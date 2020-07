Cobalt : entente cordiale entre Tesla et Glencore

LE CONTRAT aidera Tesla Inc. à consolider son approvisionnement en cobalt pour de nouvelles usines en Chine et en Allemagne, a confié à l’agence Bloomberg une source anonyme. Les détails de ce contrat sont encore gardés confidentiels. L’ouverture de la soi-disant giga factory de Tesla en Chine, cette année, a contribué à propulser ses actions à un record, alors que les investisseurs sont optimistes quant à l’ambition d’Elon Musk de transformer l’entreprise en un constructeur automobile mondial de masse.

Bien que l’offre de cobalt soit suffisante pour le moment, la demande devrait augmenter dans les années à venir avec l’expansion de Tesla en Chine et en Europe et Volkswagen AG à BMW AG pour déployer des flottes de véhicules électriques. Les avertissements concernant les pénuries à long terme ont fait grimper les prix du cobalt en 2017 et 2018, ce qui a incité Musk à travailler sur la réduction de la dépendance de Tesla à l’égard du métal. Malgré cela, l’accord signale que le métal restera la clé de l’expansion de l’entreprise au cours de prochaines années.L’accord pourrait impliquer Glencore de fournir jusqu’à 6 000 tonnes de métal par an pour les batteries lithium-ion utilisées dans les voitures électriques, a déclaré la même source. Des dirigeants des deux sociétés avaient auparavant négocié des conditions pour que Glencore fournisse des matières premières pour les véhicules produits dans les installations automobiles de Tesla à Shanghai.

Glencore a refusé de commenter et Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le Financial Times avait précédemment rapporté les détails de l’accord de vente de matériel destiné à être utilisé dans les nouvelles usines de Tesla.

L’accord est conforme à d’autres contrats récents que le commerçant-mineur a conclu, y compris un accord de quatre ans en février dernier pour fournir jusqu’à 21 000 tonnes au fabricant de batteries Samsung SDI Co. Ltd. Glencore a convenu l’année dernière de plans pluriannuels pour vendre environ 30 000 tonnes de cobalt à SK Innovation Co. et au moins 61 200 tonnes à la société chinoise GEM Co. BMW AG a également accepté d’acheter du cobalt directement à la mine Murrin Murrin de Glencore en Australie.

L’usine de Tesla en Chine devrait fabriquer entre 1 000 et 3 000 voitures par semaine, ce qui se traduirait par environ 1 200 tonnes de demande de cobalt par an à pleine capacité, avait déclaré Kwasi Ampofo, l’analyste de BloombergNEF, en janvier. LG Chem Ltd. et Contemporary Amperex Technology Co. ont convenu de fournir des batteries pour l’usine de Shanghai. Quant à elle, l’usine de Tesla en Allemagne près de Berlin pourrait produire environ 500 000 véhicules par an une fois terminée.

Position privilégiée

Alors que Glencore est dans une position privilégiée pour bénéficier d’un boom des ventes de véhicules électriques, elle a jusqu’à présent eu du mal à y arriver. L’année dernière, la société a enregistré des pertes liées au cobalt après l’effondrement des prix à la mi-2018 en raison d’une offre trop importante. En novembre, elle a fermé l’une de ses mines de cobalt en République démocratique du Congo pour un programme d’entretien qui pourrait durer deux ans.

Après que les clients sont revenus sur des contrats en réponse à la baisse des prix, Glencore a conclu l’année dernière de nouvelles transactions à long terme tout au long de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques. Les accords directs avec les mineurs sont rares dans le secteur de l’automobile, et les accords entre Glencore, Tesla et les constructeurs automobiles BMW visent à garantir un approvisionnement suffisant auprès de sources éthiques. Près de trois quarts du cobalt dans le monde proviennent de la RDC, et jusqu’à 20 % de la production du pays proviennent des mines de fortune (exploitants artisanaux) où les décès et les violations des droits de l’homme sont monnaie courante.

La RDC fait pression pour avoir plus d’influence sur la chaîne d’approvisionnement et un mot à dire sur les prix. Par exemple, le pays est en train de canaliser la vente du cobalt produit par environ 200 000 mineurs artisanaux. Tesla a commencé « à s’engager directement avec les fonderies et les mines », y compris en RDC, sur les normes de production éthique et responsable, peut-on lire dans le rapport d’impact 2019 publié récemment. Tesla étend la production mondiale de véhicules et les chaînes d’approvisionnement, selon le rapport. La société a déclaré qu’elle soutiendrait l’approvisionnement en métal bleu de la RDC s’il peut être assuré que les matières premières proviennent des opérations qui répondent aux normes sociales et environnementales.