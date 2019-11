Les Fintech leaders dans le monde selon KPMG

KPMG a bien choisi le moment : la tenue du Singapore Fintech Festival 2019 pour dévoiler la 6è édition du FINTECH 100. Ce rapport 2019 sur les Fintech les plus innovantes publié par KPMG et H2 Ventures propose un classement mondial des entreprises Fintech leaders dans le monde. Le Classement Leading 50 répertorie les 50 plus importantes Fintech dans le monde, sur la base de critères liés à l’innovation, à la levée de capitaux, à leur taille et à leur impact ; tandis que le Classement Emerging 50 met en relief les Fintech d’avant-garde qui proposent de nouveaux business models disruptifs.

La Chine reste forte

La Chine, leader du Fintech 100 au cours des trois dernières années, compte cette édition trois sociétés dans le Top 10. Plus généralement, les Fintech de la région Asie-Pacifique continuent d’asseoir leur domination mondiale… Il est intéressant de constater que si la Chine reste forte, le top 8 est constitué de 7 Fintech asiatiques dont deux indiennes (Paytm et Ola) confirmant l’émergence de l’Inde parmi les pays majeurs de la Fintech mondiale. D’autre part, avec 32 acteurs référencés, l’Europe confirme son importance sur le marché en se caractérisant par des projets diversifiés et disruptifs », décrypte Fabrice Odent, associé KPMG, responsable du secteur bancaire. Les Fintech intégrant ce classement ont levé plus de 70 milliards de dollars (une croissance de 35 % par rapport à l’année dernière) et plus de 18 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. Les Fintech du Top 10 sont : Ant Financial (Chine), Grab (Singapour), JD Digits (Chine), GoJek (Indonésie), Paytm (Inde), Du Xaoman Financial (Chine), Compass (Etats-Unis), Ola (Inde), Opendoor (Etats-Unis), OakNorth (Royaume-Uni). On voit bien que la Fintech poursuit son internationalisation. À l’image des principaux acteurs étrangers, les fintechs françaises misent sur la conquête de nouveaux marchés. De nombreux exemples sont à retrouver dans le Top 50 de cette édition (Grab, Ola, OakNorth, Revolut, Monzo, N26, Klarna…) de Fintech qui, après avoir atteint une taille critique sur leurs marchés domestiques et régionaux, partent à la recherche de nouveaux relais de croissance sur d’autres continents…

Cette année, le classement intègre quatre Fintech françaises dans la liste des Fintech « Emerging 50 » proposant des business models disruptifs : Dether, Lunchr, Moonshot-Internet et Spendesk. « Avec le référencement de quatre Fintech françaises dans la partie Emerging 50 du classement, la Fintech française confirme une tendance entrevue ces dernières années avec la présence de nombreux acteurs nationaux parmi les acteurs d’avant-garde de l’étude. Dether Lunchr, Moonshot et Spendesk succèdent ainsi à Leetchi (2016), Alan, iBanFirst, Lydia, Payfit, Qonto (2017), +Simple et Shift (2018) parmi les acteurs référencés du Emerging 50. D’autre part, ces nouveaux acteurs français interviennent sur divers métiers de la Fintech (Services de paiement, Assurtech, Crypto-actifs) et cette nouvelle édition confirme la diversification sectorielle observée en France », analyse Stéphane Dehaies, associé services financiers et responsable de la practice FintechKPMG France.

Le paiement toujours en tête !

À l’image de Lunchr, Spendesk et Moonshot référencés cette année, la Fintech française continue de se démarquer sur le marché des professionnels. Nous observons une couverture de plus en plus complète des besoins en services financiers des entreprises par des nouveaux acteurs, spécialistes d’un produit spécifique et se démarquant par la facilité d’accès à la solution et la transparence de la tarification.

Parmi les besoins couverts nous pouvons citer les exemples suivants : Néobanques (Manager.one, Qonto, Anytime…), Financement (October, Finexcap…), Gestion des dépenses (Lunchr, Spendesk, Mooncard…), Gestion des devises (iBanFirst…), Paiement (Lemonway, Slimpay…), Comptabilité (Georges, Fred…), Assurance (Alan, Shift Technology…), Investissement (Active Asset Allocation, Yomoni…) et Octroi de crédit (Younited Credit). Les Fintech qui proposent des services de paiements, de prêts, et de courtage continuent d’être les plus performantes et les plus représentées – avec respectivement 27, 15 et 19 entreprises dans le classement. Les Insurtech sont également toujours bien représentées et en hausse par rapport à 2018 (17 contre 12 l’an passé). Cette année se confirme l’importance de plus en plus nette des néobanques (9), mais aussi des acteurs Multi, des Fintech offrant une large gamme de services financiers à leur clientèle, avec à leur tête notamment, Ant Financial…