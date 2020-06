DRC Mining Week se tiendra à Lubumbashi en mode visioconférence

LES AUTRES sponsors de la session numérique sont Vodacom, le pionnier des télécommunications, et TLT Turbo Africa et Immersive Technologies. Mais Mining Review Africa est le sponsor général de l’événement numérique placé sous le thème : « Le secteur minier désire se connecter et faire des affaires ». Plusieurs personnalités et experts vont prendre la parole à cette occasion. C’est le cas notamment de Willy Kitobo Samsoni, le ministre congolais des Mines ; Huang Xia, l’envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs ; et Jean Marc Châtaigner, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en République démocratique du Congo.

Les participants interagiront avec des pionniers du secteur minier tels que Cyrille Mutombo, le directeur national Barrick Gold Corp en RDC ; Boris Kamstra, le directeur de Pangea et Alphamin ; Louis Watum, le directeur des opérations d’Ivanhoe Mines en RDC, et Simon Tumawaku, le président de la chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). « Nous sommes très fiers de notre programmation et du soutien que l’industrie a montré », a déclaré Élodie Delagneau, la directrice de DRC Mining Week.

Et d’ajouter : « Il est clair que le secteur minier, malgré les défis actuels liés au Covid-19, est désireux de se connecter, d’apprendre les uns des autres, et de faire des affaires. Avec notre premier partenaire médiatique, Mining Review Africa, qui est reconnu et respecté dans le secteur, nous avons mis en place un programme d’actualité et informatif comprenant neuf webinaires en direct, posant des questions difficiles mais aussi célébrant les réussites. »

Mercredi 17 juin

Les participants pourront donc poser des questions aux panélistes. L’événement leur donne l’opportunité d’enrichir leur réseau en ligne et d’établir de nouvelles connexions sur la plateforme de Matchmaking à laquelle ils pourront accéder simultanément à la conférence numérique. Après échanges avec les acteurs de l’industrie, les organisateurs de l’exposition et de la conférence DRC Mining Week ont convenu d’organiser l’événement numérique aux mêmes dates de juin (17-19 juin) en direct de Lubumbashi, tandis que l’événement physique proprement dit, soit la 16è édition du DRC Mining Week se tiendra du 7 au 9 octobre prochain, en raison de la pandémie de Covid-19.

Selon le programme établi par les organisateurs, il est prévu le mercredi 17 juin [11h00 GMT | 12h00 WAT | 13h00 CAT] un keynote sur le thème « Les impacts du Covid-19 sur l’exploitation minière en RDC : à quoi ressemblera l’industrie demain ? ». Ce keynote, sponsorisé par Standard Bank, sera modéré par Élodie Delagneau, Louis Watum et Simon Tumawaku. Les participants sont Willy Kitobo Samsoni, Huang Xia, Serigne Diene (conseiller économique au Bureau de l’envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs),

Jean Marc Châtaigner.

Session en français [13h00 GMT | 14h00 WAT | 15h00 CAT] : « Comment les acteurs existants et émergents peuvent-ils réussir/rester en RDC ? ». La session qui est sponsorisée par Barrick Gold Corp, sera modérée par Laura Cornish, la rédactrice en chef de Mining Review Africa (Afrique du Sud) ; Harry Chapman, le directeur de Contenu – Imago Techmedia, à Clarion Events. Participants: Olebogeng Sentsho (PDG de Simba Mgodi Mining, Afrique du Sud),

Rudolph De Bruin (associé fondateur d’AMED Funds, Afrique du Sud),

Boris Kamstra (directeur de Pangea Pty Ltd., Afrique du Sud),

Willem Jacobs (directeur des opérations Afrique et Moyen-Orient de Barrick Gold Corp, Canada).

La session se poursuivra [15h00 GMT | 16h00 WAT | 17h00 WAT] avec le thème « Commerce international : comment la pandémie a-t-elle affecté les échanges en RDC ? » avec le soutien de TLT Turbo Africa. Elle sera modérée par Cédric Longange (président de la chambre de commerce congolaise en Grande-Bretagne).

Participants : Éric Bruggeman (directeur et PDG de SACEEC, Afrique du Sud), Helmut Schgeiner (directeur technique de VDMA, Allemagne),

John Kanyoni (vice-président de la chambre des mines, RDC).

