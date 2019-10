Les entreprises russes qui manifestent l’intérêt d’investir en RDC

LE FORUM Russie-Afrique est appelé à durer dans le temps, afin de soutenir un dialogue permanent entre la Russie et les pays africains sur le plan des affaires. Dans cette perspective, les rencontres d’affaires sont prévues autour de trois thématiques, à savoir Développer les relations économiques, Créer des projets en commun, et Coopération humanitaire et social. Ces thématiques ont été retenues de commun accord (entre associations d’entreprises, experts, diplomates et scientifiques) sur la base d’une analyse détaillée des perspectives de coopération. Il s’agit de donner une impulsion au développement des projets communs.

Concrètement, la réflexion sera orientée vers quels moyens pour renforcer la coopération économique entre la Russie et les pays africains, quelles perspectives pour les processus d’intégration et de coopération entre l’Union économique eurasiatique et l’Afrique, quelle transformation numérique et quelle cybersécurité, ainsi que quelle souveraineté économique pour les pays d’Afrique ?

Il sera aussi question de la revue de projets communs existants et potentiels dans les secteurs du pétrole et de l’agro-alimentaire, des infrastructures de transport, du BTP et de l’énergie nucléaire. On débattra également de la Zone industrielle russe en Égypte dans la Zone économique du canal de Suez. Ce projet qui est conçue et réalisée grâce à l’implication des gouvernements, des institutions d’État de développement et des communautés d’affaires, constitue un ballon d’essai en matière d’investissements publics et de mécanisme de soutien.

Lutte d’influences

Les rencontres d’affaires réuniront plus de 3 000 délégués des milieux d’affaires africains ainsi que des dirigeants d’entreprises russes et des experts de niveau international. Selon les organisateurs, « le Forum sera l’événement le plus significatif et le plus important de l’histoire des relations russo-africaines et il contribuera à renforcer la coopération entre la Russie et le continent africain ».

Les experts se font une raison : une forte croissance du potentiel des marchés des pays africains dans un avenir proche. On observe actuellement en Afrique une lutte active entre les multinationales pour les sphères d’influence. Les affaires ici ne promettent pas que des perspectives, mais elles comportent aussi des risques. On parlera alors du marché africain, des spécificités de certains États, des défis et des succès des compagnies qui sont déjà présentes dans le continent. « Il est impossible de considérer l’Afrique comme un marché unique, solide. Les marchés ici ont partout leur spécificité, leur échelle, leur structure. En prenant la décision d’opérer dans les pays africains, il est impossible de ne pas prendre en compte la diversité culturelle, ethnique, confessionnelle. Tout cela exige une approche individuelle quant à l’activité économique dans tel ou tel pays », pense Irina Abramova.

Sans oublier d’autres particularités de la culture commerciale et d’affaires du continent africain, ou la spécificité de l’environnement administratif et de la concurrence. La participation à ces rencontres des représentants des milieux officiels et des entreprises privées permettra de définir les meilleures conditions pour commencer le business en Afrique : minimiser les risques et améliorer sensiblement les possibilités et les perspectives de développement.

La RDC en ligne de mire

Selon les services économiques de l’ambassade de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie, une dizaine d’entreprises russes se sont déjà positionnées pour venir investir dans notre pays. À commencer par le mastodonte Groupe GAZPROM. Groupe international russe d’entreprises engagés dans des projets pétroliers et des ressources minérales à travers le monde, notamment en Afrique, Amérique du Sud, et dans le Moyen-Orient, il constitue l’une des structures sur lesquelles l’État russe, qui y exerce un grand contrôle, et s’appuie pour construire une relation économique et industrielle avec les pays où elles s’installent. Partout où il s’implante, GAZPROM se fait accompagner de sa branche financière GAZPROMBANK, pour sécuriser ses investissements sur le plan financier.

La Banque VTB a aussi des ambitions pour la RDC. C’est la plus grande banque russe d’investissement. Fournisseur mondial de services financiers, VTB a plus de 20 établissements de crédit et sociétés financières opérant dans tous les domaines clés des marchés financiers.

