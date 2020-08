Quand le Covid-19 affecte les déplacements et les plans d’affaires

AFRICA Mining Forum, anciennement East & Central Africa Mining Forum, est organisé par Clarion Events Africa, l’un des principaux organisateurs d’expositions et de conférences à Cape Town en Afrique du Sud. En tant que plateforme, il est ouvert toute l’année et unit le secteur minier junior alors que l’événement en direct est reporté. « Le Covid-19 a certainement affecté les déplacements et les plans d’affaires de chacun pour cette année et même pour 2021 », déclare Elodie Delagneau, la responsable événementielle pour Africa Mining Forum.

« Cependant, nous avons toujours un bug de voyage insatiable en ce qui concerne les destinations minières les plus chaudes et émergentes d’Afrique orientale, occidentale, centrale et australe. Et nos clients et partenaires aussi! », poursuit-elle.

L’événement

Elodie Delagneau ajoute encore : « Par conséquent, nous nous embarquons dans un nouveau voyage, un Africa Mining Tour, et nous promettons que nous ne serons pas seulement des touristes, mais de vrais voyageurs, plongeant profondément dans les destinations d’affaires, les marchés des matières premières et le financement de projets! Notre visite prend son envol et fournira un itinéraire complet de contenu de première classe, d’engagement et, mieux encore, d’interaction entre les passagers potentiels pendant 365 jours par an. »

Africa Mining Forum qui devait se tenir à Kigali a été reporté à novembre 2021. Cependant, les organisateurs ont prévu un événement numérique de cinq jours (16- 20 novembre prochain). « Quatre excursions passionnantes des experts sous forme de webinaires en préparation de l’événement seront organisées en collaboration avec notre partenaire média », a laissé entendre Elodie Delagneau.

Par exemple, le 6 août, Africa Mining Tour a conduit les « touristes » vers « les destinations minières les plus chaudes d’Afrique de l’Est ». La région est richement dotée des ressources minérales qui n’ont pas encore été exploitées et offrent des opportunités d’investissement intéressantes, d’autant plus que les mesures de verrouillage pour contenir la pandémie sont assouplies et que la réouverture des économies continue de faire grimper les prix des métaux.

La bonne nouvelle est que les régions clés de l’Afrique de l’Est abritent certains des métaux et minéraux les plus demandés, notamment la Tanzanie, le Rwanda et l’Éthiopie.

Pour ce webinaire, les panélistes étaient Rocky Smith, le PDG de Peak Resources Limited ; Brian Menell, le PDG de TechMet Ltd ; Andrew Smith, le président et chef de la direction chez Métaux d’Afrique de l’Est Inc ; Marcus Courage, le PDG d’Africa Practice Ltd. Le 23 septembre prochain, il est prévu un autre webinaire sur ce qui se passe en Afrique de l’Ouest. Les marchés émergents d’Afrique de l’Ouest offrent des opportunités importantes, souligne Elodie Delagneau. La région est reconnue comme « nouvelle frontière de l’or » et a le taux de croissance de l’or le plus élevé au monde, malgré la pandémie de Covid-19. À l’heure actuelle, 74 % de tous les projets d’exploration se concentrent sur l’or. « African Mining Forum plongera dans le potentiel actuel et futur du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali, où les principaux investisseurs et opérateurs miniers partageront leurs expériences et leurs attentes à l’égard des marchés de ces territoires. »

Par ailleurs, le 20 octobre, il sera question de l’investissement dans l’exploitation minière en Afrique australe après le Covid-19. « Nous examinerons de près la situation en Afrique australe au milieu de la pandémie et la dynamique actuelle sur des marchés stratégiques et matures tels que le Botswana, le Lesotho et le Zimbabwe », commente Delagneau. Et d’ajouter : « Le Covid-19 a considérablement modifié les modèles d’exploitation, ainsi que l’approche et la prise de décision des investisseurs. Cependant, il existe des opportunités dans les métaux et minéraux clés en demande dans ces territoires, ce qui soutiendra la reprise des économies minières stratégiques. »

Puis, le 3 novembre, le thème retenu du webinaire est « Investir dans le joyau de l’Afrique centrale : Déballer les changements de réglementation pour ouvrir le secteur du diamant en Angola ». Les organisateurs d’Africa Mining Forum ne veulent pas en dire plus pour le moment. Néanmoins, l’événement numérique du 16 au 12 novembre rassemblera le meilleur de l’exploitation minière africaine, souligne Elodie Delagneau.

Qui ajoute : « Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur l’itinéraire. Investissement Australie/Afrique, marchés stratégiques en Afrique de l’Ouest, forum ministériel, finance & investissement/Junior Mining, journée de réflexion sur la RDC, assemblée des femmes dans le secteur minier, forum des PDG, le pouvoir des mines, construire une industrie de transformation, construisez votre plan de récupération Covid-19, perspectives des produits de base africains : dans 12 mois, 5 ans et 10 ans.

« Africa Mining Forum reste déterminé à fournir des informations opportunes, pertinentes et à jour, en se concentrant sur les besoins des jeunes mineurs en matière d’investissement, d’accès au financement, de mobilisation de capitaux et de gestion de crise à travers l’Afrique. »