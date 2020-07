Le chef de l’exécutif lance la réflexion sur la levée de l’état d’urgence sanitaire sous certaines conditions

IL appartient en définitive à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, de décider de la levée de l’état d’urgence sanitaire dans le pays. En tout cas, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le 1ER Ministre, a lancé l’idée, invitant ainsi les membres du comité multisectoriel de riposte à la pandémie de coronavirus de mûrir la réflexion. « Nous étions en réunion avec le 1ER Ministre pour examiner d’abord la situation épidémiologique que le professeur Jean Jacques Muyembe Tamfum [le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte au Covid-19] et Albert Mpeti Biyombo, le vice-ministre à la Santé, ont présentée », a indiqué à la fin de la réunion Gentiny Ngobila Mbaka, le gouverneur de Kinshasa. À la date du samedi 4 juillet, le bulletin épidémiologique renseigne : +7 411 cas confirmés, +4 045 cas actifs, 3 184 guéris et 182 décès.

Le deuxième point à l’ordre du jour de la réunion a été consacré à la situation du dé-confinement de Gombe. « Nous avons constaté que les mesures restrictives et les mesures barrières édictées par les autorités du pays n’ont pas été respectées à 100 %. La des Kinois ne portent pas le masque, alors que la maladie circule dans la ville. Nous avons aussi noté l’irresponsabilité de certaines chaînes de télévision qui soutiennent que la maladie n’existe pas à Kinshasa. La seule manière de ne pas attraper cette maladie, c’est de porter régulièrement et obligatoirement le masque, et de garder la distanciation sociale », a encore déclaré le gouverneur de Kinshasa.

Qui a ajouté : « Nous avons observé dans le chef des responsables des structures qu’ils n’organisent pas la distanciation sociale dans leurs magasins, bureaux, commerces… Ils n’organisent pas non plus le dispositif de lavage des mains à l’entrée de leur business. Dans les prochains jours, les contrevenants seront appréhendés par la police. »

Les ministres de Budget, Défense nationale et Anciens combattants, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Enseignement supérieur et universitaire, Près le Président de la République, Près le 1ER Ministre, Santé, Sécurité et Affaires coutumières, Finances, ainsi que le secrétaire général du gouvernement ont été conviés à cette rencontre, élargie à gouverneur de Kinshasa, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19, inspecteurs national et provincial de Kinshasa de la police, responsables de l’Agence nationale de renseignement (ANRD) et de la Direction générale de migration (DGM).