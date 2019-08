Les cahiers des charges des baliseurs

DANS les cahiers des charges de la campagne de balisage et de cartographie du fleuve Congo et de la rivière Kasaï (phase IV), le baliseur Congo effectuera des travaux sur le secteur I du fleuve Congo, de Kinshasa Chanic/PK8 à Mbandaka/PK700, dans la province de l’Équateur, du 5 août au 20 septembre 2019. Cinq activités sont prévues. Un : balisage mobile du Pool Malebo, du PK-8 au PK45 et la réhabilitation des balises en maçonnerie endommagées et/ou en ruine dans le secteur. Deux : complémenter et finaliser le balisage fixe (bouées marquant chenaux, complément balises fixes à terre et signaux de rive) du chenal de Cristal à Tshumbiri (du PK45 au PK255). Trois : balisage mobile des sections divagantes du fleuve (du PK290 au PK700). Quatre : relever (identification et géolocalisation) et vérifier la toponymie relative aux agglomérations riveraines au fleuve Congo. Cinq : valider les maquettes cartographiques de l’album de navigation.

Pour le balisage mobile du Pool Malebo (de Kinshasa Chanic (PK8) au PK45), les travaux à effectuer consistent à remplacer ou à mouiller 19 bouées (13 bouées rouges et 6 bouées noires), entretenir deux balises, réhabiliter 1 balise, nettoyer 4 balises blanches et remplacer 18 signaux de rive, dont 7 signaux pour suivre la rive, 7 autres pour quitter la rive et 4 doubles planches.

Sur le secteur 11, de Mbandaka/PK700 à Kisangani/PK1734, dans la province de la Tshopo, c’est le baliseur Kauka qui effectuera les travaux, du 5 août 2019 au 20 septembre 2020. Les activités à mener sont au nombre huit. Un : balisage mobile de la section comprise entre le PK700 et le PK1210. Deux : compléter et finaliser le balisage fixe (bouées marquant chenaux, complément balises fixes à terre et signaux de rive), des de Gundji et Lisala (du PK1210 au PK1225). Trois : relever (identification et géolocalisation), vérification de la toponymie relative aux agglomérations riveraines au fleuve Congo. Quatre : valider les maquettes cartographiques de l’album de navigation. Cinq : balisage mobile (bouées et signaux de rive) de la portion comprise entre les PK1225 et 1700. Six : finaliser le balisage fixe à terre et complémentaire (bouées marquant chenaux, complément balises fixes à terre et signaux de rive) de la passe de Yaholimela (du PK1700 au PK1734). Sept : relever (identification et géolocalisation) et vérifier la toponymie relative aux agglomérations riveraines au fleuve Congo. Et huit : valider les maquettes cartographiques de l’album de navigation.

Pour le balisage mobile, du PK700 au PK1210, il s’agit du balisage des voies navigables en plaçant et/ou en remplaçant les aides appropriées (signaux de rive et bouées) pour ce tronçon divagant du fleuve Congo et ramener les données exactes sur les différentes configurations des passes. Quant au balisage fixe, il sera réalisé sur le tronçon qui va du PK1700 au PK1734. Au total, 22 bouées rouges et 46 bouées noires à dégager, 1 balise rouge à entretenir et des signaux de rive à remplacer (3 croix latines, 1 croix de Saint André, 2 doubles croix grecques, 4 2V de bon accostage, 2 signaux à suivre la rive et 2 signaux à quitter la rive).

Sur la rivière Kasaï

Sur le secteur I, d’Itubi/PK20 à Aval Dima/PK171 et de Kesse/PK255 à Ilebo/PK605, de la rivière Kasaï, c’est le baliseur Lomela qui exécutera les travaux, sur la durée de la campagne de balisage et de cartographie. Quatre activités sont prévues. Un : balisage mobile (bouées et signaux de rive) d’Itubi/PK20 au PK171 (Pool à fond rocheux). Deux : balisage mobile (bouées et signaux de rive) de Kesse/PK255 à Ilebo/PK605. Trois : relever (identification et géolocalisation) et vérifier la toponymie relative aux agglomérations riveraines à la rivière Kasaï. Quatre : valider les maquettes cartographiques de l’album de navigation.

Le balisage mobile, d’Itubi/PK20 à Aval Dima/PK171 et de Kesse/PK255 à Ilebo/PK605, consiste à baliser les voies navigables en plaçant et/ou en remplaçant les aides à la navigation appropriés (signaux de rive et bouées) pour ce tronçon divagant de la rivière Kasaï et ramener les données exactes sur les différentes configurations des passes.

Concernant le secteur II de la rivière Kasaï, C’est le baliseur Mongala qui effectuera les travaux de balisage, de Malela-Kwa/PK0 au PK45 et du PK171 à Ilebo/PK605. Quatre activités sont prévues. Un : compléter le balisage fixe (bouées marquant chenaux, complément balises fixes à terre et signaux de rive) de Kwa/PK0 au PK20, du PK171 au PK255-Kesse. Deux : finaliser la réhabilitation des 7 balises en maçonnerie (placer 1 balise noire au km10, mouiller bouée espar sur la balisage rouge au km73, placer un signal lumineux sur la balise Bobinga aval, au km202 et sur la balise Bobinga amont au km203, mouiller bouée espar sur la balise Tika Basala au km204, placer signaux lumineux sur les deux balises de Lombe au km220.). Trois : relever (identification et géolocalisation et vérifier la toponymie relative aux agglomérations riveraines à la rivière Kasaï. Quatre : valider les maquettes cartographiques de l’album de navigation.

En ce qui concerne le balisage fixe, du chenal de Kwa, de Malela-Kwa/PK0 au PK50, 5 bouées rouges et 1 bouée noire seront remplacées, 2 balises (rouge et noire) seront entretenues et des signaux de rive seront remplacés (13 losanges, 20 croix latines, 27 croix grecques, 4 doubles croix grecques, 1V de bon accostage et 4 doubles planches. Quant au balisage mobile, de la passe divagante, du PK45 au PK171, 2 bouées rouges et 1 bouée noire seront dégagées, 2 bouées rouges et 3 bouées noires seront mouillées, 1 balise flottante et lumineuse va être entretenue, et des signaux de rive remplacés (35 signaux à suivre la rive, 35 signaux à quitter la rive, 20 signaux de double planche et 2 signaux de continuer à suivre la rive). Sur le chenal des pierres, du PK170 au PK285, 35 bouées rouges et 40 bouées sont à dégager, 1 bouée noire à remplacer, 8 bouées rouges et 10 bouées noires à entretenir, et des signaux de rive à remplacer (34 losanges, 12 croix latines, 12 croix grecques, 52 doubles croix grecques, 22 signaux à suivre et à quitter la rive, 34 doubles V de bon accostage et 2 doubles planches). Pour le balisage mobile, du PK255 au PK605, 2 bouées rouges et 1 bouée noire seront mouillées, et des signaux de rive remplacés (177 signaux à suivre la rive, 177 signaux à quitter la rive, 48 doubles planches et 1 signal de continuer à suivre la rive).