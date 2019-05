Le conseiller économique de l’ambassade des États-Unis en visite au complexe scolaire Bellevue

EN SÉJOUR à Lubumbashi, Dovas Saulys, le conseiller économique à l’ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, où il s’est rendu au Complexe scolaire Bellevue (CSB), accompagné du staff d’Easy Commerce parti à la rencontre des hommes d’affaires de la province du Haut-Katanga pour leur expliquer pourquoi et comment il faut nouer les relations d’affaires avec leurs homologues américains.

Inaugurée le 26 février 2016, cette école (américaine) fonctionne sur deux sites (situés à 350 m l’un de l’autre), sis au n°7/8 et au n°11 de l’avenue Boundy au quartier Kalubwe I, dans la commune de Lubumbashi. Le premier site comprend 40 salles de classe ayant une capacité de 36 élèves par classe. La capacité totale d’accueil est de 1 440 élèves, avec 9 bureaux, 60 blocs de toilettes, 1 salle informatique équipée de 40 ordinateurs pour la pratique, 1 laboratoire de physique et chimie, 1 cantine, 1 terrain mixte de basket-ball et de volley-ball.

Le second site héberge, depuis le 10 septembre 2018, les sections maternelle et primaire. Le bâtiment comprend au total 100 locaux : 25 locaux accueillant des bureaux, des salles de réunions, 2 salles informatiques de 30 places équipées, 1 cantine, 1 bibliothèque. Par ailleurs, 75 locaux reçoivent des classes, des ateliers pour les options techniques (soudure, électronique, hôtellerie et restauration, mécanique générale et construction). La cour centrale est un terrain mixte de basket-ball et de volley-ball.

Dans l’ensemble, le CSB a une capacité totale d’accueil de 4 140 élèves. Sa bibliothèque est l’une des mieux équipées du pays, avec un fonds de plus de 3 000 ouvrages en anglais et en français concernant les sections organisées. En plus des options d’études offertes, les enseignements sont axés sur le renforcement des capacités en informatique et en anglais.

L’école dispose des solutions informatiques permettant aux parents d’entrer en contact avec l’école sans qu’ils aient constamment à se déplacer ou encore à l’école d’entrer aisément en contact avec les parents. Elle permet aussi aux parents, responsables désignés ou encore aux élèves eux-mêmes de s’inscrire à une année scolaire depuis l’endroit où ils se trouvent. Ou encore de consulter les résultats scolaires sur son site web.

Échanges d’expériences

Guy Augustin Kalenda, l’administrateur de l’école, explique que le Complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi et le College Bellevue de Washington ont convenu de promouvoir des échanges internationaux et culturels dans l’intérêt des deux parties. Les activités futures de ce partenariat incluront le transfert d’étudiants, les formations du corps professoral et l’échange de professeurs. En 2018, l’école a envoyé 20 élèves de 5è secondaire et un enseignant en voyage d’études à Washington. Dans cette optique, les meilleurs finalistes obtiendront des bourses d’études pour la formation dans les universités américaines.