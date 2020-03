Cérémonie émouvante de remise des prix de mérite entrepreneurial

C’EST une première en RDC, et l’honneur a échu à Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le 1ER Ministre, de présider le jeudi 12 mars dernier, au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, le tout premier événement de récompense de ceux qui se sont distingués dans la promotion de l’entrepreneuriat local. Cette manifestation qui a été honorée de la présence de plusieurs personnalités dont Jeannine Mabunda Lieko, la présidente de l’Assemblée nationale, des députés et sénateurs, ainsi que des ministres, a été organisée par le ministère des Classes moyennes, des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), le principal patronat au pays, autour justement du thème « La Promotion de l’entrepreneuriat local ».

Compétitivité

Pour le symbole, cette initiative a pour objectifs de susciter l’émergence de la classe moyenne congolaise et surtout l’intégration des PME congolaises dans la chaîne de valeur de production. C’est désormais décidé, tout le 12 mars, on célébrera dans le pays « Challenge Entreprise ». Pour cette première édition, le jury composé de quatre personnalités (un président et trois membres) a sélectionné dix lauréats qui ont été décorés par le chef du gouvernement, représentant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Ils ont reçu la médaille d’argent de mérite civique décernée par la chancellerie des Ordres nationaux. Une occasion pour le 1ER Ministre de montrer l’importance de l’entrepreneuriat local en République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte pour la réduction de la pauvreté, la création d’emplois, mais aussi comme moteur de croissance de l’économie nationale. L’exécutif national s’engage désormais à placer l’entrepreneuriat local au centre de son action dans le but de rendre les entreprises plus professionnelles et compétitives, a souligné Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Comme en pareille circonstance, les hôtes de la manifestation ont pris la parole. Justin Kalumba Mwana Ngongo, le ministre des Classes moyennes, des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat, a précisé que le geste posé par le 1ER Ministre est un geste fort, car il assure la croissance des PME congolaises. Il a précisé que la tenue de ce forum vise à sensibiliser les participants sur la nécessité de bien cerner le contexte de la reconnaissance et de la récompense au mérite entrepreneurial, ainsi qu’à promouvoir l’entrepreneuriat local dans le cadre de la situation socio-économique actuelle du pays.

Et de faire remarquer par ailleurs que « la RDC est un désert dans l’entrepreneuriat, malgré ses 80 millions d’habitants et une superficie d’un continent ». D’après lui, malheureusement, le pays subit le poids de beaucoup de contraintes sur le plan entrepreneurial, dans les villes comme les milieux ruraux. « Pourquoi nous sommes un désert alors que nous avons toutes les ressources naturelles ? Pourtant, la RDC est un coffre-fort du monde où l’on doit avoir beaucoup de champions. Il faut comprendre la densité des entrepreneurs et des entreprises, comparativement à l’Allemagne qui a au moins 7 000 entreprises. La RDC est vraiment fracturée dans le domaine de l’entrepreneuriat. La concentration des entreprises est seulement au niveau de Kinshasa alors que le pays compte 35 villes, connaît un chômage de masse et importe tout, même des services », s’est-il offusqué. C’est pourquoi le programme dénommé « PRONADER » a été lancé par son ministère pour valoriser les entrepreneurs et stimuler l’esprit d’entreprise du fait que le secteur privé est ignoré.

Pour sa part, Albert Yuma Mulimbi, le président de la FEC, a circonscrit le contexte de la cérémonie qui consiste à créer l’émulation dans le chef des entrepreneurs congolais. Antony Nkinzo, le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANAPI) a évoqué trois concepts clés dans l’investissement : réfléchir, oser et persévérer.

Outre la médaille de mérite civique, les dix lauréats du Challenge Entreprise bénéficient d’autres avantages, notamment l’accès gratuit à des modules de formation du personnel à l’Institut national de préparation professionnelle (INPP). Question de remettre les entrepreneurs locaux devant la scène. Les prix ont été décernés dans dix catégories, dont Prix de l’initiative entrepreneuriale, Prix Femme entrepreneure, Prix Jeune entrepreneur, Prix de la meilleure PME en matière civique et fiscale, Prix du meilleur maître artisan…