La télé et la radio du ministère de la Santé logées à la bonne enseigne de Texaf Digital Campus

CE n’est pas un hasard si les chaînes de radio et de télévision du ministère de la Santé sont installées dans les locaux de Texaf Digital Academy. En effet, sérénité, professionnalisme et sérieux font partie de la philosophie managériale du groupe Texaf. Des atouts dont les deux médias auront donc besoin pour bien remplir leur mission d’informer et sensibiliser la population sur le coronavirus. « Il ne s’agira pas seulement de diffuser des informations concernant le Covid-19, mais aussi celles qui sont liées aux 52 autres Programmes sanitaire, tels que la maladie du sommeil qui a refait surface en RDC ou de la malaria qui touche encore plusieurs personnes à ce jour », a déclaré Eteni Longondo, le ministre de la Santé, lors du lancement de la chaîne de télévision.

Le ministre de la Santé a salué cette initiative, en remerciant les initiateurs et les partenaires de ce projet, à savoir l’Agence nationale d’ingénierie clinique, de l’information et d’informatique de santé (ANICiiS), Texaf Digital Campus, Kinshasa Digital et Kinshasa Digital Academy. Kinshasa Digital avec ses 18 experts en communication digitale et développeurs de logiciels informatiques, Kinshasa Digital Academy avec ses 42 apprenants en communication digitale et développeurs de logiciels informatiques, Texaf Digital Campus qui est un hub de référence ayant un réseau solide de partenaires, en collaboration avec le ministère de la Santé et d’autres entreprises partenaires, veulent appuyer les initiatives du professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, en charge de l’équipe technique de riposte au Covid-19. Les deux chaînes d’information ont pour mission de sensibiliser et informer la population sur le plan sanitaire. L’initiative arrive à point nommé, maintenant que le monde entier est en pleine crise sanitaire, dans laquelle les rumeurs sont relayées plus rapidement, entrainant parfois des catastrophes. C’est pourquoi, Bernadette Mpanzu Buku, la ministre provinciale de la Santé, a invité la population à suivre régulièrement les informations diffusées sur la radio et la télévision MinSanté, pour être au courant des faits.

Les contours du projet

Le projet met donc des moyens à la disposition du Secrétariat technique de la riposte au Covid-19, notamment des outils de communication. Il identifie et implémente également des solutions digitales. Concrètement, plus de 50 développeurs informatiques et experts en transformation digitale sont prêts pour l’accompagnement technique sur des projets de monitoring, d’aide à la décision, de cartographie et de développement des solutions. On rappelle que des outils de communication existent déjà : 1 030 personnes sondées, plus de 100 000 visiteurs depuis le 21 mars sur le site Web officiel Covid-19 (www.stopcoronavirus.cd), 1 065 636 personnes touchées sur Facebook. Le sondage porte sur la perception de la population, la situation sanitaire, la situation économique, les gestes barrières, la gestion de la crise par le gouvernement, etc.). La diffusion des sondages se fera à travers trois médias en ligne partenaires (actualite.cd, 7sur7.cd et Zoom Eco), le Call Center, les réseaux sociaux, le Chatbot Whatsapp et les agents de la riposte.

Outre le sondage, le projet propose de planifier et décliner en campagne hebdomadaire les résultats de sondages en campagne de communication hebdomadaire, la situation sanitaire, la situation économique, les gestes barrières, gestion du gouvernement, etc. Mais aussi la diffusion des campagnes sur les canaux de communication des partenaires (plus de 100 chaînes TV et Radio, site Web officiel, Social Média officiel, plateforme de Fake News, ChatBot Whatsapp). Quant aux chaînes TV et radio, le projet propose une capsule du Secrétariat technique de la riposte de 10 minutes diffusée en prime time sur les +100 chaînes TV et radio partenaires (avant les JT en prime time sur la RTNC, B-One, Télé50, +100 chaînes TV et radio communautaires), et un studio d’enregistrement à Texaf Digital Campus.

Quant à l’identification et l’implémentation des solutions digitales, le projet propose des challenges court, moyen/long termes des acteurs de la santé, l’identification des solutions numériques répondant aux challenges identifiés, l’accompagnement technique de l’implémentation des solutions validées. Exemple d’outil d’aide à la décision : monitoring des déplacements de la population grâce au réseau GSM.