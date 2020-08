La 20è édition de l’African Utility Week et de POWERGEN Africa aura bel et bien lieu en novembre

LA CONFÉRENCE et l’exposition de premier plan, prévues pour se tenir du 11 au 13 mai au Cape Town International Convention Center, ont été reportées en raison de la pandémie de Covid-19. En annonçant le report à l’industrie de l’énergie, David Ashdown, le directeur général de Clarion Events Africa, qui organise cet événement plusieurs fois primé, a indiqué que « la pandémie mondiale a eu un impact sur les événements en direct du monde entier, et notre marché local ne fait pas exception ». African Utility Week et POWERGEN Africa sont un événement dédié aux services publics de l’énergie et de l’eau depuis deux décennies déjà.

Rester engagés

« Le secteur des événements en direct est un générateur de revenus économiques de base pour les fournisseurs et les acheteurs, et notre engagement dans le secteur de l’énergie, bien que nous ne puissions pas nous rencontrer en personne, est de fournir une plate-forme numérique de premier plan pour les acheteurs et les vendeurs afin de se connecter et de faire des affaires. Nos équipes de projet présenteront cette formidable opportunité de pivot en discutant avec les clients individuellement », déclare David Ashdown. Et d’ajouter : « Depuis le début de la pandémie, nous avons fait une transition très réussie et innovante des événements en direct aux conférences numériques et virtuelles et au réseautage. Tout au long de cette période difficile, nous nous sommes assurés de rester engagés avec l’industrie et de rester concentrés sur la satisfaction des besoins de nos clients et partenaires, car il y a une demande de l’industrie pour s’engager, poser des questions, trouver des solutions et conclure des affaires. » Tout en regardant vers l’avenir le paysage énergétique post-pandémique, poursuit David Ashdown, « nous sommes conscients que la technologie a été et restera une partie importante de ce voyage ». D’après lui, l’innovation démontrée par les équipes de projet et leur engagement envers les résultats pour les clients ont été merveilleux à regarder et à soutenir. « Ce sont des temps difficiles mais passionnants et je crois avec certitude que la Semaine africaine des services publics et POWERGEN Africa seront une plate-forme industrielle plus forte avec une plus grande portée de l’industrie dans les années à venir. Avec nos progrès technologiques cette année, nous pensons qu’il existe une opportunité d’engager également un public numérique pour l’édition en direct de 2021 », a-t-il encore déclaré.

La première Semaine de l’utilité africaine virtuelle et POWERGEN Africa ont eu lieu du 11 au 15 mai de cette année et ont été le premier événement du secteur réussi, car le nombre de participants et le niveau d’engagement parlent d’eux-mêmes : 3 642 inscriptions et 7 015 recommandations de matchmaking. « En tant qu’organisateurs d’événements, nous avons également pris en compte les commentaires des participants et la prochaine Digital African Utility Week et POWERGEN Africa seront encore plus interactifs et le contenu intéressera l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur, des services publics et des régulateurs à développeurs de projets et fournisseurs de technologies et de services », fait remarquer David Ashdown. La Digital African Utility Week et POWERGEN Africa organiseront un programme de trois jours du 24 au 26 novembre et les faits saillants comprendront : une conférence (24-26 novembre), un forum des PDG des services publics (24-25 novembre), un matchmaking (24-26 novembre), sessions de formation (24-26 novembre), exposition à valeur ajoutée. « La Digital African Utility Week et POWERGEN Africa proposeront un mélange de sessions gratuites et premium », explique David Ashdown, « garantissant que tous les niveaux de participants puissent tirer le meilleur parti d’un contenu approfondi. C’est notre façon d’offrir à nos partenaires et amis de longue date, ainsi qu’aux nouvelles connaissances, la possibilité de rester connectés. Pour les leaders de l’industrie qui souhaitent se joindre à nous dans une capacité commerciale pour une exposition supplémentaire à ce marché énergétique régional à croissance rapide, nous avons également des opportunités intéressantes pour ajouter de la valeur à leur participation.

À propos de l’événement

Événements récompensés à plusieurs reprises, African Utility Week et POWERGEN Africa sont organisés par Clarion Events Africa, un producteur d’expositions et de conférences basé à Cape Town multi-primé à travers le continent dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et des mines. D’autres événements bien connus incluent les forums des PDG des services publics, Future Energy East Africa, Future Energy Nigeria, Nigeria Mining Week, Africa Mining Forum et DRC Mining Week. Clarion Events Africa fait partie de la Clarion Energy Series, basée au Royaume-Uni, Clarion Events Group, qui organise plus de 40 événements couvrant les secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité et de l’énergie, ce qui en fait l’un des plus grands portefeuilles du groupe.