événement historique ». En effet, a-t-il rappelé, cela fait six ans et trois mois déjà que le Réseau fibre optique de notre pays, plus particulièrement dans sa phase 1, de Muanda à Kinshasa, long de près de 700 km devenait opérationnel. « S’il est vrai que cela a permis au pays de sortir de son isolement numérique, notamment avec l’accès au câble WACS, il est aussi, malheureusement, indéniable que les capacités offertes étaient en totale inadéquation avec les besoins d’un pays aux dimensions d’un sous-continent », a fait remarquer Patrick Umba.

Renforcer les capacités

Alors que près de 100 gigas, a-t-il indiqué, étaient disponibles à la station de Muanda, seulement 10 gigas, dans un premier temps, étaient transportés, puis 20 gigas en 2017 grâce à l’ingéniosité des ingénieurs de la SCPT. « Ainsi, face à la demande sans cesse croissante en capacité de nos populations, des institutions et de nos partenaires traditionnels, d’une part, et, d’autre part, à l’évolution technologique, et aussi en prévision de la mise en œuvre de la vision du Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il nous a donc semblé plus qu’important de doter la SCPT d’infrastructures modernes, de dernière technologie capable de répondre à ce défi », a déclaré le directeur général de la SCPT.

Les équipements de transmission réceptionnés vont permettre à la SCPT d’augmenter de manière considérable le transport des capacités de la phase 1, soit de 20 gigas actuellement exploités à 100 gigas extensibles. D’importants travaux ont été réalisés, quant à ce, à la station de Muanda, dont la capacité installée aujourd’hui est passée de 100 gigas à 1 terra.

Par ailleurs, ces équipements, acquis sur fonds propres de la SCPT, constituent la première étape importante dans la fiabilisation totale du réseau. Les techniciens de Huawei et ceux de la SCPTvont travailler d’arrache-pied pour qu’ils soient installés endéans six semaines. La deuxième étape consistera au remplacement du câble à fibre optique ayant subi d’énormes dommages, notamment lors des travaux d’élargissement de la route nationale RN1, de fréquents glissements de terrain out tout simplement des actes de sabotage par des inciviques. Un programme à très court terme a été initié en vue de son renouvellement.

Tout cela est le fruit d’un « travail acharné » et de « la confiance » de plus en plus « manifeste » des partenaires de la SCPT. C’était donc là l’occasion pour le directeur général de la SCPT de remercier la Rawbank qui n’a cessé d’accompagner le management de la société publique dans « cette exaltante aventure » ; l’équipementier Huawei Technoligies, « fournisseur de ces équipements, conseiller et support même dans les moments les plus difficiles ». Les remerciements de Patrick Umba sont allés également droit aux opérateurs Vodacom, Airtel, Orange, Africell et Microcom…