Jeudi 18 juin

La session commence est prévue à [11h00 GMT | 12h00 WAT | 13h00 CAT] sur le thème « Quelles matières premières montrent plus de résilience avec le Covid-19 et pourquoi ? ». Elle est organisée avec l’appui de Barrick Gold, et modérée par Laura Cornish, Chantelle Kotze (rédactrice à Mining Review Africa). Participants : George Heppel (analyste principal à Marchés du cobalt, du lithium et des batteries, CRU, Grande-Bretagne), Olivier Binyingo (directeur de Herbert Smith Freehills South Africa LLP), Cyrille Mutombo, Simon Tumawaku (directeur de Tenke Fungurume Mining).

Dans l’après-midi [13h00 GMT | 14h00 WAT | 15h00 CAT], la session portera sur « Power to the mines : un coup de pouce au cœur des projets énergétiques en RDC », modérée par Nicolette Pombo-van Zyl (rédactrice à ESI Africa, Clarion Energy, Afrique du Sud). Participants : Raphael Khalifa (PDG Tembo Power, Maurice), Serge Nawej Tshitembu (directeur général de Geosolar, RDC).

Dans l’après-midi [15h00 GMT | 16h00 WAT | 17h00 WAT], « Contenu local et renforcement des capacités après Covid-19 : une opportunité de construire un modèle économique efficace made in DRC ? », session sponsorisée par Paynetwork. Participants : Lorenzo Giacomin (directeur de projet d’Edukat, RDC), Gety Mpanu Mpanu (directrice de cabinet adjointe, présidence de la République, RDC), Justin Kashala (directeur des ressources humaines, Ivanhoe Mines, RDC), Macaire Mulundu (directeur des ressources humaines, Ruashi Mining, RDC).

Vendredi 19 juin

Session en français [11h00 GMT | 12h00 WAT | 13h00 CAT] : « Santé et sécurité : existe-t-il un nouveau modus operandi pour gérer les opérations minières en RDC ? ». Session sponsorisée par Fraser Alexander et modérée par Alfonso Tejerina (directeur exécutif de Global Business Report). Participants : John Wates (président de Fraser Alexander, Afrique du Sud), Zaheera Soomar (conseillère à Principia Advisory, Canada), Paul Mawaw Makan (conseiller médical à International SOS, RDC).

Dans l’après-midi [13h00 GMT | 14h00 WAT | 15h00 CAT], il est prévu : « Saisir l’opportunité : peut-on s’attendre à une accélération de l’économie minière numérisée en raison de Covid-19 ? », sponsorisée par Immersive Technologies et Vodacom, et modérée par Laura Cornish et Chantelle Kotze. Participants : Amanda Zaïna Matenda (responsable des services et planification des mines – Europe, Moyen-Orient et Afrique d’Hexagon Mining, Afrique du Sud),

Mike Nel (directeur régional pour l’Afrique continentale, technologies immersives, Afrique du Sud), René Monzambe (directeur exécutif et régional de Vodacom Congo), Jonathan Mbuluyo (spécialiste instrumentation et automatisation de Kibali Gold Mines, RDC).

Et puis à [15h00 GMT | 16h00 WAT | 17h00 WAT], « La lumière au bout du tunnel : Avancée des projets énergétiques en RDC », modérée par Élodie Delagneau. Participants : John Nsana Kanyoni (directeur de Trade Power, RDC), Éric Monga Mumba (directeur général de Kipay Investments, RDC),

Jean Paul Mbayo (ingénieur en énergie de Kibali Goldmines, RDC).

En collaboration avec Mining Review Africa, DRC Mining Week propose également une série de webinaires thématiques avant l’événement d’octobre à Lubumbashi. Les sujets des webinaires sont les suivants : « Pari sur le cuivre : les énergies renouvelables et l’essor de la demande des VE » (9 juillet),

« Sortir des sentiers battus et métaux traditionnels : à la découverte du potentiel minier de demain de la RDC » (26 août), « Le potentiel hydroélectrique de la RDC » (30 septembre).

La 16è édition de DRC Mining Week qui sera organisée avec le soutien du ministère des Mines, de la FEC et d’autres partenaires stratégiques, rassemblera environ 5 000 acteurs et influenceurs miniers locaux et internationaux du secteur public et du secteur privé faisant des affaires en RDC.