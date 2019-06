Hommage des membres du Groupe de 13 Parlementaires encore vivants à Etienne Tshisekedi

« Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Messieurs les chefs d’État, avec l’expression de nos hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs,

Le Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba que nous pleurons aujourd’hui est un héros national au même titre que Patrice Emery Lumumba, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Laurent Désiré Kabila et autres.

C’est avec une grande émotion que nous, les membres du Groupe de 13 Parlementaires encore vivants, nous tenons ici pour témoigner sur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, notre ami et collègue du Groupe de 13 Parlementaires.

Pour la petite histoire, élus démocratiquement, nous avions déjà à l’époque observé la misère et la dictature dans laquelle vivait la population. Nous avons alors décidé de mettre de côté nos intérêts personnels pour défendre ceux du peuple.

Tous, parlementaires, à l’abri de besoins, mais animés du souci de voir la situation de notre peuple s’améliorer, nous avons fait fi de tout ce qui pouvait nous arriver.

La détermination de notre ami Etienne nous a permis de braver la dictature du président Mobutu qui pouvait aller jusqu’à nous tuer. Avec lui nous avons connu emprisonnements et relégations, des humiliations de toutes sortes, des tortures aussi bien morales que physiques avec, comme conséquences, des pertes des vies humaines.

Plusieurs d’entre nous sont décédés, d’autres ont perdu épouses, enfants et membres de famille. Nos biens ont été spoliés. Mais la détermination qui était la sienne et aussi la nôtre nous a donné le courage de lutter pour atteindre notre objectif : « Le Peuple d’abord ».

Voilà qu’enfin, aujourd’hui, l’espoir renaît alors qu’il n’est plus de ce monde. Nous, ses amis, savons que de là où il est, il voit tout. La misère du peuple a atteint un point culminant. Nous lui demandons simplement d’être l’intercesseur du peuple congolais comme il l’a toujours été de son vivant.

À notre fils, aujourd’hui élu président de la République, le hasard n’existe pas dans la vie, tout pouvoir vient de Dieu. Au nom de l’histoire qui nous lie à votre père, nous vous offrons la garantie de notre soutien dans la lourde mission qui vous a été confiée pour qu’enfin son slogan devienne réalité, comme disent les Congolais : « Le Peuple d’abord ».

Nous vous remercions.

1. Charles DIA ONKEN-A-MBEL

2. Protais LUMBU MALOBA

3. Paul KAPITA SHABANGI

4. Gabriel KYUNGU WA KUMWANZA

5. François LUSANGA NGIELE

6. Symphorien MBOMBO LONA

7. Gabriel BIRINGANINE MUGARUKA