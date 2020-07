Le rallye de l’or est tout simplement historique

LA RUÉE vers l’or en 2020 est encore loin d’être finie, selon les investisseurs qui y ont adhéré. Et les analystes sont forcés de modifier continuellement leurs objectifs de prix du métal jaune. Celui-ci a bondi de plus de 330 dollars l’once depuis mars et s’échange désormais au-dessus de 1 800 dollars l’once pour la première fois en neuf ans. Les mineurs ont également profité de la course et ont vu leurs actions remonter, tandis que peut-être le fonds négocié en Bourse le plus populaire du secteur, le VanEck Vectors Gold Miners ETF, a doublé de valeur.

Le potentiel de croissance montré par le secteur est un renversement brutal par rapport aux rendements minimaux qu’il a offerts aux investisseurs au cours de la dernière décennie, les lingots étant, pour la plupart, coincés dans une fourchette comprise entre 1 100 et 1 300 dollars.

Les raisons de la hausse

Ce qui a poussé la thèse d’investissement pour l’or en 2020, ce sont les impacts macroéconomiques du Covid-19, a déclaré l’économiste en résidence d’iTrustCapital Inc., Tim Shaler.

« L’or est poussé plus haut pour deux raisons », a-t-il déclaré. « La première est que c’est une couverture contre l’inflation future. Donc, à mesure que le risque d’inflation future augmente, vous vous attendez à ce que plus de gens veuillent cette couverture et achètent de l’or. L’autre groupe d’acheteurs d’or sont les acheteurs d’armageddon ». Étant donné que les Banques centrales mondiales continuent de pomper l’équivalent de billions de dollars dans leurs économies et d’imprimer de l’argent pour renflouer leurs économies respectives, l’augmentation des taux d’intérêt n’est pas réaliste, a déclaré Shaler, donc l’inflation devient un risque.

Des chiffres spectaculaires

Les soi-disant acheteurs d’armageddon, quant à eux, engloutissent le métal jaune comme un jeu sur la pandémie de Covid-19, causant encore plus de ravages pour les économies mondiales et les investisseurs se précipitant vers les lingots pour un refuge sûr. Un deuxième scénario improbable dans lequel ils investissent, a déclaré Shaler, est celui où les pays sont à court de liquidités et doivent temporairement passer à l’or.

Contrairement aux années précédentes, ce ne sont pas seulement les « gold bugs » qui se sentent confiants quant au potentiel de cet investissement. Par exemple, Bank of America Corp. a relevé en avril son objectif de prix de l’or à 18 mois à 3 000 dollars, invoquant la pression que les monnaies fiduciaires pourraient subir en raison de l’activité de la Banque centrale. Le mois dernier, Goldman Sachs Group Inc. a relevé son objectif de 12 mois à 2 000 dollars en raison de préoccupations similaires concernant la dégradation des devises.

Alors que le prix de l’or dépasse 1 800 dollars, les mineurs envisagent des projets canadiens coûteux. Le Canada pourrait voir une vague de nouvelles mines d’or construites dans les mois et les années à venir alors que les projets que les investisseurs ont longtemps ignorés sont de retour. Pendant des années, la société torontoise Iamgold Corp. étudiait le coût de construction de sa mine Côté dans le nord-est de l’Ontario, mais de nombreux actionnaires ont souvent reculé en raison du prix élevé associé à la construction, estimé à environ 1,1 milliard de dollars.

En août dernier, Stephen Letwin, alors directeur général de l’époque, a déclaré que les coûts de construction en faisaient « un non-démarrage ».

« Je dirais que le message a été fort et clair de la part de nos actionnaires », a déclaré Letwin lors d’une conférence téléphonique à ce moment-là. « Nous voulons des projets plus petits, des projets moins capitalistiques » que Côté. Moins d’un an plus tard, le projet est de retour sur la table et semble plus probable alors que le prix de l’or grimpe au-dessus de 1 800 dollars l’once – une altitude qui n’a presque jamais été atteinte, sauf pendant environ un mois en 2011, lorsqu’il a atteint un sommet historique de 1 917,90 dollars. L’équipe d’analystes des mines et métaux de Haywood Securities Inc. a écrit que les prix de l’or prospèrent pendant les moments d’incertitude, et cela a été une aubaine pour le secteur.