Un astéroïde de 4 km s’approche de la Terre

La Terre a récemment reçu une nouvelle visite. Le 1er septembre, notre planète a vu en effet un astéroïde se rapprocher d’elle une nouvelle fois. Pas de panique pour autant, ont prévenu des scientifiques. En effet, selon les scientifiques de la NASA, ce passage devait se faire en toute sécurité. Et c’est ce qui s’est produit. Connu sous le nom de 3122 Florence (ou 1981 ET3), le corps spatial est passé à quelque 7 millions de km de la Terre.

Cet astéroïde a été découvert en mars 1981 en Australie et baptisé en référence à Florence Nightingale, célèbre infirmière britannique et pionnière des soins infirmiers modernes. S’il est aujourd’hui classé parmi les astéroïdes « potentiellement dangereux » pour la Terre, c’est en raison de son orbite et de sa grande taille.

Selon les estimations, Florence mesurerait 4 à 5 km de diamètre, ce qui fait de lui le quatrième plus gros astéroïde dans le voisinage de la Terre après (53319) 1999 JM8 (7 km), 4183 Cuno (5,6 km) et 3200 Phaethon (5,1 km). Bien que ce ne soit pas la première fois que l’astéroïde se rapproche de la Terre, le passage du 1er septembre fait figure de record.

La plus grande approche depuis 1890. Dans un communiqué, la NASA a expliqué que l’approche de 3122 Florence est la plus grande réalisée par l’astéroïde depuis 1890 et jusqu’à au moins 2500, d’après les calculs. Plus impressionnant, ce passage serait le plus proche réalisé par un astéroïde de cette taille depuis que les astronomes observent et surveillent ces corps à proximité de notre planète.

« Si de nombreux astéroïdes connus sont passés plus proches de la Terre que Florence ne l’a fait le 1er septembre, tous ceux-ci avaient une taille estimée plus petite », a détaillé Paul Chodas, responsable du Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA. « Florence est le plus gros astéroïde à passer près de notre planète aussi près depuis que le programme de détection et de surveillance des astéroïdes au voisinage de la Terre a démarré ».

Pour les scientifiques, cette visite représente donc une véritable opportunité pour en apprendre plus sur le corps classé dans la famille des « astéroïdes Amor ». Une classe regroupant des astéroïdes qui se rapprochent de l’orbite de la Terre mais ne la coupent jamais. Le 1er septembre, les conditions ont été même réunies pour permettre une observation idéale.

Visible avec de petits télescopes

D’après les calculs des scientifiques, 3122 Florence devrait en effet atteindre fin août et début septembre une magnitude apparente de 9. Cela signifie qu’il pourra devenir visible durant plusieurs jours pour de petits télescopes sur des ciels sombres et dégagés tandis qu’il se déplacera à travers les constellations du Poisson austral, du Capricorne, du Verseau et du Dauphin. De quoi séduire les astronomes amateurs.

De leur côté, les spécialistes comptaient se tourner vers l’imagerie radar pour observer le passage de Florence grâce notamment au Goldstone Observatory situé en Californie et au radiotélescope d’Arecibo à Porto Rico. « L’observation radar est une technique puissante pour étudier la taille, la forme, la rotation, la surface et pour déterminer de façon plus précise la trajectoire orbitale », a expliqué la NASA dans son communiqué.

Avec les nouvelles observations, les astronomes espèrent ainsi pouvoir confirmer la taille de 3122 Florence et révéler aussi des détails de sa surface d’une taille aussi petite que 10 m. Après le 1er septembre, l’astéroïde ne reviendra pas dans le voisinage de la Terre avant octobre 2024, date à laquelle il passera bien plus loin, à plus de 57 millions de km.