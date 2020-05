En temps de crise, la technologie numérique peut-elle sauver la mondialisation ?

DEPUIS que j’ai récupéré un exemplaire de « La Lexus et l’olivier » de Thomas Friedman il y a près de 20 ans, je suis convaincu que la mondialisation va durer. Mais l’idée a été récemment remise en cause, accusée de tous les maux, de la perte d’emplois à l’inégalité des revenus en passant par l’immigration – une réaction qui avait déjà éclaté auparavant (pensez au Brexit ou à d’autres mouvements antérieurs de type nationaliste) mais qui fait maintenant rage avec le coronavirus et les craintes qui accompagnent la disparition des chaînes d’approvisionnement, l’annulation des événements publics et les mesures prises par les gouvernements pour fermer les frontières et restreindre les voyages. Est-ce la fin de la mondialisation ? Et la technologie en est-elle responsable ? Ou est-ce qu’il s’agit des conséquences involontaires des décideurs politiques qui semblent souvent avoir un ou deux pas de retard sur les dernières innovations ou qui ne pensent pas à court terme ? (« Hé, on peut trouver une solution après la prochaine élection. ») Comme je dirige notre équipe de recherche sur la transformation numérique, mon objectif est d’ordre commercial et technique, et non politique. Je dois donc réfléchir de la manière suivante : la mondialisation rendue possible par la technologie numérique – ou du accélérée par elle – peut-elle aussi la sauver ?

« Les forces du marché ont laissé des risques sans surveillance ». Il est certain que l’utilisation de la technologie numérique a aidé les entreprises à créer des réseaux commerciaux mondiaux, de nouvelles façons de travailler, et plus de données que nous ne savons quoi en faire. La technologie numérique nous rassemble également de nouvelles manières (pensons aux applications mobiles, à la vidéoconférence), nous permet d’obtenir des informations jamais vues auparavant (pensons à l’Internet des objets et à l’analyse prédictive basée sur l’intelligence artificielle) et entraîne une perturbation massive de la demande et des chaînes d’approvisionnement de multiples industries (pensons à l’essor de plateformes comme Uber ou aux marchés en ligne mondiaux comme Amazon ou Alibaba). Tout cela, bien sûr, apporte de grands avantages à beaucoup, mais souvent au détriment d’autres personnes.

Contrôle et stratégie

Le numérique est donc un facteur, mais pas la seule cause, de la mondialisation. Le numérique peut réduire les frictions dans le commerce mondial en intensifiant le commerce entre entreprises en ligne ou même en transformant le transport maritime. Mais il faut aussi un contrôle et une stratégie (politique) solide pour le déployer efficacement – tout comme la mondialisation. Comme l’a fait remarquer Peter Goodman dans un article récent du The New York Times, où il examinait le contrecoup de la mondialisation, « … la morale de cette histoire, disent les économistes, n’est pas que la mondialisation est intrinsèquement dangereuse : c’est que les forces du marché ont laissé des risques sans surveillance ». Comment la collaboration, l’ouverture des données et (plus) de transparence font partie de la solution ? Ce n’est pas parce que vous pouvez lancer une nouvelle application ou brancher le prochain flux de données que vous devez le faire. Nous souffrons déjà d’une surcharge d’informations dans notre travail quotidien. Certains consommateurs souffrent également de dépendance numérique, ce qui, en temps de crise, devient un gros problème.

Nous avons également des plateformes numériques qui ne sont pas exactement transparentes dans leur fonctionnement et qui ne servent pas toujours tous les participants de la même manière (pensez-vous vraiment que la première priorité de Facebook soit les utilisateurs – ou les annonceurs ?) Et ce même si les plateformes numériques permettent effectivement d’atteindre et de dialoguer beaucoup plus facilement avec des collègues, des clients ou des partenaires commerciaux. Cette dualité a toujours été la nature de la technologie. Elle devient simplement plus visible lors des cycles électoraux ou en cas de violation de données ou de crise mondiale comme le coronavirus. Pourtant, à mesure que nous adaptons nos routines et que nous réfléchissons à la suite des événements, il est clair que la technologie numérique peut faire partie de la solution, en nous permettant par exemple de travailler virtuellement grâce à des outils comme Microsoft Teams ou Zoom, et en permettant de tester les patients, d’analyser et de partager les données.

Planification

Mais les efforts mondiaux nécessitent une collaboration planifiée et des objectifs communs, tout comme les initiatives technologiques des entreprises à grande échelle. Ils nécessitent également une communication claire, basée sur des données précises et exploitables. Une fois que les autorités chinoises auront partagé le code génétique du coronavirus, les scientifiques du monde entier pourraient commencer à travailler sur un vaccin et des traitements. C’est la puissance de la mondialisation à l’œuvre.

Compte tenu de l’incertitude entourant la propagation de Covid-19 dans diverses régions et des rapports sporadiques dans d’autres, il est également primordial d’obtenir une vue simple et visuelle des cas et des tendances mondiales. Au-delà des sites web gouvernementaux comme celui de l’ECDC, il est encourageant de voir que d’autres parties s’engagent à fournir gratuitement des tableaux de bord et des cartes numériques alimentés par des données de source ouverte, comme ceux de Johns Hopkins, de l’Université de Virginie et de l’Université de Washington.

Et comme les canaux numériques comme les places de marché continuent à ouvrir de nouveaux marchés mondiaux pour de nombreux vendeurs et à offrir plus d’options aux acheteurs, en temps de crise, ils offrent également des alternatives si votre magasin local est fermé ou en rupture de stock. Pour les entreprises qui cherchent à trouver une seconde source de matériaux, de fournitures d’urgence ou même de compétences spécialisées, il y a de fortes chances qu’un vendeur soit présent sur l’un des centaines de marchés sectoriels que nous suivons, dont beaucoup sont basés dans les marchés émergents.