La pénurie d’énergie en RDC : Un défi majeur pour la province du Lualaba

L’utilisation de générateurs diesel pour traiter les minerais entraîne une pollution atmosphérique importante, avec des émissions de gaz à effet de serre, de particules fines et de dioxyde de soufre. Ces polluants contribuent à la dégradation de la qualité de l’air, avec des conséquences graves pour la santé humaine et l’environnement. De plus, le transport des minerais sur de longues distances pour les traiter dans des régions plus favorisées entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des coûts de transport.

La solution idéale : les énergies renouvelables

La solution à ce défi réside dans l’utilisation des énergies renouvelables, telles que l’hydroélectricité et l’énergie solaire. Ces sources d’énergie sont propres, durables et abondantes en RDC. En remplaçant les générateurs diesel par des installations hydroélectriques et solaires, les opérateurs miniers peuvent réduire leur empreinte carbone, diminuer leurs coûts de production et améliorer la qualité de l’air.

Green Horizon Energy (Pty) Ltd : La solution idéale pour la RDC

Green Horizon Energy (Pty) Ltd, une société basée en Afrique du Sud, est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de projets d’énergie renouvelable. Avec son expertise et sa capacité à exploiter le potentiel hydroélectrique et solaire de la RDC, GHE est la solution idéale pour répondre aux besoins énergétiques des opérateurs miniers et des autres entreprises en RDC.

Un partenariat stratégique pour la province du Lualaba

GHE a déjà entamé un projet pilote à Kazembe, dans la province du Lualaba, en partenariat avec GPM SARL, un partenaire local basé à Kolwezi. Ce projet est mené sous la direction de Germain Pungwe Mabwe, fondateur et gérant des sociétés GPM SARL et GMC SARL et actuellement président de la Fédération des Entreprises du Congo/FEC dans la province du Lualaba. Cette initiative vise à répondre au déficit énergétique majeur auquel sont confrontés les opérateurs miniers de la province.