Russia Calling, pour sa part, aide à créer des conditions qui permettent aux sociétés russes de continuer à bien fonctionner sur les marchés globaux, aussi bien à préparer le terrain pour les investissements des sociétés multinationales en Russie.

Le constructeur automobile Ulyanovsky Avtomobilny Zavod (UAZ) est le fabricant russe des légendaires SUV UAZ, véhicules utilitaires légers et fourgonnettes. Il a acquis sa renommée de fournisseur digne de confiance en matière de défense dans de nombreux pays.

United Wagon Company, quant à elle, est le fabricant des wagons pour le transport des marchandises, notamment en ce qui concerne l’augmentation de la capacité de charge et l’amélioration de la sécurité ferroviaire.

La société BALDRAGA LTD est spécialisée dans les travaux de génie hydraulique, de dragage et de remise en état en Russie et dans le monde depuis 1996. Cette société a une expérience dans le dragage des canaux d’accès, des ports, dans les travaux de rotation, d’entretien et de remise en état de nouveaux territoires. Elle possède également une expérience de dragage dans des projets tels que la construction de ponts et de gazoduc (formation de tranchées et remblayage).

Zarubezhneft Joint Stock Company est une société pétrolière et gazière publique. Elle est active dans la production de pétrole et de gaz depuis plus de 50 ans. Zarubezhneft regroupe aujourd’hui une vingtaine d’entreprises modernes, notamment des entités scientifiques, de recherche et de conception spécialisées dans le développement de champs de pétrole complexes et matures avec une production en déclin.

KAMAZ est l’entreprise qui fabrique des véhicules automobiles très solides. Elle veut ouvrir une filiale en RDC, en vue de faire bénéficier directement à la population et aux institutions de ces véhicules, au lieu de passer par d’autres pays non fabricants.

RUSMEDLAB fourni des médicaments, des vaccins, des équipements médicaux et des consommables de haute qualité (plus de 3 000 articles) made in Russia. Elle possède une expérience variée dans la fourniture des produits médicaux, la prestation de services de conseil et la formation du personnel sanitaire dans de nombreux pays, notamment les pays de la CEI, le Liban, la Syrie, le Yémen, la Libye, le Soudan, le Mali, l’Indonésie, etc.

Rossoboron Export est une société anonyme, spécialisé dans l’import-export de la gamme complète de produits et services du matériel militaire et à double usage : l’hélicoptère Mi-171CH destiné aux opérations spéciales et antiterroristes. Rossoboron Export est prête à organiser une présentation et des consultations techniques en RDC en cas d’accord avec les dirigeants du pays. En cas de demande officielle, la société présentera une offre commerciale correspondante et le projet du contrat.

ALROSA, pour sa part, est un groupe de sociétés d’extraction des diamants, le premier dans le monde en termes de production. Le groupe ALROSA est actuellement présent dans neuf pays et dix régions de la Russie.

ROSATOM est la seule société au monde à proposer des solutions intégrées d’énergie propre dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement nucléaire, y compris la conception, la construction et l’exploitation de centrales nucléaires, l’extraction, la conversion et l’enrichissement d’uranium, la fourniture de combustible nucléaire, le déclassement et le stockage de combustible usé. Elle évolue également dans le transport et l’élimination sûre des déchets nucléaires.

Par ailleurs, SKOLKOVO, le Centre scientifique et technologique russe d’innovations, est spécialisé dans le développement et la commercialisation des technologies de pointe. Le système d’innovation de Skolkovo comprend l’Institut des sciences et technologies de Skolkovo (SkolTech), créé en partenariat avec le MIT, des centres de R & D d’entreprises, des pépinières d’entreprises, des fonds d’amorçage et de capital-risque privés et des entreprises en démarrage, ainsi que des espaces résidentiels et des infrastructures sociales.

National Guild of Producers and Importers facilite les contacts avec les opérateurs économiques de la RDC, notamment dans la préparation d’une mission commerciale à l’horizon 2020.

Gaz International est le premier producteur russe de véhicules utilitaires : véhicules des charges légère et moyenne, camions poids lourd, autobus, moteurs et plus de 500 types de véhicules spéciaux.