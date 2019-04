Les dirigeants africains vont se pencher un peu plus sur les risques de la culture du chanvre

New Frontier Data, l’autorité en matière d’analyse de données et d’intelligence d’affaires sur l’industrie mondiale du cannabis, tiendra en mai prochain sa première conférence sur le chanvre et le cannabis. Le forum appelé « The InterCannAlliance (ICA) Africa Symposium » aura lieu à Victoria Falls au Zimbabwe. New Frontier Data a récemment présenté ses conclusions préliminaires au gouvernement zimbabwéen, tout en travaillant en étroite collaboration avec d’autres régulateurs de la région, afin de finaliser les premières évaluations rigoureuses sur les risques et opportunités de la culture du chanvre en Afrique.

L’événement de l’ICA, sur invitation seulement, rassemble les chefs de file du secteur autour des Neuf piliers fondamentaux des nouveaux marchés du cannabis, afin de partager les leçons apprises et les pratiques exemplaires avec différents représentants de gouvernements et intervenants. Les Neuf piliers fondamentaux présentés lors de l’ICA sont : Politique, Hoban Law Group (États-Unis), Réglementation, Hoban Law Group (États-Unis), Fiscalité, CohnReznick (États-Unis), Tests en laboratoire, Steep Hill Labs (États-Unis), Conformité, Simplifya (États-Unis), Données et rapports, New Frontier Data (États-Unis), Cultures, TheraCann International (Australie), Traitement, Mountain Medicine (Canada), Éducation des patients et des utilisateurs, Lift & Co. (Canada).

Les participants recevront également la première étude de New Frontier Data sur l’impact socio-économique de la culture du chanvre dans les économies agricoles de l’Afrique subsaharienne, « The African Regional Cannabis Report: 2019 Industry Outlook » (Rapport régional africain sur le cannabis : perspectives du secteur pour 2019). « Plus de 30 nouveaux marchés légaux du cannabis ont vu le jour aux États-Unis, chacun avec sa propre approche et un cheminement unique vers la mise en marché », a déclaré Giadha Aguirre de Carcer, la fondatrice et PDG de New Frontier Data. « Des dizaines de nations à travers le monde souhaitent désormais connaître le modèle qui leur conviendra le mieux. »

New Frontier Data est une société multinationale indépendante, axée sur la technologie, spécialisée dans les données et l’analyse, qui fournit des renseignements commerciaux et des conseils sur la gestion des risques aux intervenants de l’industrie du cannabis, dans le monde entier.

Les rapports et les données de New Frontier Data ont été cités dans plus de 80 pays pour renseigner les chefs de file du secteur. Fondée en 2014, New Frontier Data est basée à Washington (District de Columbia) et possède des bureaux à Denver (Colorado) et à Londres (Royaume-Uni).