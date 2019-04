Equity Bank, le socle financier de l’émergence de l‘agrobusiness en RDC

Alors que l’Etat r-dcongolais peine à relancer la Banque des crédits agricoles, BCA, qu’il a pourtant reprise, en 2016, dans ses fameuses 28 mesures urgentes, Equity Bank redonne espoir au secteur agricole de la RDC qui emploierait jusqu’à 60% de la population. Intervenant, lors du Week-end de l’Entreprenariat, sur l’apport des banques commerciales pour l’émergence de l’agro-business, M. Kungula a fait savoir qu’Equity a levé l’option d’accorder non seulement des facilités de financement aux entreprises agricoles mais aussi des orientations à tout entrepreneur du secteur en fonction notamment de la taille de son entreprise. Ainsi, dans l’Est, par exemple, à Kalehe, à Bukavu, des micro-entreprises qui se sont organisées en coopératives, ont dû bénéficier chacune des prêts de 100 à 50 dollars alors que le plafond fixé par la banque est de 2.000 dollars. A Tshela, dans le Kongo central, la banque qui se veut un partenaire financier toujours à l’écoute de ses clients, a notamment financé la relance des cultures du café et du cacao, grâce notamment à l’accompagnement des organisations non gouvernementales, ONG. A ce jour, foi de M. Kungula, le caféiculteur qui n’arrivait pas à remplir la moitié d’un conteneur des sacs de café, réalise une production de 5 conteneurs !

Saisonnalité des recettes.

Chez Equity, il y a lieu de bénéficier d’un suivi personnalisé assuré par un conseiller dédié. La banque dispose, en effet, de quatre principaux produits qu’elle propose notamment aux micro, petits et moyens agriculteurs. A titre exemplatif, Agrocom est un prêt qui permet aux acteurs de la chaîne de la valeur agricole de financer la vente, la transformation, le stockage, l’importation ou encore l’exportation des produits et des matériels agricoles. M. Kungula fait comprendre que Equity Bank fait également bénéficier des programmes spécifiques de financement d’accompagnement dont le crédit contre stock ou le warrantage, le crédit aux opérateurs du transport fluvial des produits agricoles, etc. Le responsable de l’Unité Agrobusiness à Equity a, en effet, relevé la délicate question de la saisonnalité des recettes. Comment, pose-t-il, prêter de l’argent à un cultivateur de maïs, aussi longtemps que la récolte est annoncée dans les six prochains mois, et alors qu’il est censé entamer le remboursement de son prêt le mois suivant? Autre incertitude face à laquelle les orientations d’Equity peuvent s’avérer indispensables, c’est la période et le lieu de l’écoulement des produits agricoles. En d’autres termes, comment éviter de travailler à perte? Equity propose Agrodispo, un type de crédit qui permet à l’agro-entrepreneur de mieux gérer ses besoins en trésorerie, d’autant plus que les spécificités liées aux activités agricoles engendrent souvent un décalage de financement. Aussi, à travers le crédit Agromat, la banque accompagne son client dans l’achat d’équipement ou encore dans la construction des bâtiments destinés à l’activité agricole. Agromat est, en pratique, un crédit modulable et adapté à toute trésorerie. Selon les explications de M. Kungula, Equity offre, en effet, à l’agro-entrepreneur, un crédit en un temps record, avec un tarif défiant toute concurrence et un plan de paiement adapté à son activité et assorti s’il le faut, d’un délai de grâce. Et grâce à Epargne agricole, Equity permet à l’entrepreneur de préparer sa prochaine campagne agricole et contribuer en fonds propres aux investissements de son activité et, le cas échéant, garantir les prêts à obtenir de la banque.

Fondée il y a une trentaine d’années, Equity Bank s’est rapidement développée à partir des années 2000 en misant sur la bancarisation de masse. Le groupe a ainsi été pionnier dans le domaine de l’agency banking et a déjà obtenu une licence de MVNO (opérateur mobile virtuel) pour doper ses activités de mobile banking. Equity Bank a également été primée, plus d’une fois, meilleure banque de l’année.