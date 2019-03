Jossart N’yoka Longo : « Zaïko vient de réaliser la plus longue tournée internationale jamais réalisée par un orchestre congolais, qui plus est en Amérique »

Afriqu’Échos Magazine: Six mois de tournée à l’étranger, comment le groupe vit cette situation exceptionnelle ?

Jossart N’Yoka Longo: Très bien, très bien, le moral est au Zénith, tout se passe bien depuis notre arrivée ici aux USA. Le 1er septembre 2018 pour l’ensemble du groupe que j’ai rejoint le 5 septembre 2018. Nous sommes très satisfaits de cette tournée. En ce moment nous sommes en route pour Houston (Texas), (au moment de l’interview, le 7 mars 2019 ndlr.); nous irons ensuite à Dallas (Texas), puis à Kansas city (dans le Midwest), Chicago (dans l’Illinois) ….

νAEM: La date de retour est maintes fois repoussée…

JNL: Effectivement, après Chicago, nous allons rejoindre Los Angeles où nous avons établi notre quartier général. Vous serez fixés bientôt sur la fin de notre tournée.

νAEM: Une tournée qui est la plus longue de l’histoire de Zaïko Langa-Langa sur le continent américain.

JNL: Une première du genre, pas seulement pour notre groupe mais pour un groupe congolais : 6 mois à la fin mars, qui plus est en Amérique. Zaïko Langa Langa vient d’établir un record.

νAEM: Curieux ? Passionné ? Enthousiaste ou dubitatif, comment réagit le public américain ?

JNL: Nous sommes bien accueillis partout où nous passons. Parmi le public qui afflue massivement à chacune de nos prestations, outre des Américains et sud-Américains, on retrouve aussi bien des Congolais des deux rives, des Africains issus d’autres communautés comme des Zambiens, des Tanzaniens, des Nigérians, et surtout des Kényans.

J’ajouterais que lors de l’un de nos spectacles, nous avons été rejoints sur scène par un groupe musical colombien qui a merveilleusement interprété quelques-uns de nos morceaux. Il s’agit du groupe Bazurto All Stars.

νAEM: Sans avoir répété avec vous ?

JNL: Non, ce groupe basé en Colombie comporte apprécie tout simplement notre musique. C’est un groupe de professionnels aguerri qui a l’habitude d’interpréter nos chansons. C’est ainsi qu’ils sont intervenus de manière spontanée lors de notre double production au SOB’S à New York, le 4 janvier et le 6 janvier 2019. Nous leur avons d’ailleurs lancé une invitation aux festivités du 50ème anniversaire de Zaïko Langa-Langa à Kinshasa.

νAEM: Vous avez dédié une chanson à la lutte contre la tuberculose qui vous a rapporté un prix et une invitation à une soirée organisée par l’OMS à New York City …

JNL: Effectivement… La chanson a été primée en raison de son impact dans la campagne mondiale de lutte contre la tuberculose. Elle sera d’ailleurs traduite en 50 langues pour une large audience. Comme vous venez de le souligner, j’ai été invité à une soirée de gala organisée à New York city par l’organisme chargé de la lutte contre la tuberculose. L’évènement avait été rehaussé de la présence de nombreuses hautes personnalités africaines. J’ai été également invité à une conférence qui se tiendra le 26 mars 2019 à Kinshasa, mais j’aurai encore des concerts à livrer ici aux États-Unis…

νAEM: Qu’en est-il de votre prochain album qui n’est pas sorti à la date prévue ?

JNL: Tout est fin prêt, cet opus qui va comporter 12 titres a déjà été mixé et gravé. Nous sommes au stade de l’infographie, de la conception de la pochette et du livret qui va accompagner les supports. Vous en saurez plus début avril.

νAEM: Un mot sur les festivités du 50ème anniversaire de l’orchestre

JNL: Un comité d’organisation des festivités du 50ème anniversaire de Zaïko Langa Langa est déjà à pied d’œuvre; en font partie Freddy Elonga, Henri Tuluka, Lutu Nzolantima, Prof Patrick Missasi, Léopold Mavinga et bien évidemment Charles Tuluenga de la Maison RIDA Production, le promoteur de notre tournée actuelle aux USA. Sans oublier l’Honorable Eva Muakassa et votre confrère Jean Pierre Eale Ikabe.

Parmi les activités prévues : une exposition des photos, des disques vinyl, des CD et divers autres supports discographiques de Zaïko Langa Langa qui retracent l’histoire de notre groupe depuis sa création. Est également prévu le vernissage de l’ouvrage sur l’histoire de Zaïko Langa Langa dont je suis le co-auteur avec le journaliste Augustin Mayamba Masika qui est mort récemment et dont je déplore la disparition. Il s’agit d’un ouvrage qui sortira en 2 tomes, avec le soutien de Manda Tchebwa, le directeur général du CICIBA, le centre international des civilisations bantoues basé à Libreville au Gabon. Cet ouvrage reprend des témoignages de plusieurs acteurs majeurs de cet édifice qu’est Zaïko Langa-Langa parmi lesquels, les fondateurs Henri Mongombe, Marcelin Delo ; les chanteurs Papa Wemba, Mavuela…pour ne pas les citer tous. La RTG (Radio Télévision Gabonaise) va d’ailleurs diffuser une série d’émissions couvrant toutes ces activités dès leur démarrage jusqu’au mois de décembre.

νAEM: Cela promet une exposition très riche…

JNL: Elle peut et doit encore être enrichie : j’invite tous les mélomanes à apporter des éléments et supports en rapport avec l’orchestre : CD, cassettes audio et vidéo, photos et autres supports. Ils peuvent nous contacter via notre adresse e-mail ci-dessous ou aux numéros d’appel + 243-998-13-60-40 |+ 243-81-99-42-777.| e-mail: zaikoll@yahoo.fr