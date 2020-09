Les patrons du transport et de la logistique exigent une « réunion urgente »

DES ENTREPRISES et des groupes de pression de premier plan ont expliqué la semaine dernière qu’il y avait des « lacunes importantes » dans les préparatifs de la gestion des frontières à partir de janvier en l’absence d’accord commercial. Les allégations ont été faites par des organisations telles que la Road Haulage Association dans une lettre ouverte adressée à Michael Gove, le ministre du Cabinet, et au chancelier Rishi Sunak. Ils ont demandé une réunion sur les préoccupations technologiques et d’infrastructure, selon une copie de la lettre consultée par le Financial Times.

Richard Burnett, le patron de la RHA, a déclaré : « Il est tout à fait clair que, du moins sur le front politique, il y a un manque total d’appréciation de l’énormité de la construction d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement après 50 ans de libre-échange complet avec l’UE. ». Cela intervient alors qu’un nouveau rapport prétend que le secret sur les objectifs de négociation du gouvernement britannique sur le Brexit a entravé les préparatifs de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Il a également révélé que plus de 22 000 travailleurs étaient déployés dans les départements de Whitehall pour les préparatifs du Brexit, qui ont coûté 4,4 milliards de livres sterling. Les efforts ont également pesé lourdement sur la Fonction publique avec un taux de rotation élevé parmi les cadres supérieurs, selon l’étude du National Audit Office (NAO). L’étude visait à examiner les leçons à tirer des tentatives du gouvernement de préparer le pays au Brexit à la suite du résultat du référendum sur le congé de 2016.

Le dîner de chien

Christine Jardine, la porte-parole libérale démocrate du Brexit, a déclaré que le rapport de la NAO était la preuve que les conservateurs avaient organisé un « dîner de chien » du divorce de la Grande-Bretagne d’avec l’Europe. « Comment Boris Johnson a pensé qu’il pourrait conclure un accord d’ici la fin du mois de juillet avec le chaos dans les coulisses de Whitehall me dépasse », a déclaré le député. « Même lui doit réaliser le dîner de chien qu’il a fait du Brexit. » La députée Meg Hillier, présidente du Comité des comptes publics, a déclaré que les ministres devaient veiller à ce que de telles erreurs ne se reproduisent pas.

La publication du document intervient alors que l’administration de Boris Johnson, le 1ER Ministre britannique, fait face à des critiques croissantes pour sa gestion de la pandémie de coronavirus sur des questions telles que le délai de verrouillage initial, les décès dans les maisons de retraite et le traitement des résultats des examens après la fermeture des écoles. Le rapport de 23 pages du NAO a déclaré que le secret maintenu par le Département pour la sortie de l’Union européenne (Dexeu), qui a été dissous après que le Royaume-Uni a quitté le bloc commercial le 31 janvier et est entré dans une période de transition, n’a pas aidé le travail intergouvernemental.

« Dexeu a gardé un contrôle strict sur les communications, gardant secret tout ce qui pourrait concerner la position de négociation du Royaume-Uni », a déclaré le NAO. « Cet instinct de secret au sein du gouvernement peut empêcher une coordination efficace, une collaboration et un sentiment d’urgence pour progresser vers un objectif commun. » Le rapport « Apprendre pour le gouvernement à partir des préparatifs de sortie de l’UE » a noté que, malgré les prolongations de la période de sortie de l’article 50, « de nombreux systèmes clés ne devraient pas être prêts pour le premier jour de la sortie de l’UE ».

Le Royaume-Uni devait initialement partir le 29 mars 2019, mais une prolongation a été demandée par Theresa May, la 1ER Ministre de l’époque. En octobre 2019, plus de 1 500 personnes avaient été temporairement prêtées à Dexeu par d’autres départements dans le cadre d’un redéploiement de la Fonction publique jamais vu auparavant, a déclaré le NAO. Dans le rapport, Boris Johnson a fait l’éloge de la reconfiguration des structures décisionnelles « complexes » en place sous sa prédécesseure May après son arrivée à Downing Street en juillet 2019.

Gareth Davies, le chef du NAO, a déclaré : « La préparation de la sortie de l’UE reste une tâche extrêmement complexe et difficile pour le gouvernement et les parties prenantes. Le gouvernement peut tirer parti de cet apprentissage pour se préparer à la fin de la période de transition et au-delà, et pour gérer d’autres défis intergouvernementaux, y compris sa réponse à Covid-19 et au net zéro. » La politicienne travailliste Hillier a pour sa part déclaré: « Le gouvernement a mis trop de temps à s’attaquer au défi auquel il était confronté et aux risques de travailler à un rythme aussi rapide. Il n’a pas collecté suffisamment d’informations sur les personnes et l’argent qu’il s’engageait dans les préparatifs du Brexit, et n’a pas pu déterminer s’il établissait le bon équilibre entre ses priorités. Il ne doit pas refaire ces erreurs lors de l’évaluation de la meilleure répartition des ressources entre la riposte à la pandémie, le Brexit et ses autres priorités. »