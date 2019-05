Le stand de Le Progrès a attiré l’attention du public au Week-end de l’entrepreneuriat

OUTRE le stand à l’exposition à la première édition du Week-end de l’entrepreneuriat, l’agence Le Progrès a fait une communication qui a été suivie avec intérêt par les participants. Située aux Galeries Albert, 2è étage, sur le boulevard du 30 Juin, Le Progrès est une agence conseil en communication qui mène des études et offre son expertise pour la promotion des services et produits des opérateurs économiques, culturels, sportifs et politiques. Structure dynamique et diversifiée, l’agence propose des « services dont la qualité et le savoir-faire sont les atouts », ont expliqué les responsables lors de l’événement.

Bénéficiant de l’expertise « pointue » des consultants de toutes les disciplines de la communication, Le Progrès Agence œuvre non seulement dans l’amélioration de l’image des produits et services, mais aussi dans le domaine de la formation et de l’organisation scientifique du travail. Son action est fondée sur l’écoute et l’analyse des besoins des clients, ainsi que sur la promotion efficace de leur communication.

Études de marché et d’opinion

Selon les responsables de l’agence, l’objectif est d’« assurer l’efficacité et la réussite des actions de communication des partenaires avec non seulement des outils d’aide à la prise de décision forte, mais aussi une communication sur mesure, adaptée à l’évolution de chaque contexte ». Ainsi, Le Progrès s’emploie à « offrir aux partenaires des informations pertinentes dans le processus de prise de décision à travers des études de marché et d’opinion, promouvoir l’image des partenaires, gérer leur image de marque sur les réseaux sociaux et à renforcer leurs capacités pour la réussite de leurs actions ».

Vu sous cet angle, la préoccupation de l’agence est de « contribuer efficacement à performer les opérateurs économiques, culturels, sportifs et politiques à travers la promotion de leur image de marque.

En tant qu’agence de communication et marketing, Le Progrès offre ses services en communication stratégique, relations publiques, communication événementielle, conception et réalisation des campagnes de communication, élaboration du media planning, conception et réalisation des publicités (audiovisuel et sprint) et en élaboration de la stratégie et la politique de communication. Enfin, la stratégie est d’« être au contact direct avec la cible » et de « mettre un accent particulier sur la qualité des services rendus et des ressources humaines ».