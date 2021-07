Du wifi gratuit, c’est du concret désormais à l’ISTA

Lundi 5 juillet 2021, le sentiment d’impatience qui caractérisait depuis un certain temps les étudiants de l’Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA) s’est transformé en joie immense quand les techniciens de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC) ont donné le go head du wifi gratuit. Sourire et congratulations étaient au rendez-vous. Sans attendre, les étudiants de l’ISTA se sont mis à expérimenter la connectivité.

Tous, enseignants et étudiants, ont rendu hommage à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République ; à Augustin Kibassa Maliba, le minisre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication ; ainsi qu’aux dirigeants de l’ARPTC pour ce bienfait du Registre des appareils mobiles(RAM) en République démocratique du Congo.

C’est depuis le dimanche 17 janvier 2021 que la communauté universitaire de l’ISTA attendait ce moment, après la visite de repérage de Christian Katende, le président de l’ARPTC qu’accompagnaient des délégués du ministère des PT&NTIC et des techniciens. Depuis, les étudiants de l’ISTA ont pris l’engagement de soutenir le projet RAM et d’en être des ambassadeurs bénévoles auprès de la population. Beaucoup d’entre eux ont déclaré qu’avec le wifi gratuit à l’ISTA, ils vont désormais étudier dans des bonnes conditions.

Depuis que le wifi gratuit était opérationnel à l’UNIKIN, UPN et INBTP, les étudiants de l’ISTA s’impatientaient en attendant leur tour. Eh bien, il est arrivé.

Promesse tenue

Très satisfait, Jean-Claude Ngazua, le président de lacoordination des étudiants de l’ISTA, a déclaré : « Très grande en tout cas est ma joie. Après l’UNIKIN, l’UPN et l’INBTP, aujourd’hui, c’est notre alma mater. Nous sommes très contents parce que des étudiants se sont déjà connectés au wifi gratuit du RAM. En tant que coordination estudiantine, nous avons la mission d’accompagner les étudiants le long de leur cursus. Nous disons un grand merci au ministère des PT&NTIC et à l’ARPTC de nous avoir donné la connexion internet gratuite. Cela va permettre aux étudiants de faire des recherches pour les travaux de fin de cycle ainsi que pour les mémoires. »

Pour la plupart des étudiants de l’ISTA, ce bienfait du RAM est un gain économique pour eux. « Le wifi gratuit constitue un soulagement pour nous car c’est connecter avant avait un coût onéreux », a soutenu un étudiant. Un autre étudiant a souligné que « l’initiative participe de l’inclusion numérique, c’est-à-dire amener plus de monde à l’utilisation du numérique ».

Pour sa part, le professeur Kasengedia Motumbe,directeur général de l’ISTA, a salué à sa juste valeur cette initiative du gouvernement congolais : « Je pense qu’en tant qu’expert dans le domaine du génie informatique qui évolue dans les technologies internet mais aussi en tant que DG, c’est une très grande opportunité pour nos étudiants qui ont pu bénéficier de ce cadeau venant du président de la République. Nous tenons à remercier le président de la République, le 1ER Ministre et le ministre des PT&NTIC qui gère ce projet. »

Et d’ajouter : « Tout ce que je peux demander aux étudiants, ce que l’internet gratuit est là pour les aider à s’approprier les connaissances et à faire les recherches. » Convaincu que l’usage du wifi gratuitdoit leur servir en priorité à s’épanouir en tant que futurs cadres du pays. Comme à l’UNIKIN, à l’UPN et à l’INBTP, l’attente était forte à l’ISTA et l’engouement ne fait que commencer. Prochaine étape pour l’installation des zones hotspots : Place de la Gare centrale, avant d’amener le projet en provinces.