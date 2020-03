Réhabilitée, Mongala à Gombe devient la plus belle rue de Kinshasa

JEUDI le 27 février 2020 restera une date gravée dans le marbre dans les annales de la ville de Kinshasa. Pour le symbole, la cérémonie de réception par l’autorité urbaine de l’ouvrage réhabilitée restera un événement mémorable pour les Kinois, mais surtout pour les riverains de cette rue de Gombe, longue de 400 m et large de 8 m seulement. En témoignent la présence et l’enthousiasme de Luca Attanasio, le chef de mission à l’ambassade d’Italie en République démocratique du Congo depuis septembre 2017.

Dans un français avec le bel accent de l’italien, Luca Attanasio a ému l’assistance, en déclarant que la rue Mongala, « c’est la plus belle rue de la ville de Kinshasa ». Fasciné par la beauté de l’ouvrage, il a, au nom de tous les riverains, remercié Gentiny Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville de Kinshasa et l’exécutif urbain pour avoir inscrit dans le portefeuille de leurs premières actions à entreprendre, à leur avènement à la tête de la ville-capitale, la réhabilitation de cette chaussée. Il a aussi félicité les équipes d’Adi-Construct qui ont travaillé sur le chantier pour leur travail.

De mémoire de Kinois, cette rue qui abrite des commerces, des administrations (banque, entreprises), des cabinets d’avocats ou médicaux, des boîtes de nuit, etc., a toujours été une bretelle importante pour contourner les embouteillages sur le boulevard du 30 Juin et sur l’avenue Lukusa. Cependant, depuis des lustres, Mongala était devenue un casse-tête pour les riverains, les automobilistes et les piétons, surtout en période des pluies. La petite avenue se transformait en un lac artificiel, faute de curage.

« Rue écolo-sexy »

Aujourd’hui, complètement refaite, la rue a un air « écolo-sexy », pour reprendre l’expression du propriétaire de cette boîte de nuit ayant pignon sur cette avenue. D’après lui, n’en déplaise aux détracteurs, sur cette rue, on peut imaginer dorénavant plusieurs activités. Par exemple, organiser des expositions, réaliser des émissions ou des clips pour la télévision, des activités ludiques pour enfants, y faire la promenade le week-end quand les administrations sont fermées…

Le premier à prendre la parole, ce jour-là mémorable, c’était Jean-Benoît Adimashi Okito, l’ADG de la société Adi-Construct. Il nous a confié n’avoir pas fermé l’œil la veille de la cérémonie de remise de l’ouvrage à l’autorité urbaine. Et à travers son propos de présentation de l’ouvrage, transpirait la responsabilité historique de la tâche. Pour être une entreprise des Congolais, Adi-Construct n’avait pas droit à l’erreur.

Il a donc fallu quatre mois, soit du 13 novembre 2019 au 24 février 2020, à cette entreprise d’études et de construction pour réaliser les travaux de réhabilitation. Ils ont consisté notamment en l’installation et le repli, l’assainissement, le curage, la réhabilitation des avaloirs, le redimensionnement des collecteurs et des caniveaux préfabriqués.

Pour la chaussée, les travaux ont consisté en le dépècement, le rechargement des couches de fondation en concassés de 0/80, le rechargement de la couche de base en 0/31.5pour une épaisseur de 20 cm, la pose de la couche d’imprégnation en RC 250, la couche de roulement d’enrobé dense d’une épaisseur de 5 cm, des remblais en concassés, des bétons E3 pour trottoirs…

En plus de travaux contractuels, Adi-Construct a aussi exécuté des travaux non prévus dans le contrat. C’est notamment les accotements, les bétons de protection… Pour l’impact environnemental, l’entreprise a planté le gazon, le palmier royal et le sapin le long de la chaussée. Elle a également fait au marquage au sol, et dans le souci de matérialiser la vision de Kin Bopeto prônée et mise en œuvre par le Gouv’de la ville de Kinshasa, Adi-Construct a posé des poubelles publiques. Jean-Benoît Adimashi Okito a demandé à tous de faire bon usage de l’ouvrage ainsi réhabilité.

