Afriland First Bank apporte son soutien au Fonds de solidarité

Mardi 21 avril dernier, le 1ER Ministre a reçu les responsables d’Afriland First Bank. Souaibou Abay, le directeur général de la filiale de la RDC de cette banque a déclaré que la délégation qu’il a conduite auprès du 1ER Ministre, a apporté la contribution de sa banque, soit 100 millions de nos francs (59 382 dollars) et une dotation de 58 000 masques de protection, en signe de solidarité au gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. C’était en présence d’Eteni Longondo, le ministre de la Santé, et du professeur Jean Jacques Muyembe Tamfum, le coordonnateur du secrétariat de la riposte à la pandémie de Covid-19. Aussitôt après, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a remis la contribution d’Afriland First Bank au professeur Muyembe, pour le compte du Fonds national de solidarité pour la riposte au Covid-19.

En dehors de ces deux banques, Rawbank a fait plusieurs « dons directs » en équipements médicaux (respirateurs, masques, etc.), produits de première nécessité et s’implique dans la sensibilisation aux gestes barrière, notamment en sa qualité de partenaire financier des Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK). Toutes les banques commerciales ont été invitées à participer à la campagne de solidarité lancée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Parmi ces institutions bancaires, quelques-unes ont préféré apporter leur soutien directement aux bénéficiaires.

À propos du Fonds national de solidarité contre le coronavirus (FNSCC), Félix Antoine Tshisekedi Tshiliombo, le président de la République, a nommé le mardi 22 avril le cardinal Fridolin Ambongo (Église catholique), coordonnateur de cette structure. Les autres membres du Fonds sont le pasteur Bokondoa (représentant de l’Église du Christ au Congo), coordonnateur adjoint ; She Abdallah Mangala (communauté musulmane), Dr. Jean Jacques Muyembe Tamfum (secrétariat technique de riposte au Covid-19) ; Delphine Elebe ; le pasteur Sony Kafuta (églises de réveil) ; Liliane Vakeyeka ; Marie Madeleine Kalala (société civile) ; Patient Bashombe…

Selon l’ordonnance qui le crée (7 avril), le Fonds a pour mission de rechercher et collecter les moyens financiers susceptibles d’aider à la riposte à la pandémie de coronavirus. L’État, les entreprises publiques ou privées, les bailleurs de fonds et les particuliers peuvent alimenter cette caisse. Plusieurs opérateurs économiques et des particuliers se sont déjà manifestés par leurs contributions financières et/ou matérielles pour aider l’équipe en charge de la riposte à bien mener son action.