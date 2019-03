Le thème du «grand remplacement» relève de l’incitation à la haine raciale

Il y a quelque chose de pourri dans la République française. Depuis quelques années, sur Internet, mais aussi à la radio et à la télé circule une théorie étrange qui a pour nom «le grand remplacement» : la population blanche d’Europe serait sur le point d’être «remplacée» par les populations noires ou arabes, musulmanes ou non, du fait de «l’immigration massive» et de la contribution des élites «mondialistes», qui participeraient à ce processus mortifère pour l’Occident.

La formule a été inventée et diffusée par Renaud Camus, notamment dans son ouvrage publié en 2011, le Grand remplacement. En 2014, la 17e chambre du TGI de Paris a condamné l’écrivain en raison de propos dans lesquels il présente les musulmans «avec une rare outrance […] comme des guerriers envahisseurs dont le seul objectif est la destruction et le remplacement du peuple français et de sa civilisation par l’islam».Cependant, cette théorie a été promise à une grande fortune. Elle est régulièrement reprise par Eric Zemmour. Le 1er septembre 2016, Robert Ménard, maire de Béziers, a publié un tweet : «#Rentréedesclasses : la preuve la plus éclatante du #GrandRemplacement en cours. Il suffit de regarder d’anciennes photos de classe.» On retrouve cette formule dans les Mémoires de Jean-Marie Le Pen, et aussi chez Marine Le Pen. En 2013, elle dénonçait «un grand remplacement de population» favorisé par François Hollande, qui aurait totalement ouvert les frontières du pays ; mais elle a affirmé le 17 mars dernier «ne pas connaître» la théorie du grand remplacement. «Je n’ai jamais utilisé ce terme-là», a-t-elle ajouté. De même, Alain Finkielkraut a pris ses distances avec le concept en 2015, en affirmant à propos de cette expression : «Je ne la reprends pas à mon compte, car elle a immanquablement pour effet de transformer toutes les personnes d’origine turque ou arabe en envahisseurs.» Mais le 29 octobre 2017, il déclarait que le «remplacisme global» est «dénoncé à juste titre par Renaud Camus».

On était jusqu’ici dans un débat théorique, dans une controverse. Mais ce n’est plus le cas. Cette thèse est aujourd’hui un mobile pour terroristes. Ayant tué 77 de ses compatriotes qu’il accusait de promouvoir le multiculturalisme et le remplacisme, Anders Breivik cite volontiers dans son manifeste Alain Finkielkraut selon lequel «l’antiracisme serait au XXIe siècle ce que le communisme fut au XXe siècle : une source de violence». Par la suite, le 17 novembre 2012, Alain Finkielkraut invita à la radio Richard Millet, auteur d’un Eloge littéraire d’Anders Breivik,pour mettre en garde les auditeurs contre les dangers du multiculturalisme. Le tout, sur le service public de France Culture.

Quant à Brenton Tarrant, le terroriste qui a abattu 50 personnes dans une mosquée à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, il a publié lui aussi un manifeste qui reprend le titre de Renaud Camus dont il s’inspire, «le Grand remplacement». Et il apparaît aujourd’hui que les auteurs réactionnaires français sont l’une des sources majeures des terroristes d’extrême droite à travers le monde : nos penseurs n’appuient pas sur la gâchette, mais ils fournissent les munitions, et orientent le canon. Dans ces conditions, on ne peut ni les tenir pour responsables de ces crimes, ni faire comme s’ils n’avaient aucune responsabilité dans ces affaires. A tout le moins, on devrait admettre enfin l’idée que la théorie complotiste du «grand remplacement est en soi une incitation à la violence, à la haine et au terrorisme.

Car s’il est vrai qu’il y a un complot pour «remplacer» les blancs par les noirs, les chrétiens par les musulmans, ne faut-il pas s’en défendre par tous moyens ? Récemment, le président Macron a affirmé que l’antisionisme était un prétexte pour les propos antisémites. Cette affirmation est parfois vraie, parfois fausse. On peut en discuter. Mais il est indiscutable aujourd’hui que ceux qui affirment l’existence du grand remplacement sont dans une logique raciale, xénophobe, complotiste, qui mène au terrorisme. Dans ces conditions, le CSA devrait prendre les mesures qui s’imposent pour mettre en garde ou sanctionner les chaînes ou les radios concernées. Et de même, le législateur devrait explicitement inclure le «grand remplacement» parmi les thèmes relevant du discours raciste et de l’incitation à la haine. Ce serait une avancée salutaire. C’est le moins que l’on puisse faire eu égard à ces dizaines de victimes qui ont été abattues à l’étranger au nom d’une théorie française. C’est aussi ce qu’il faut faire pour éviter la banalisation du mal dans ce pays qui est le nôtre.