Sans la rue, pas de ville

Visiblement, Gentiny Ngobila Mbaka était l’homme le plus heureux de ce jour-là, en le réceptionnant. Dans son mot de circonstance, il a déclaré que sans la rue, il n’y a pas de ville. D’après le Gouv’ de Kinshasa, la rue est le cordon ombilical qui relie l’individu à la société. La rue est un moyen de communication, c’est le théâtre des activités économiques variées, le miroir de la société, le lieu privilégié des rencontres, d’échanges, de conversation, voire de rumeur.

Ces travaux qui ont été entièrement financés sur fonds propres par l’exécutif urbain dans le cadre de son programme d’aménagement et d’assainissement de la ville, a indiqué Gentiny Ngobila, consistent à améliorer le quotidien des Kinois en offrant des routes belles et propres. C’est pourquoi, il a exhorté à un effort collectif surtout dans l’entretien de la voirie. Il a invité les riverains et les autres usagers à utiliser cet ouvrage à bon escient, notamment en respectant le gazon, le palmier royal, le sapin plantés aux abords. « Certes, les services de la ville peuvent s’en occuper, mais le sabotage n’est nullement tolérable », a-t-il mis en garde.

Séduit par la qualité de l’ouvrage, le Gouv’ de la ville de Kinshasa a félicité et remercié l’entreprise Adi-Construct pour « avoir fait preuve de rapidité, sérieux, respect des normes » et surtout pour « avoir pris en compte l’impact environnemental qui matérialise la vision de Kin Bopeto ». Avant de couper le ruban symbolique pour la réouverture de la rue aux usagers, s’était rendu le matin de ce jeudi 27 février sur le site Elengesa dont les travaux de voirie et drainage sont également confiés à l’entreprise Adi-Construct.

À l’issue de cette visite d’inspection, Gentiny Ngobila n’a pas caché sa satisfaction du travail déjà réalisé. Il a promis à la population que l’éclairage public sera installé afin de lutter contre le banditisme. Pour l’instant, les équipes d’Adi-Construct sont dans la phase d’asphaltage de l’avenue Elengesa, précisément du tronçon entre le Marché Mariano et son croisement avec l’avenue Mopono dans la commune de Kalamu.

Selon Fiston Munkel, le conducteur de travaux, il s’agit de la pose de la couche d’enrobée sur une distance de 400 m sur les 1600 qui constituent la première partie de ce chantier, dédiée au renouvellement de la chaussée. L’autre partie de la chaussée étant déjà remblayée, sera asphaltée progressivement d’ici la fin mars. En attendant, un trottoir a été construit, les ouvrages d’assainissement renforcés et la rivière Kalamu curée.

Les travaux qui sont prévus pour durer 16 mois, consistent en le renouvellement de la chaussée sur une distance de 1 600 m, partant du marché Mariano jusqu’au pont Elengesa, ainsi qu’en la construction d’une chaussée plus large de plus de 4 400 m allant du pont jusqu’au croisement avec l’avenue By Pass dans la commune de Mont Ngafula. Lors du lancement des travaux en novembre 2019, le gouverneur Gentiny Ngobila avait déclaré à la face de la population que la modernisation de cette avenue vieille de 69 ans aura l’avantage historique de doter la commune de Makala d’une artère principale qui fait défaut dans cette commune.

Longue de 6 km, l’avenue (Pierre) Elengesa traverse et réunit 6 communes de la capitale : Kasa-Vubu, Ngiri-Ngiri, Makala, Bumbu, Selembao et Mont Ngafula. Dès lors, les gens pourront facilement quitter la Place Victoire à Matonge jusqu’à la maison communale de Mont Ngafula, sans faire le détour des avenues de l’Université et By Pass. Ce qui aura l’avantage de désembouteiller la circulation au rond-point Ngaba et au « Triangle » de l’Université de Kinshasa.