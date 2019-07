Fatshi, le mouvement sportif rasséréné

Depuis la rencontre qualificative à la Coupe d’Afrique des Nations, CAN Egypte 2019, qui a opposé à Kinshasa, la RDC au Libéria (1-0), le Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait fait le déplacement du stade des Martyrs, s’est engagé à redonner ses notes de noblesse au sport r-dcongolais, singulièrement au football. La dernière fois qu’un Chef de l’Etat s’est rendu au stade pour suivre, en live, une rencontre de football remonte du temps de l’ancien Zaïre. Félix-Antoine Tshisekedi a donc publiquement manifesté sa ferme volonté à réhabiliter un secteur longtemps relégué dans la division des parents pauvres du budget de l’Etat, avec son corollaire des disciplines abandonnées à leur triste sort, sans aucun financement. Foi d’analystes sportifs, le Chef de l’Etat a, ces derniers mois, davantage glané d’opinions favorables dans le mouvement sportif r-dcongolais.

L’on observe, en effet, une redynamisation de différentes fédérations sportives, même dans le catch, comme en a témoigné le célèbre Edingwe Moto na Ngenge sur une chaîne de télé locale. « Fatshi rassure le monde sportif », commentait, en effet, le chroniqueur sportif, Didier Bokandja, dans un périodique de la place, convaincu que le Chef de l’Etat ne ménagerait aucun effort pour venir à la rescousse des athlètes r-dcongolais, toute discipline confondue.

«Grand pont » et « carton rouge».

En effet, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, le gouvernement a honoré toutes ses obligations notamment financières en faveur du Onze national engagé dans la campagne égyptienne. Et cette fois, le Chef de l’Etat a, d’entrée de jeu, infligé un carton rouge aux mauvaises pratiques d’antan : des primes en lambeaux et versées par parcimonie aux athlètes, le coach et son staff démoralisés du fait des arriérés des salaires, etc. ? Ça n’est plus que du jadis. C’en est fini du régime «grand pont», cette pratique qui consistait à dribbler les athlètes et le staff technique sur leurs dus. Par ailleurs, les Léopards sont, cette fois, accompagnés, dans leur campagne au pays des Pharaon, par des dizaines de vrais supporters pris en charge par le Trésor public. La mouvance sportive « Allez-y Les Léopards » encadre, en effet, les fans r-dcongolais en Egypte. Ça n’est plus des enfants, des nièces et neveux, des cousins … des copines de tel ou tel ayant une parcelle d’autorité dans l’appareil de l’Etat. Naturellement, il reste aux fauves de la RDC d’être au diapason des efforts consentis par l’Etat, en ce temps de resserrement budgétaire, en leurs avantages…aux Léopards de mouiller les maillots, d’être plus agressifs et déterminés à porter au firmament du continent les couleurs de la RDC. A l’image du pugiliste Ilunga Makabu, grâce à qui, les médias internationaux reparlent derechef en bien du pays où Mohammed Ali a récupéré sa ceinture de champion du monde après un combat resté mythique contre George Foreman. Il sied, en effet, de rappeler que le R-dCongolais Ilunga Makabu a remporté la ceinture WBC Silver des Lourds-légers en terrassant, par KO technique, au 5e round, le Russe Dmitry Kudryashov.

Le Mohammed Ali de la RDC.

Le gaucher Ilunga Makabu a admirablement bien exploité sa boxe de styliste pour défaire le puissant russe Dmitry Kudryashov devant son public à Ekaterinberg en Russie. C’est au 5e round que l’arbitre a arrêté le russe sanguinolent et épuisé. Le combat fut réellement passionnant, les 2 adversaires se rendant coup sur coup durant les 3 premiers rounds malgré une domination du R-dCongolais. Au 2e round, Makabu envoie son adversaire au tapis. Ensuite, le Russe commence à saigner. Dans le 3e round, le russe boxe dos aux cordes. Ilunga Makabu le martèle pendant 2 minutes. Puis le Russe tente une contre-attaque et ça nous donne un échange au terme duquel le R-dcongolais saigne également du nez. Dans le 4e round, le russe saigne vraiment beaucoup, l’arbitre arrête le boxeur et demande conseil au médecin qui autorise la poursuite du combat. Durant la minute de repos, on voit clairement que l’œil du russe est bien ouvert. Quant à Ilunga Makabu, il est d’une étonnante fraicheur, il ne montre au visage aucune trace de coups. Il change de tactique et boxe en «olympique», ne cherchant plus le KO mais frappant avec précision l’œil blessé de son adversaire. Il lui faut deux minutes pour que le russe saigne abondamment et que l’arbitre arrête le combat. Avec cette victoire, Ilunga Makabu pourra prétendre à une deuxième chance pour le titre de champion du Monde des championnats du monde WBC. Il y a 3 ans, il avait perdu face à Tony Bellew pour la même ceinture et depuis, il a gagné 6 combats disputés dans 6 pays différents pour remonter dans le classement mondial. De quoi susciter la sympathie du Chef de l’Etat. Félix-Antoine Tshisekedi a, en effet, offert une réception haute en couleurs, en l’honneur du champion, à la présidence de la République.